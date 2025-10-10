Theo đó, Nam A Bank xuất sắc được vinh danh tại nhiều hạng mục giải thưởng quan trọng như: Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với hạng mục Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á; Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam – hạng mục Top 10 thương hiệu Phát triển bền vững và Giải thưởng Vietnam Digital Award 2025 cho hạng mục Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng.

Từ triết lý văn hóa Trà đến thương hiệu truyền cảm hứng châu Á

Tối ngày 9/10, Nam A Bank được tổ chức Enterprise Asia – tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á về Doanh nghiệp và Doanh nhân vinh danh Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á. Giải thưởng năm nay đã tôn vinh những tổ chức và những nhà lãnh đạo tiên phong, chủ động thích ứng với tương lai giữa bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ và kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.

Ông Hà Huy Cường – Phó Tổng giám đốc Nam A Bank (bên phải), nhận giải thưởng.

Trong suốt hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển, Nam A Bank luôn gắn kết hoạt động kinh doanh mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội, tạo dấu ấn văn hóa khác biệt. Ngân hàng không chỉ tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính chất lượng cao, mà còn chú trọng đến trách nhiệm xã hội, phát triển con người và lan tỏa những giá trị nhân văn; bằng việc ưu tiên vào các hoạt động cộng đồng, giáo dục, bảo vệ môi trường…, qua đó thể hiện cam kết trở thành tổ chức có trách nhiệm, đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội.

Nhân lực và văn hóa luôn là nguồn lực mang tính quyết định để kiến tạo năng lực cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp. Ý thức được điều này, chính sách quản trị nguồn nhân lực lấy Con người làm nguồn gốc và nền tảng văn hóa doanh nghiệp lấy Trà đạo làm giá trị.

Nam A Bank mang trong mình dấu ấn văn hóa riêng biệt, nơi những triết lý văn hóa Trà được xem là cảm hứng để truyền tải biểu tượng của sự bền bỉ, tốt đẹp từ cán bộ nhân viên đến với khách hàng. Nhân lực và văn hóa luôn là nguồn lực mang tính quyết định để kiến tạo năng lực cạnh tranh bền vững cho Nam A Bank. Ý thức được điều này, chính sách quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng là lấy Con người làm nguồn gốc và nền tảng văn hóa doanh nghiệp lấy Trà đạo làm giá trị. Từ hình ảnh chiếc lá trà nhỏ bé nhưng mạnh mẽ vươn lên đón ánh sáng, ngân hàng đã gửi gắm thông điệp về tinh thần tiên phong, chính trực và lịch thiệp – những giá trị làm nên bản sắc thương hiệu.

Phát triển bền vững với hai trụ cột chính “số” và “xanh”

Trong chiến lược phát triển bền vững, Nam A Bank tiên phong triển khai mô hình tài chính toàn diện với 2 trụ cột chính là “số” và “xanh”, mang lại những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng. Sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, mang hàm lượng công nghệ cao.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank.

Ngân hàng đã không ngừng được đầu tư, tiên phong đổi mới sáng tạo, mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tài chính có hàm lượng công nghệ cao. Tiên phong trong “số hóa” đã góp phần không nhỏ giúp Nam A Bank và khách hàng giảm thiểu các yếu tố tác động đến môi trường.

Ngoài ra, Nam A Bank tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực tín dụng xanh. Nhiều năm qua, Nam A Bank đã “xanh hóa” danh mục tín dụng, liên tục xây dựng thêm danh mục sản phẩm tín dụng xanh đa dạng; triển khai chuỗi giá trị tín dụng xanh với trọng tâm vào các ngành nông nghiệp, thủy sản và năng lượng tái tạo. Ngân hàng này tiếp tục tăng dần tỷ trọng tín dụng xanh trong danh mục đầu tư đồng thời quản lý môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ghi nhận những dấu ẩn nổi bật trên, Nam A Bank tiếp tục được vinh danh ở hai giải thưởng lớn: Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam – hạng mục Top 10 thương hiệu Phát triển bền vững và Giải thưởng Vietnam Digital Award 2025 cho hạng mục Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng.

Thương hiệu Mạnh Việt Nam đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Trong khi đó, Giải thưởng Vietnam Digital Award 2025 do Hội Truyền thông số trao tặng ghi nhận những đóng góp thiết thực của Ngân hàng trong việc ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy xã hội số. Trong đó nổi bật bộ giải pháp QR cho Bệnh viện/Trường học, kết nối VNeID và Etax Mobile. Đây là một hệ sinh thái công nghệ được thiết kế nhằm đơn giản hóa, bảo mật các giao dịch thiết yếu hàng ngày, kết nối thông minh các nền tảng sẵn có (Ngân hàng - VNeID - Dịch vụ công).

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Các giải thưởng trên là sự ghi nhận của các tổ chức uy tín về hoạt động kinh doanh hiệu quả, minh bạch của Nam A Bank trong hành trình 33 năm phát triển. Ngân hàng tiếp tục củng cố nền tảng vững chắc để sẵn sàng chào đón vận hội mới, phát triển và bứt phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững”.