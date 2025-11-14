Tuần dương hạm Prairial dài 93,5m của Pháp cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP Đà Nẵng 6 ngày

Tiền vệ Phạm Đức Huy làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt"?
Ngày 14/11, tàu tuần dương Prairial thuộc Hải quân Pháp, do Trung tá Wallerand Faivre D’Arcier làm Chỉ huy, đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố trong thời gian 6 ngày.
Chuyến thăm là hoạt động giao lưu, hợp tác thường niên giữa lực lượng hải quân hai nước, phù hợp định hướng tăng cường hợp tác quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp được thiết lập từ năm 2024.
Tàu tuần dương Prairial chở theo 93 thủy thủ đoàn, có chiều dài 93,5m, chiều ngang 14m, tải trọng gần 3.000 tấn. Tàu được trang bị pháo 100mm ở đầu hạm và một trực thăng cơ động phía đuôi tàu. Nghi thức đón tàu diễn ra trong không khí trang trọng, cởi mở và thân thiện.
Trong thời gian thăm Đà Nẵng, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu Prairial sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố, Quân khu 5 và Vùng 3 Hải quân. Sĩ quan, thủy thủ hai bên sẽ tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên môn; giao lưu thể thao với cán bộ, sĩ quan Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam; đồng thời tham quan một số địa điểm văn hóa, lịch sử tại địa phương.
Theo Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng, chuyến thăm của tàu Prairial góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, duy trì đối thoại và thực hành các nội dung hợp tác trên biển; qua đó thúc đẩy môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải trong khu vực.
Hoạt động này cũng góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế, tạo thêm cơ hội kết nối giao lưu nhân dân và mở ra tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
