Từ vụ dựng chuyện bị bắt cóc để chiếm đoạt tiền ở Vũng Tàu: Quy định pháp lý liên quan

Người đàn ông dựng chuyện bị bắt cóc để chiếm đoạt tiền của vợ "hờ"

Công an TP Vũng Tàu đang củng cố hồ sơ để xử lý N.H.V (45 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu) để xác minh về hành vi chiếm đoạt tài sản của chị T.T.N (43 tuổi, hiện đang sống với V. như vợ chồng).

Theo điều tra ban đầu, V. hành nghề chạy xe ôm tại TP Vũng Tàu. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, V. nảy sinh ý định dựng chuyện bản thân bị bắt cóc để chiếm đoạt tiền từ vợ "hờ".

Trưa ngày 14/2, V. chở theo H.Q.T (trú huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) từ TP Vũng Tàu lên huyện Long Khánh, Đồng Nai. Tại đây, V. chạy vào khu vực rừng cao su rồi gọi điện về cho chị N. khóc lóc, nói mình bị trói, đánh đập và yêu cầu chị N. chuyển 60 triệu đồng để được trả tự do.

Do lo sợ V. gặp nguy hiểm nên chị N. đã chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản do V. cung cấp và đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Vũng Tàu cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh làm rõ.

Rạng sáng 15/2, lực lượng trinh sát kiểm tra nhà ông H.Q.T tại TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai thì phát hiện V. đang ngủ trong nhà và không có dấu hiệu bắt cóc.

N.H.V khi làm việc với cảnh sát. Ảnh: CACC.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu V. khai nhận hành vi sai phạm của mình và cho biết, hiện thiếu nợ 38 triệu đồng nên đã dựng chuyện bị bắt cóc để chiếm đoạt 60 triệu đồng của chị T.T.N. Khi lấy được tiền sẽ trả nợ, số còn lại trả tiền trọ cho bạn gái và tiêu xài.

Người gây ra vụ việc có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết, người đàn ông đưa tin sai sự thật đã gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội nên cơ quan chức năng sẽ xem xét xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước tiên hành vi của đối tượng là đưa thông tin sai sự thật để muốn lấy tiền của vợ "hờ". Cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân động cơ, rõ diễn biến hành vi và vai trò của các bên có liên quan để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn đối với việc đưa ra thông tin gian dối để lấy số tiền 60 triệu đồng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ đây là số tiền riêng của chị N. hay tiền chung của hai người. Nếu số tiền là tiền riêng của chị N., có thể cơ quan chức năng sẽ xử lý người đàn ông này về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo ông Cường, trường hợp số tiền là tiền chung của hai vợ chồng, tổng giá trị tài sản của hai người lớn hơn nhiều lần có thể không đủ căn cứ xử lý về tội lừa đảo, tuy nhiên sẽ làm rõ hành vi của bạn gái V.

Nếu bạn gái của anh này cũng cùng ý chí đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của người chị N, người bạn gái có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Cường cho biết thêm, vấn đề động cơ mục đích, phương thức thủ đoạn, bản chất pháp lý của hành vi, hậu quả của hành vi, ý chí của các bên liên quan là những yếu tố quan trọng mà cơ quan tiến hành tố tụng cần làm rõ để xác định hành vi có dấu hiệu tội phạm hay không, nếu có thì xử lý về tội danh gì cho phù hợp với quy định của pháp luật.