Từ vụ tấn công đẫm máu ở Nga, Pháp nâng mức cảnh báo khủng bố lên cấp độ cao nhất

Ngày 24/3, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal thông báo chính phủ nước này sẽ nâng mức cảnh báo khủng bố lên cấp độ cao nhất sau vụ tấn công khủng bố tại Nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva (Nga) hôm 22/3.

"Do IS tuyên bố nhận trách nhiệm và các mối đe dọa đang đè nặng lên đất nước, chúng tôi quyết định nâng tình trạng báo động an ninh lên mức cao nhất, đó là tấn công khẩn cấp", Thủ tướng Pháp Gabriel Attal thông báo.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Brussels, Bỉ ngày 22/3. Ảnh: AFP

Thông báo được đưa ra sau cuộc họp giữa các quan chức an ninh và quốc phòng cấp cao của Pháp với Tổng thống Emmanuel Macron.

Pháp có hệ thống cảnh báo khủng bố ba mức độ. Mức cao nhất thường được kích hoạt sau một vụ tấn công ở Pháp hoặc nước ngoài, hoặc có mối đe dọa được cho là cận kề. Ở mức này, chính phủ Pháp được phép triển khai các biện pháp bất thường như tăng cường lực lượng vũ trang tuần tra các địa điểm công cộng.

Cấp độ cảnh báo cao nhất sẽ cho phép chính quyền Pháp áp dụng các biện pháp an ninh đặc biệt, chẳng hạn như tăng cường hoạt động tuần tra của các lực lượng vũ trang tại những nơi công cộng như nhà ga đường sắt, sân bay và địa điểm tôn giáo.