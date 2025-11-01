Chủ đề nóng

Tưởng đau đầu, ù tai do stress ai ngờ nguyên nhân nằm ở… răng

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 01/11/2025 06:00 GMT+7
Đau đầu, ù tai kéo dài tưởng do stress, nhiều người không ngờ thủ phạm lại là thói quen nghiến răng khiến khớp thái dương hàm bị rối loạn.
Tưởng đau đầu, ù tai do stress ai ngờ nguyên nhân nằm ở… răng

Chị Thu Lan (35 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) đã có một hành trình dài đi tìm nguyên nhân cho những cơn đau đầu và ù tai dai dẳng. Suốt hơn một năm, chị Lan thường xuyên bị những cơn đau nửa đầu hành hạ, kèm theo ù tai và mỏi vai gáy. Chị đi khám nhiều chuyên khoa từ nội thần kinh đến tai mũi họng, nhưng kết quả chụp chiếu đều bình thường.

Bác sĩ chẩn đoán đau đầu do căng thẳng (migraine) và kê thuốc giảm đau, song triệu chứng chỉ thuyên giảm tạm thời. “Nhiều lúc đang làm việc mà cơn đau ập đến, đầu như muốn nổ tung, tai thì cứ ong ong, tôi không tập trung nổi. Tôi đã thử châm cứu, bấm huyệt nhưng cũng không ăn thua”, chị Lan kể.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Đặng Vinh khám cho bệnh nhân.

Tình cờ, trong một lần đi khám răng định kỳ, nha sĩ phát hiện răng chị bị mòn nghiêm trọng – dấu hiệu đặc trưng của tật nghiến răng khi ngủ. Khi được hỏi, chị Lan mới nhận ra mình có thói quen nghiến răng mỗi khi căng thẳng. Theo bác sĩ, việc nghiến răng tạo áp lực lớn lên khớp thái dương hàm, gây co thắt cơ, dẫn tới các triệu chứng tưởng chừng chẳng liên quan như đau đầu, ù tai.

Sau khi được chỉ định đeo máng nhai ban đêm để bảo vệ răng và thư giãn cơ hàm, chỉ vài tuần sau, các cơn đau đầu của chị gần như biến mất. “Cứ tưởng mình bị bệnh nan y gì, ai ngờ chỉ do một thói quen nhỏ mà không hề biết. Giá như tôi đi khám đúng chuyên khoa sớm hơn thì đã không khổ sở suốt thời gian dài như vậy”, chị Lan nói.

Tương tự, anh Trần Văn Hiếu (25 tuổi, TP.Hồ Chí Minh) mỗi sáng thức dậy đều đau nhói vùng thái dương, cứng hàm, khó há miệng. Nghĩ rằng do mất ngủ và căng thẳng, anh tự mua thuốc giảm đau, nhưng tình trạng không cải thiện.

“Có hôm đang ăn mà hàm đau buốt, nghe tiếng ‘khục’ khi nhai, tôi lo mình bị bệnh thần kinh”, anh nhớ lại.

Sau nhiều lần thăm khám ở nội thần kinh, tai mũi họng mà không ra bệnh, anh Hiếu tới khám tại Hệ thống Nha khoa Tấm Dentist, bác sĩ chuyên khoa I Lê Đặng Vinh cho biết, Hiếu bị rối loạn khớp thái dương hàm do khớp cắn sai lệch.

Theo bác sĩ Vinh, Hiếu có tình trạng răng chen chúc, khớp móm, khiến hai hàm không khớp chuẩn, gây căng cơ và sai lệch khớp. Nếu để lâu, khớp có thể mòn, dính, thậm chí cứng, ảnh hưởng việc ăn uống và phát âm.

Sau gần hai năm niềng răng chỉnh khớp cắn, Hiếu đã thoát khỏi cơn đau đầu và cứng hàm triền miên. “Trước đây tôi chỉ nghĩ niềng răng là để đẹp, giờ mới thấy nó còn giúp điều trị bệnh lý khớp hàm. Giờ tôi ăn nhai thoải mái, ngủ sâu hơn”, anh chia sẻ.

Trước khi niềng, răng của Hiếu chen chúc, khớp móm, hai hàm không khớp chuẩn, gây căng cơ và sai lệch khớp.

Sau gần hai năm niềng răng chỉnh khớp cắn, Hiếu đã thoát khỏi cơn đau đầu và cứng hàm triền miên, ăn nhai thoải mái, ngủ sâu hơn.

Căn bệnh “ẩn mặt” dễ bị bỏ qua

Theo bác sĩ chuyên khoa I Lê Đặng Vinh, rối loạn khớp thái dương hàm là bệnh không hiếm – ước tính có tới 60% người trưởng thành gặp vấn đề ở khớp này, nhưng chỉ 15% có triệu chứng rõ rệt. Do biểu hiện mơ hồ, dễ nhầm với bệnh lý thần kinh hay tai mũi họng, nhiều người điều trị sai hướng suốt thời gian dài.

Sau gần hai năm niềng răng chỉnh khớp cắn, Hiếu đã thoát khỏi cơn đau đầu và cứng hàm triền miên, ăn nhai thoải mái, ngủ sâu hơn.

Triệu chứng cảnh báo gồm: đau thái dương, nhức đầu, mỏi cơ mặt, khớp phát tiếng “lục cục” khi nhai, khó há miệng hoặc đau tăng khi căng thẳng.

“Thuốc giảm đau chỉ che tạm triệu chứng. Khi khớp bị mòn hoặc dính, người bệnh có thể mất khả năng mở miệng và phải phẫu thuật”, bác sĩ khuyến cáo.

Với các trường hợp rối loạn do sai lệch cấu trúc, niềng răng có thể giúp điều chỉnh khớp cắn, giảm áp lực cơ nhai, cải thiện lưu thông máu và giảm viêm đau. Thời gian điều trị thường kéo dài 18–30 tháng, kết hợp thêm các biện pháp hỗ trợ như vật lý trị liệu, chườm ấm, xoa bóp cơ hàm hoặc đeo máng bảo vệ khớp ban đêm.

Bác sĩ Vinh cảnh báo: “Đau hàm, mỏi thái dương, nhức đầu – những cơn đau tưởng nhỏ nhưng có thể là lời cảnh báo về sự lệch pha trong cấu trúc răng. Niềng răng không chỉ là thẩm mỹ, mà là đầu tư cho sức khỏe tương lai. Không niềng hôm nay, có khi ngày mai vẫn phải niềng”.

