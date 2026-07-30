Từng chỉ là bãi bồi ven sông, nay nơi này ở Hải Phòng đông khách nhờ một vườn nho đặc biệt

Vườn nho công nghệ cao sai trĩu quả giữa vùng quê Hải Phòng

Những giàn nho xanh mướt, từng chùm quả căng mọng được trồng trong hệ thống nhà màng hiện đại ngay dưới khu vực bãi bồi ven sông Luộc, thuộc xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng. Khung cảnh mới lạ đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh.

Clip: Cận cảnh vườn nho sữa Hàn Quốc trồng tại khu vực bãi bồi thuộc xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng. Thực hiện: Thu Thủy.

Chủ nhân của mô hình là chị Cao Thị Kim Cúc, người đã mạnh dạn chuyển từ phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất ứng dụng công nghệ cao.

Theo chị Cúc, Vĩnh Thuận có lợi thế về đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, khí hậu trong lành, rất phù hợp để phát triển nông nghiệp sạch.

Nhận thấy tiềm năng của vùng đất, chị cùng các cộng sự quyết định đầu tư xây dựng hệ thống nhà màng trên diện tích 1,5ha để trồng nho mẫu đơn Hàn Quốc.

Những chùm nho sữa Hàn Quốc sai trĩu quả đang hút nhiều người tìm đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Thu Thuỷ.

Những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng khi nguồn vốn hạn chế, chị phải vay mượn người thân, đồng thời thuê chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật nhằm đảm bảo cây trồng thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương.

Cũng theo chị Cúc, việc đầu tư nhà màng giúp quá trình sản xuất được thực hiện khép kín, kết hợp phương pháp canh tác hữu cơ và hệ thống tưới tự động. Nhờ đó, cây nho được kiểm soát tốt sâu bệnh, tiết kiệm nước và hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

"Nếu sản xuất theo phương thức truyền thống thì người nông dân phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết và sâu bệnh. Khi thời tiết bất lợi, việc phải sử dụng thuốc hóa học là khó tránh khỏi. Còn trong nhà màng, mọi điều kiện đều được kiểm soát tốt hơn nên sản phẩm an toàn hơn cho người tiêu dùng", chị Cúc chia sẻ.

Du khách thích thú với vườn nho trĩu quả được trồng tại xã Vĩnh Thuận, TP. Hải Phòng. Ảnh: Thu Thuỷ.

Nhờ quy trình sản xuất sạch, nho mẫu đơn của trang trại được nhiều khách hàng và đối tác ưa chuộng, sản phẩm được thu mua ngay tại vườn, đầu ra ổn định.

Kết hợp nông nghiệp xanh với du lịch trải nghiệm, mở hướng phát triển mới cho vùng quê

Không dừng lại ở sản xuất nông sản sạch, chị Cúc và các cộng sự tiếp tục đầu tư phát triển mô hình nông nghiệp xanh kết hợp du lịch trải nghiệm. Bên cạnh khu nhà màng hiện đại, trang trại còn bố trí các khu vực trồng hoa, nuôi chim bồ câu, nuôi cá, cải tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp và xây dựng nhiều hạng mục phục vụ khách tham quan.

Hiện, 2.000 gốc nho mẫu đơn Hàn Quốc đang bước vào vụ thu hoạch. Đây cũng là năm đầu tiên vườn chính thức mở cửa đón khách đến tham quan, trực tiếp hái và thưởng thức nho ngay tại giàn.

Du khách đến tham quan check-in tại vườn nho sữa Hàn Quốc được tự tay trải nghiệm hái quả và thưởng thức nho tươi tại vườn. Ảnh: Thu Thuỷ.

Chị Trần Thị Nguyệt, ở thôn An Bồ, xã Vĩnh Thuận cho biết, trước đây muốn trải nghiệm hái nho, gia đình chị phải vào tận Ninh Thuận. Nay ngay trên quê hương đã có một vườn nho quy mô lớn, hiện đại để các thành viên trong gia đình có thể tự tay thu hoạch, thưởng thức nho tươi và tìm hiểu quy trình chăm sóc cây.

Đưa gia đình về quê dịp cuối tuần, anh Vũ Trường Sơn, ở phường An Hải cũng bày tỏ sự thích thú khi được cùng các con trải nghiệm hái nho tại vườn.

"Những hoạt động tưởng chừng rất giản dị nhưng lại giúp các con hiểu hơn về nông nghiệp sạch, về hành trình tạo ra một sản phẩm chất lượng cũng như giá trị của lao động ở nông thôn", anh Sơn chia sẻ.

Các em thiếu niên say sưa trải nghiệm, check-in tại vườn nho sữa Hàn Quốc ở xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng. Ảnh: Thu Thủy.

Theo chị Cúc, để phát triển mô hình nông nghiệp trải nghiệm, người làm nông không chỉ tập trung vào sản xuất mà còn phải thay đổi tư duy. Đội ngũ nhân viên không đơn thuần là người trồng cây mà còn phải biết kể câu chuyện về sản phẩm, về hành trình làm ra sản phẩm và hướng dẫn khách tham quan, trải nghiệm.

Chị cũng cho rằng, yếu tố quan trọng nhất để thành công là sự kiên trì. Những khó khăn ban đầu là điều khó tránh khỏi, nhưng nếu không bỏ cuộc, người làm nông sẽ tích lũy được kinh nghiệm từ thực tế để từng bước chinh phục thành công.

Tranh thủ những ngày hè, nhiều học sinh được bố mẹ đưa đến trải nghiệm tại vườn nho ở xã Vĩnh Thuận, TP. Hải Phòng. Ảnh: Thu Thuỷ.

Trong bối cảnh Hải Phòng đang phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch bên cạnh thế mạnh biển đảo, những mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp trải nghiệm như vườn nho ở xã Vĩnh Thuận đang góp phần tạo thêm điểm đến hấp dẫn cho du khách, đồng thời lan tỏa thông điệp phát triển nông nghiệp xanh, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.