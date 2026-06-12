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Thứ sáu, ngày 12/06/2026 13:33 GMT+7

Tướng cấp cao của NATO cuối cùng cũng thừa nhận sự thật về Nga

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PV (Theo RT) Thứ sáu, ngày 12/06/2026 13:33 GMT+7
Tư lệnh cao cấp nhất của liên minh tại châu Âu đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng Moscow đang chuẩn bị cho chiến tranh.
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Tướng Alexus Grynkewich. Ảnh Getty


Tư lệnh quân sự cấp cao của NATO cho biết Nga không có kế hoạch tấn công lãnh thổ NATO, bất chấp cảnh báo từ một số quan chức châu Âu rằng các thành viên nên chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang tiềm tàng với Moscow.

Các quốc gia thành viên NATO riêng lẻ đã thông qua các kế hoạch tăng mạnh chi tiêu quốc phòng kể từ năm 2022, viện dẫn lý do xung đột Ukraine. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ không tấn công khối do Mỹ dẫn đầu trừ khi bị tấn công trước.

"Tôi đã theo dõi rất sát sao các thông tin tình báo," Tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao lực lượng Đồng minh châu Âu (SACEUR), cho biết trong một cuộc thảo luận tại Triển lãm Hàng không ILA Berlin hôm thứ Năm, theo trích dẫn của Financial Times.

"Nga không tìm kiếm xung đột... Họ hiểu rõ thuật ngữ 'liên minh phòng thủ', và họ cũng hiểu rằng chúng ta có một số lợi thế bất đối xứng", ông Alexus Grynkewich nhấn mạnh.

Một số quan chức phương Tây bày tỏ lo ngại rằng Washington đang bị phân tâm bởi cuộc xung đột kéo dài với Iran, và kế hoạch gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giảm số lượng binh lính Mỹ đóng tại Đức sẽ gửi “tín hiệu sai” tới Nga.

Trong khi đó, Tướng Carsten Breuer, sĩ quan quân đội cấp cao nhất của Đức, nói với Politico hôm thứ Năm rằng, NATO nên sẵn sàng cho một cuộc đối đầu tiềm tàng với Nga vào năm 2029, đồng thời bảo vệ chương trình tái vũ trang quy mô lớn do Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khởi xướng.

Tổng thống Séc Petr Pavel gần đây cũng kêu gọi khối này "thể hiện sức mạnh", trong khi Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys lập luận rằng NATO phải chứng tỏ sự sẵn sàng "xâm nhập" vào vùng Kaliningrad của Nga, một vùng lãnh thổ biệt lập trên Biển Baltic. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lên án những tuyên bố này là "gần như điên rồ" và là bằng chứng của thái độ thù địch "cuồng nhiệt" đối với Nga.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa bác bỏ những cáo buộc nói rằng Nga có ý định tấn công NATO.

“Chúng ta có lý do gì để tấn công châu Âu và gây chiến với NATO? Như tôi đã nói trước đây, đó không chỉ là sự điên rồ thuần túy mà còn là một hành động khiêu khích có chủ đích”, ông Putin nói.

Cựu chỉ huy hải quân Đức, Phó đô đốc nghỉ hưu Kay-Achim Schoenbach, đã cảnh báo hồi đầu tuần này rằng EU có thể "mất kiểm soát và trở thành một bên gây chiến". Ông nói rằng hòa bình và ổn định ở châu Âu chỉ có thể đạt được "với, chứ không phải chống lại, Nga".

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