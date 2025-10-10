Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Kinh tế
Thứ sáu, ngày 10/10/2025 15:14 GMT+7

Từ triết lý văn hóa Trà đến thương hiệu truyền cảm hứng châu Á

+ aA -
PVKT Thứ sáu, ngày 10/10/2025 15:14 GMT+7
Trước thềm kỷ niệm 33 năm thành lập (21/10/1992 – 21/10/2025), Nam A Bank được hàng loạt tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh, minh chứng cho nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong chiến lược phát triển bền vững.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo đó, Nam A Bank xuất sắc được vinh danh tại nhiều hạng mục giải thưởng quan trọng như: Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với hạng mục Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á; Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam – hạng mục Top 10 thương hiệu Phát triển bền vững và Giải thưởng Vietnam Digital Award 2025 cho hạng mục Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng.

Từ triết lý văn hóa Trà đến thương hiệu truyền cảm hứng châu Á

Tối ngày 9/10, Nam A Bank được tổ chức Enterprise Asia – tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á về Doanh nghiệp và Doanh nhân vinh danh Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á. Giải thưởng năm nay đã tôn vinh những tổ chức và những nhà lãnh đạo tiên phong, chủ động thích ứng với tương lai giữa bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ và kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.

Ông Hà Huy Cường – Phó Tổng giám đốc Nam A Bank (bên phải), nhận giải thưởng.

Trong suốt hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển, Nam A Bank luôn gắn kết hoạt động kinh doanh mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội, tạo dấu ấn văn hóa khác biệt. Ngân hàng không chỉ tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính chất lượng cao, mà còn chú trọng đến trách nhiệm xã hội, phát triển con người và lan tỏa những giá trị nhân văn; bằng việc ưu tiên vào các hoạt động cộng đồng, giáo dục, bảo vệ môi trường…, qua đó thể hiện cam kết trở thành tổ chức có trách nhiệm, đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội.

Nhân lực và văn hóa luôn là nguồn lực mang tính quyết định để kiến tạo năng lực cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp. Ý thức được điều này, chính sách quản trị nguồn nhân lực lấy Con người làm nguồn gốc và nền tảng văn hóa doanh nghiệp lấy Trà đạo làm giá trị.

Nam A Bank mang trong mình dấu ấn văn hóa riêng biệt, nơi những triết lý văn hóa Trà được xem là cảm hứng để truyền tải biểu tượng của sự bền bỉ, tốt đẹp từ cán bộ nhân viên đến với khách hàng. Nhân lực và văn hóa luôn là nguồn lực mang tính quyết định để kiến tạo năng lực cạnh tranh bền vững cho Nam A Bank. Ý thức được điều này, chính sách quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng là lấy Con người làm nguồn gốc và nền tảng văn hóa doanh nghiệp lấy Trà đạo làm giá trị. Từ hình ảnh chiếc lá trà nhỏ bé nhưng mạnh mẽ vươn lên đón ánh sáng, ngân hàng đã gửi gắm thông điệp về tinh thần tiên phong, chính trực và lịch thiệp – những giá trị làm nên bản sắc thương hiệu.

Phát triển bền vững với hai trụ cột chính “số” và “xanh”

Trong chiến lược phát triển bền vững, Nam A Bank tiên phong triển khai mô hình tài chính toàn diện với 2 trụ cột chính là “số” và “xanh”, mang lại những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng. Sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, mang hàm lượng công nghệ cao.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank.

Ngân hàng đã không ngừng được đầu tư, tiên phong đổi mới sáng tạo, mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tài chính có hàm lượng công nghệ cao. Tiên phong trong “số hóa” đã góp phần không nhỏ giúp Nam A Bank và khách hàng giảm thiểu các yếu tố tác động đến môi trường.

Ngoài ra, Nam A Bank tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực tín dụng xanh. Nhiều năm qua, Nam A Bank đã “xanh hóa” danh mục tín dụng, liên tục xây dựng thêm danh mục sản phẩm tín dụng xanh đa dạng; triển khai chuỗi giá trị tín dụng xanh với trọng tâm vào các ngành nông nghiệp, thủy sản và năng lượng tái tạo. Ngân hàng này tiếp tục tăng dần tỷ trọng tín dụng xanh trong danh mục đầu tư đồng thời quản lý môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ghi nhận những dấu ẩn nổi bật trên, Nam A Bank tiếp tục được vinh danh ở hai giải thưởng lớn: Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam – hạng mục Top 10 thương hiệu Phát triển bền vững và Giải thưởng Vietnam Digital Award 2025 cho hạng mục Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng.

Thương hiệu Mạnh Việt Nam đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Trong khi đó, Giải thưởng Vietnam Digital Award 2025 do Hội Truyền thông số trao tặng ghi nhận những đóng góp thiết thực của Ngân hàng trong việc ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy xã hội số. Trong đó nổi bật bộ giải pháp QR cho Bệnh viện/Trường học, kết nối VNeID và Etax Mobile. Đây là một hệ sinh thái công nghệ được thiết kế nhằm đơn giản hóa, bảo mật các giao dịch thiết yếu hàng ngày, kết nối thông minh các nền tảng sẵn có (Ngân hàng - VNeID - Dịch vụ công).

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Các giải thưởng trên là sự ghi nhận của các tổ chức uy tín về hoạt động kinh doanh hiệu quả, minh bạch của Nam A Bank trong hành trình 33 năm phát triển. Ngân hàng tiếp tục củng cố nền tảng vững chắc để sẵn sàng chào đón vận hội mới, phát triển và bứt phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững”.

Tham khảo thêm

Lễ động thổ Tòa nhà Nam A Bank Huế - Công trình xanh gắn kết hành trình di sản miền Trung

Lễ động thổ Tòa nhà Nam A Bank Huế - Công trình xanh gắn kết hành trình di sản miền Trung

Nam A Bank nhận cú đúp giải thưởng tại Lễ trao giải Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2025

Nam A Bank nhận cú đúp giải thưởng tại Lễ trao giải Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2025

Đà Nẵng: Đấu giá dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp hơn 3.581 tỷ đồng do Nam Á Bank thu giữ

Đà Nẵng: Đấu giá dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp hơn 3.581 tỷ đồng do Nam Á Bank thu giữ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt "đóng cửa", giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC và vàng nhẫn tăng kỷ lục khiến thị trường vàng rơi vào tình trạng khan hiếm, hàng loạt cửa hàng lớn trên phố Trần Nhân Tông đồng loạt treo biển “tạm dừng bán”, còn gười dân vẫn xếp hàng chờ mua trong vô vọng. Trong khi giá vàng trên thị trường chợ đen đã vượt ngưỡng 160 triệu đồng/lượng, cao hơn tới 10–12 triệu đồng so với giá niêm yết chính thức.

Động thái của Tập đoàn Sơn Hải trước đám cưới của "quý tử" với hoa hậu Đỗ Thị Hà

Kinh tế
Động thái của Tập đoàn Sơn Hải trước đám cưới của 'quý tử' với hoa hậu Đỗ Thị Hà

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Giá dầu trong nước được dự báo sẽ giảm?

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Giá dầu trong nước được dự báo sẽ giảm?

Chân dung Shark Bình vừa bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
16

Kinh tế
Chân dung Shark Bình vừa bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhìn ra thế giới thấy rất sốt ruột, các nước đi rất nhanh

Kinh tế
Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhìn ra thế giới thấy rất sốt ruột, các nước đi rất nhanh

Đọc thêm

Nữ diễn viên phải đổi tên để 'né' Triệu Vy, lấy chồng thuộc hậu duệ Càn Long là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nữ diễn viên phải đổi tên để "né" Triệu Vy, lấy chồng thuộc hậu duệ Càn Long là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Bí mật về chuyện Thẩm Ngạo Quân đổi tên có liên quan đến Triệu Vy đã được hé lộ.

Vàng giúp Nga và Trung Quốc chống lại phương Tây
Điểm nóng

Vàng giúp Nga và Trung Quốc chống lại phương Tây

Điểm nóng

Chiến lược vàng của Nga đã thành công 850%. Kể từ khi nước này bắt đầu mua vàng dự trữ, giá vàng đã tăng đúng bằng mức đó. Giá vàng đã tăng đặc biệt nhanh chóng trong những năm gần đây. Kể từ năm 2023, giá vàng đã tăng gấp đôi, và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng gấp đôi trong năm nay.

Đà Nẵng: Kết nối nông dân sản xuất theo chuỗi, kiến tạo giảm nghèo bền vững
Nhà nông

Đà Nẵng: Kết nối nông dân sản xuất theo chuỗi, kiến tạo giảm nghèo bền vững

Nhà nông

Những năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chú trọng phát triển các chi, tổ nghề nghiệp, nhất là các hợp tác xã nhằm tạo điều kiện để hội viên gắn kết sản xuất theo chuỗi, nâng cao giá trị nông sản, tạo hiệu quả kinh tế, góp phần vào công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững cho thành phố Đà Nẵng.

HDBank nhận 3 giải thưởng uy tín về hiệu quả kinh doanh, thương hiệu và đổi mới sáng tạo
Kinh tế

HDBank nhận 3 giải thưởng uy tín về hiệu quả kinh doanh, thương hiệu và đổi mới sáng tạo

Kinh tế

HDBank tiếp tục ghi dấu ấn trong những ngày đầu tháng 10/2025 bằng 3 giải thưởng uy tín, phản ánh toàn diện năng lực kinh doanh hiệu quả, thương hiệu bền vững và đổi mới công nghệ.

Agribank tiếp sức người nuôi cua ở Năm Căn, Cà Mau
Doanh nghiệp

Agribank tiếp sức người nuôi cua ở Năm Căn, Cà Mau

Doanh nghiệp

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, phát triển mạnh nghề nuôi trồng thủy sản. Tôm, cua biển… trở thành sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Đồng hành cùng bà con trên hành trình này, Agribank luôn giữ vai trò tiên phong trong cung ứng tín dụng, kịp thời hỗ trợ nguồn vốn để sản xuất.

LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải HLV Patrick Kluivert
Thể thao

LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải HLV Patrick Kluivert

Thể thao

Theo truyền thông Indonesia, LĐBĐ Indonesia đã quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Patrick Kluivert trong vai trò HLV trưởng của ĐT Indonesia sau thất bại ở vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Danh họa Tô Ngọc Vân “đối thoại” với 7 hậu bối của trường Mỹ thuật Đông Dương
Văn hóa - Giải trí

Danh họa Tô Ngọc Vân “đối thoại” với 7 hậu bối của trường Mỹ thuật Đông Dương

Văn hóa - Giải trí

Danh họa Tô Ngọc Vân sẽ “đối thoại giả tưởng” xuyên thế hệ cùng 7 nghệ sĩ đương đại trong triển lãm mỹ thuật “Hình vang vọng ý”.

Hé lộ về thành viên đứng đầu liên danh gói thầu vừa cải tạo đã hỏng hóc tại trường Hà Nội - Amsterdam
Kinh tế

Hé lộ về thành viên đứng đầu liên danh gói thầu vừa cải tạo đã hỏng hóc tại trường Hà Nội - Amsterdam

Kinh tế

Thay vào vai trò nhà thầu cạnh tranh tại các gói thầu sử dụng ngân sách, hoạt động gần đây của C BHI cho thấy doanh nghiệp đang chuyển hướng sang làm chủ đầu tư dự án nhà ở, với việc giữ vị trí chủ chốt ở các dự án tại Quy Nhơn.

Cộng đồng Đà Nẵng quyên góp trên 7 tỷ đồng hỗ trợ bà con vùng bão lũ
Đại đoàn kết dân tộc

Cộng đồng Đà Nẵng quyên góp trên 7 tỷ đồng hỗ trợ bà con vùng bão lũ

Đại đoàn kết dân tộc

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, từ ngày 6 đến 15/10, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thành phố đã quyên góp hơn 7 tỷ đồng, ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do bão số 10.

Sự thật về 'bạn trai quốc dân' tận tụy chăm sóc, thay tã cho bạn gái bị hôn mê: Thực chất là kẻ vũ phu
Xã hội

Sự thật về "bạn trai quốc dân" tận tụy chăm sóc, thay tã cho bạn gái bị hôn mê: Thực chất là kẻ vũ phu

Xã hội

Người người phụ nữ ở Trung Quốc tỉnh dậy sau cơn hôn mê và tiết lộ rằng chính bạn trai, người đã chi 200.000 nhân dân tệ (tương đương 28.000 USD) để chăm sóc cô, là kẻ đã đánh cô đến bất tỉnh.

Nuôi cá giống kiểu gì mà một anh nông dân Quảng Trị có thu nhập cao?
Nhà nông

Nuôi cá giống kiểu gì mà một anh nông dân Quảng Trị có thu nhập cao?

Nhà nông

Mỗi năm, anh Trần Đức Hoài (SN 1976, trú thôn Tân Lập, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh cũ, nay là xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bán ra thị trường hàng triệu con cá giống, lãi 200 triệu đồng từ mô hình nuôi cá giống.

Nguy cơ tàu khách quốc tế không được cập cảng Cái Mép – Thị Vải: Doanh nghiệp du lịch lo “đứt tuyến”
Chuyển động Sài Gòn

Nguy cơ tàu khách quốc tế không được cập cảng Cái Mép – Thị Vải: Doanh nghiệp du lịch lo “đứt tuyến”

Chuyển động Sài Gòn

Tàu biển quốc tế Ovation of the Seas chở hơn 4.000 du khách nước ngoài dự kiến cập cảng Cái Mép – Thị Vải (thuộc TP.HCM hiện nay) ngày 18/10 có nguy cơ không thể thực hiện kế hoạch, sau khi cơ quan quản lý yêu cầu tạm ngưng tiếp nhận tàu du lịch quốc tế tại khu vực này theo quy định.

Tổng Bí thư: Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng
Tin tức

Tổng Bí thư: Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng

Tin tức

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 18, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hà Nội phải thay đổi triệt để tư duy bằng tinh thần mới: “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".

Đà Nẵng: Đầu tư 151 tỷ đồng mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn, di dời 34 hộ dân “kẹt” suốt 10 năm sau phản ánh của Dân Việt
Bạn đọc

Đà Nẵng: Đầu tư 151 tỷ đồng mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn, di dời 34 hộ dân “kẹt” suốt 10 năm sau phản ánh của Dân Việt

Bạn đọc

Sẽ đầu tư 151 tỷ đồng triển khai Dự án Mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn, đó là thông tin vừa được Sở Xây dựng TP Đà Nẵng phản hồi Dân Việt về hướng xử lý với 34 hộ dân sinh sống sát nghĩa trang Hòa Sơn, sau khi Báo phản ánh tình trạng người dân “kẹt” suốt 10 năm trong vùng quy hoạch nghĩa trang lớn nhất TP.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 19 đồng chí
Tin tức

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 19 đồng chí

Tin tức

Sáng 16/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), với 450 đại biểu tham dự.

Ra quân “mật phục”, một phường ở Đà Nẵng tịch thu nhiều phương tiện đổ thải trái phép
Xã hội

Ra quân “mật phục”, một phường ở Đà Nẵng tịch thu nhiều phương tiện đổ thải trái phép

Xã hội

Qua 10 ngày ra quân “mật phục” tại các điểm nóng về rác thải, lực lượng chức năng UBND phường Sơn Trà đã phát hiện 17 hành vi vi phạm, lập biên bản xử lý 9 trường hợp và tịch thu nhiều phương tiện, tang vật đổ thải trái phép.

Sunshine Group “ngược dòng”: phát triển nhà cao cấp giá hợp lý trong bối cảnh chi phí leo thang
Kinh tế

Sunshine Group “ngược dòng”: phát triển nhà cao cấp giá hợp lý trong bối cảnh chi phí leo thang

Kinh tế

Giá căn hộ sơ cấp và thứ cấp tại Hà Nội và TP.HCM đang liên tiếp lập đỉnh, đẩy mặt bằng chung lên mức kỷ lục. Ngay giữa “cơn sốt giá”, Sunshine Group bất ngờ tung ra loạt dự án cao cấp có giá thấp hơn thị trường 20–25%. Điều gì đứng sau chiến lược “ngược dòng” này?

Nguyễn Xuân Son không thể gánh cả ĐT Việt Nam
Thể thao

Nguyễn Xuân Son không thể gánh cả ĐT Việt Nam

Thể thao

Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son mang ý nghĩa tích cực, nhưng nếu ĐT Việt Nam không cải thiện khả năng kết nối và vận hành lối chơi thì vẫn khó bứt phá.

Dàn mỹ nhân trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải
Văn hóa - Giải trí

Dàn mỹ nhân trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Thanh Thủy, Kiều Duy, á hậu Ngọc Thảo... xuất hiện rạng rỡ trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà sáng nay (16/10).

Vì sao người thu nhập thấp tại TP. Huế rất khó tiếp cận nhà ở xã hội?
Nhà đất

Vì sao người thu nhập thấp tại TP. Huế rất khó tiếp cận nhà ở xã hội?
5

Nhà đất

Số dự án nhà ở xã hội tại TP. Huế mới chỉ đáp ứng phần nhỏ nhu cầu trong khi giá bán vẫn cao khiến người thu nhập thấp rất khó tiếp cận.

Cận cảnh dung mạo và gia thế 'không phải dạng vừa' của chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà
Video

Cận cảnh dung mạo và gia thế "không phải dạng vừa" của chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Video

Sáng 16/10, tại tư gia của hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa đã diễn ra lễ nạp tài (ăn hỏi) giữa hoa hậu và thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương. Sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và quan khách.

Đang chữa bệnh tâm thần, cặp vợ chồng vẫn đánh bạc tiền tỷ trong khách sạn Pullman Hà Nội, rủ cả bác sĩ dự tiệc ma túy
Pháp luật

Đang chữa bệnh tâm thần, cặp vợ chồng vẫn đánh bạc tiền tỷ trong khách sạn Pullman Hà Nội, rủ cả bác sĩ dự tiệc ma túy

Pháp luật

Phạm tội và được đưa đi chữa bệnh bắt buộc nhưng cặp vợ chồng vẫn có thể ra ngoài, chi mỗi người hàng tỷ đồng để đánh bạc hàng chục lần trong khách sạn Pullman Hà Nội và còn tổ chức tiệc ma túy ở biển Sầm Sơn với sự tham gia của cán bộ, nhân viên y tế.

Nghi giao dịch tiền ảo USDT, nhóm người giành nhau túi tiền giữa khu đô thị cao cấp ở Hà Nội
Pháp luật

Nghi giao dịch tiền ảo USDT, nhóm người giành nhau túi tiền giữa khu đô thị cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật

Mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một nhóm người tranh giành túi chứa nhiều cọc tiền, được cho là xảy ra tại khu đô thị cao cấp ở xã Gia Lâm, Hà Nội.

Loại thịt “số 1” thơm hơn thịt vịt, rẻ hơn thịt bò, bổ phổi tốt xương, đem làm gỏi với củ sâm đất lại gấp đôi dinh dưỡng
Gia đình

Loại thịt “số 1” thơm hơn thịt vịt, rẻ hơn thịt bò, bổ phổi tốt xương, đem làm gỏi với củ sâm đất lại gấp đôi dinh dưỡng

Gia đình

Loại thịt này tốt cho hệ thần kinh và sức khỏe đường ruột còn củ sâm đất có tác dụng bồi bổ cơ thể, giảm mệt mỏi, hỗ trợ tiêu hóa.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sắp có hiệu lực?
Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sắp có hiệu lực?

Chuyển động Sài Gòn

Khách hàng im lặng không có nghĩa là đồng ý cho doanh nghiệp sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, luật sư Nguyễn Văn Phúc, điều hành Công ty Luật HM&P, nhấn mạnh tại chương trình tập huấn về bảo vệ dữ liệu cá nhân do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn và Sở Công Thương TP.HCM tổ chức, ngày 16/10.

Con vật chưa chuyển kiếp dán người sát mặt lá cây, bắt về nhà là 'con đặc sản' Đắk Lắk, ăn 'hết hồn' mà ghiền
Nhà nông

Con vật chưa chuyển kiếp dán người sát mặt lá cây, bắt về nhà là "con đặc sản" Đắk Lắk, ăn "hết hồn" mà ghiền

Nhà nông

Con vật đặc sản tên là sâu muồng vốn là con vật chưa chuyển kiếp-chưa hóa bướm. Mùa sâu muồng-con đặc sản Đắk Lắk chỉ kéo dài trong khoảng tháng 3, tháng 4. Vậy nên, khi tới du lịch Tây Nguyên cần căn sẵn thời gian có con sâu muồng. Bởi khi những cơn mưa đầu mùa đổ xuống, các con nhộng muồng đã thoát xác thành bướm bay đi...

Victoria Beckham viết thư tay mong con dâu tha thứ, hàn gắn gia đình
Văn hóa - Giải trí

Victoria Beckham viết thư tay mong con dâu tha thứ, hàn gắn gia đình

Văn hóa - Giải trí

Victoria Beckham đã chủ động viết thư tay cho con dâu Nicola Peltz, thể hiện mong muốn hàn gắn sau thời gian dài gia đình căng thẳng và xa cách.

Ngày hội du lịch quốc tế Đà Nẵng 2025: “Vươn mình và bứt phá”, khẳng định vị thế trung tâm du lịch khu vực
Du lịch

Ngày hội du lịch quốc tế Đà Nẵng 2025: “Vươn mình và bứt phá”, khẳng định vị thế trung tâm du lịch khu vực

Du lịch

Sáng 16/10, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana, Ngày hội du lịch quốc tế Đà Nẵng 2025 chính thức khai mạc, đánh dấu lần thứ hai tổ chức với quy mô mở rộng tầm quốc tế, mở ra gần 6.000 cuộc giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và thế giới.

Đã có 8 sở, ngành của Quảng Ngãi biệt phái cán bộ về xã, phường để hỗ trợ chuyên môn
Tin tức

Đã có 8 sở, ngành của Quảng Ngãi biệt phái cán bộ về xã, phường để hỗ trợ chuyên môn

Tin tức

Tổng số cán bộ công, viên chức mà 8 sở, ngành của tỉnh Quảng Ngãi đã biệt phái về các xã, phường để hỗ trợ chuyên môn là 46 người.

Hoàn thiện khung pháp lý cho cây trồng chỉnh sửa gen, mở ra cơ hội cho nông dân
Nhà nông

Hoàn thiện khung pháp lý cho cây trồng chỉnh sửa gen, mở ra cơ hội cho nông dân

Nhà nông

Việt Nam đã chỉnh sửa gen thành công ở nhiều cây trồng như lúa, đậu tương, cà chua... Việc thiếu khung pháp lý phù hợp khiến nghiên cứu không thể chuyển giao, nông dân không tiếp cận được tiến bộ công nghệ, gây lãng phí nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Tin đọc nhiều

1

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

2

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

3

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

4

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay"

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay'

5

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt "đóng cửa", giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt 'đóng cửa', giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng