Tự ý đốt lửa, củi trên vỉa hè gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Ngày 9/2, Công an TP.Hà Nội khuyến cáo, trước ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại, nhiều gia đình thường đốt than, củi để sưởi ấm, dùng máy sưởi, đèn sưởi và những thiết bị khác để sưởi ấm. Tuy nhiên, Công an TP.Hà Nội đánh giá, đây là những nguyên nhân gây ra các vụ cháy, nổ, ngạt khí đã từng xảy ra thời gian qua.

Để phòng nguy cơ cháy, nổ, tai nạn ngạt khí có thể xảy ra do việc sử dụng than, các thiết bị, máy móc có gắn động cơ xăng dầu; việc sử dụng than để đốt sưởi không đảm bảo an toàn, nhà chức trách khuyến cáo người dân lưu ý thực hiện một số biện pháp để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, đối với việc sử dụng than tổ ong, than củi, tuyệt đối không được đốt than sưởi ấm trong nhà hay bất cứ khu vực nào đóng kín cửa. Việc sử dụng than để sưởi lưu ý chỉ sử dụng than để sưởi ấm trong thời gian ngắn, tối đa là 1 giờ, có người trông coi; tuyệt đối không đốt than, củi sưởi qua đêm.

Trường hợp đốt lửa, than, củi tại các địa điểm dễ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng, người đốt lửa có thể bị đi tù. Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ/Dân Việt

Khi sử dụng đốt than sưởi ấm cần hé mở một phần cửa sổ là có thể thông gió, không nguy hiểm tính mạng.

Đối với gia đình phải dùng bếp than đun nấu nên đặt ở nơi thông thoáng, rộng rãi, tuyệt đối không đặt trong phòng ngủ.

Người dân cần loại bỏ ngay những thói quen nguy hiểm như đốt lò than ở trong phòng kín, thói quen nằm than của bà mẹ sau sinh để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe, không gây cháy nổ trong nhà.

Không để bếp than tổ ong, than củi trong nhà, dưới lòng đường, cột điện, gốc cây, xe máy hay những khu vực dễ gây cháy nổ; nên sử dụng than sạch (không có khói, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe).

Đáng chú ý, đối với hành vi tự ý đốt lửa, than, củi trên vỉa hè, lòng đường, pháp luật đã có chế tài xử lý cụ thể. Cụ thể, đốt lửa trên vỉa hè, lề đường là một trong những hành vi vi phạm quy định về quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Trường hợp đốt lửa, than, củi tại các địa điểm dễ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng, người đốt lửa có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Theo Điều 313 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, tùy thuộc vào hậu quả để lại do việc đốt lửa, than, củi gây ra, người thực hiện có thể bị phạt tiền, phạt cải tạo... thậm chí có thể bị áp dụng mức phạt cao nhất lên đến 12 năm tù.

Hành vi đốt lửa, than, củi trên vỉa hè, lòng đường để giữ ấm là trái pháp luật và có thể bị phạt hành chính, thậm chí phạt tù. Vì vậy, người dân và người lao động không nên đốt lửa sưởi ấm tại vỉa hè, lòng đường để tránh những điều đáng tiếc xảy ra.

Đối với các thiết bị sưởi ấm, cần lựa chọn các thiết bị có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được bán tại các cửa hàng có uy tín. Để thiết bị sưởi ấm bảo đảm khoảng cách tới các vật dụng dễ cháy (thảm, rèm, giấy tờ, quần áo...) và bảo đảm khoảng cách an toàn cho trẻ em, người già.

Các loại máy sưởi bức xạ hồng ngoại (quạt sưởi, đèn sưởi, lò sưởi…) mang nhiệt tác động trực tiếp lên bề mặt da, vừa gây khô da, khô mũi vừa có nguy cơ gây bỏng. Khoảng cách tốt nhất khi đặt các máy sưởi này khoảng 1-2m và tốt nhất nên để chế độ quay với mục đích làm ấm phòng là chính, không nên chiếu sưởi trực tiếp vào người bởi các nguy cơ nói trên..