Từng bị bán giá kèm “lạc” tại đại lý, Hyundai Tucson giờ ưu đãi lớn rẻ ngang KIA Seltos

Trong 2 năm trở lại đây, sự cạnh tranh mạnh mẽ của những đối thủ mới trong phân khúc C-SUV khiến các mẫu xe “lão làng” gặp khó. Duy nhất chỉ Mazda CX-5 vẫn duy trì phong độ ổn định nhờ được người dùng yêu thích và hãng tung ưu đãi liên tục.

Hyundai Tucson là một trong những mẫu xe từng một thời cực kỳ được người dùng ưa chuộng. Còn nhớ vào năm 2022 khi ra thế hệ mới, khách hàng muốn mua Hyundai Tucson phải trả mức chênh đến 150 triệu đồng cho đại lý.

Mức giá niêm yết của Hyundai Tucson thời bấy giờ cũng cao trên 1 tỷ đồng, nhưng câu chuyện giờ đã hoàn toàn khác. Mẫu SUV hạng C đến từ Hàn Quốc này đang cảm nhận rõ sự khó khăn khi phải cạnh tranh với quá nhiều đổi thủ.

Hyundai Tucson nhận ưu đãi lớn đến 68 triệu đồng.

Ngoài ra, xu hướng chọn xe điện cũng lên “ngôi” khi tổng kết doanh số hàng tháng, mẫu VinFast VF7 liên tục có doanh số hàng đầu khi trung bình hơn 1.000 xe/tháng, cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5. Trong khi đó, doanh số của Hyundai Tucson trung bình chỉ hơn khoảng 600 xe/tháng.

Hãng xe Hàn Quốc đã cảm nhận được sự khó khăn nên phải điều chỉnh giá bán trong lần nâng cấp mới giúp Hyundai Tucson phiên bản đắt tiền nhất cũng chưa đến 1 tỷ đồng.

Hơn nữa, trong tháng 6/2026, khách hàng mua Hyundai Tucson còn nhận ưu đãi lên đến 68 triệu đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Giá sau ưu đãi (triệu đồng) Tucson 2.0 xăng Tiêu chuẩn 769 701 Tucson 2.0 xăng Đặc biệt 859 791 Tucson 2.0 Diesel Đặc biệt 989 830 Tucson 1.6 Turbo 979 911 Tucson N Line 989 830

Nhờ ưu đãi sâu, khách hàng mua xe Hyundai Tucson Tiêu chuẩn giờ chỉ phải bỏ ra 701 triệu đồng, tương đương các dòng xe hạng B như KIA Seltos. Trong khi đó, khi lựa chọn xe hạng C như Hyundai Tucson, rõ ràng không gian, công nghệ của xe hơn nhiều nên khiến nhiều người phải đặt lên bàn cân.

Hyundai Tucson hiện hành có 3 tùy chọn vận hành như trước song được nâng cấp công nghệ Smartstream, cụ thể:

- Động cơ SmartStream 1.6L T-GDi, sản sinh công suất cực đại 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Theo công bố từ nhà sản xuất, động cơ này gia tăng 4% công suất, tăng 5% hiệu suất trong khi giảm tới 12% lượng khí thải. Kết nối với đó là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT.

- Động cơ SmartStream Diesel D2.0 đi kèm hộp số tự động 8 cấp, cho công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 416 Nm.

- Động cơ xăng SmarStream 2.0L MPI đi kèm hộp số tự động 6 cấp, cho công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm.