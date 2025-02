Tương lai của điệp viên 007 khi về tay Amazon?

James Bond là biểu tượng của dòng phim hành động điệp viên, từ lâu đã gắn liền với màn ảnh rộng. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp truyền hình và các nền tảng phát trực tuyến đang đặt ra câu hỏi liệu thương hiệu này có thể mở rộng sang lĩnh vực truyền hình hay không. Với việc Amazon mua lại MGM với giá 8,5 tỷ USD vào năm 2021, khả năng này ngày càng trở nên rõ ràng.

Dù chưa có bất kỳ bộ phim truyền hình nào về James Bond được thực hiện, nhưng các thương hiệu điện ảnh lớn khác như "Trò chơi vương quyền" hay "Chúa tể những chiếc nhẫn" đã chứng minh rằng, việc mở rộng ra các phần phim ngoại truyện là một hướng đi đầy tiềm năng.

Năm 2023, chương trình thực tế "007: Road to a Million" ra mắt trên Amazon Prime có thể được xem là một thử nghiệm ban đầu. Dù nội dung chỉ xoay quanh các thử thách dành cho thí sinh, nhưng sự xuất hiện của Brian Cox trong vai "Controller" cùng phong cách tổ chức lấy cảm hứng từ điệp viên 007 đã tạo nên sự chú ý.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với việc tạo ra một bộ phim truyền hình James Bond chính là quyền kiểm soát của nhà sản xuất Barbara Broccoli và Michael G Wilson. Từ năm 1995, họ đã giám sát toàn bộ thương hiệu này và từng khẳng định không có ý định mở rộng James Bond sang lĩnh vực truyền hình. Nhưng khi quyền lực của họ suy giảm, Amazon dường như đã có cơ hội để thực hiện tham vọng mở rộng "vũ trụ Bond".

James Bond trên màn ảnh nhỏ

Việc chuyển thể các tiểu thuyết của Ian Fleming thành loạt phim truyền hình là một lựa chọn hợp lý. Một số tiểu thuyết đã bị biến đổi đáng kể khi lên màn ảnh rộng, điển hình như "Moonraker" – câu chuyện gốc liên quan đến một âm mưu phát xít nhằm phá hủy London bằng vũ khí hạt nhân, hoàn toàn khác với nội dung viễn tưởng về tàu con thoi trong bộ phim cùng tên. Một bản chuyển thể trung thành với nguyên tác sẽ mang lại làn gió mới cho người hâm mộ lâu năm.

Ngoài ra, tiểu thuyết "The Spy Who Loved Me" cũng là một ứng viên sáng giá khi tập trung nhiều vào nhân vật nữ chính Viv Michel, người có tính cách ba chiều hơn hẳn các "Bond girl" thông thường. Nếu được thực hiện với phong cách giống "The Ipcress File" của ITV thì bộ phim sẽ có sức hút đặc biệt.

Một hướng đi khác là khai thác quá khứ của James Bond. Trong "You Only Live Twice", tiểu sử Bond hé lộ rằng, ông từng phục vụ trong tình báo Hải quân Hoàng gia Anh trong Thế chiến II. Điều này mở ra khả năng về một loạt phim tiền truyện tập trung vào thời kỳ Bond tham gia chiến đấu, tương tự như phong cách "Band of Brothers". Câu hỏi đặt ra: Liệu Bond có thực sự tham gia Trận chiến Ardennes hay không? là một chi tiết thú vị có thể khai thác.

Bên cạnh đó, các tác phẩm như "Solo" của William Boyd hay "Forever and a Day" của Anthony Horowitz cũng đã đề cập đến những nhiệm vụ đầu tiên của Bond khi đạt được danh hiệu 00. Một loạt phim truyền hình tập trung vào giai đoạn này sẽ cho thấy hành trình trưởng thành của điệp viên huyền thoại.

Nhà sản xuất phim Bond Michael G Wilson và Barbara Broccoli cùng diễn viên Daniel Craig. Ảnh: Getty.

Không chỉ riêng James Bond, các nhân vật phụ cũng có tiềm năng để phát triển thành các bộ phim riêng. Nhân vật M có thể là tâm điểm của một loạt phim kể về những ngày đầu của MI6 từ năm 1909. Hoặc một bộ phim về Miss Moneypenny, nhân vật luôn đóng vai trò hỗ trợ đắc lực cho Bond nhưng ít khi được khai thác sâu. Loạt tiểu thuyết "Moneypenny Diaries" của Kate Westbrook đã xây dựng nền tảng cho câu chuyện về cuộc đời bà trong giai đoạn thuộc địa châu Phi, hoàn toàn có thể được chuyển thể lên màn ảnh nhỏ.

Nhân vật Q cũng có thể trở thành trung tâm của một loạt phim mới. Gần đây, tác giả Vaseem Khan đã công bố dự án tiểu thuyết "Quantum of Menace" với Q là nhân vật chính, hứa hẹn mở ra một hướng đi khác biệt. Nếu được chuyển thể thì một loạt phim về Q có thể mang màu sắc hài hước, hoặc đi theo phong cách khoa học viễn tưởng nhẹ nhàng.

Tương lai của thương hiệu

Một số nhân vật phản diện của James Bond cũng có thể trở thành đề tài hấp dẫn cho loạt phim truyền hình. Xu hướng xây dựng câu chuyện về nguồn gốc của nhân vật phản diện như "Joker" hay "Cruella" đang được yêu thích, và James Bond cũng không thiếu những kẻ thù đáng nhớ như Ernst Stavro Blofeld, Francisco Scaramanga hay Dr. No. Một loạt phim kể về quá khứ của họ, những thất bại, tham vọng và lý do khiến họ trở thành tội phạm có thể mang đến một góc nhìn mới về vũ trụ Bond.

Bên cạnh đó, số phận của các "Bond girl" sau khi chia tay điệp viên 007 cũng là một đề tài hấp dẫn. Hầu hết các bộ phim về James Bond đều kết thúc với việc nhân vật nữ biến mất không dấu vết. Vậy điều gì đã xảy ra với họ? Một nhóm phụ nữ từng có mối quan hệ với Bond thành lập một tổ chức chống tội phạm, tận dụng những kỹ năng mà họ đã học được từ điệp viên 007, chắc chắn sẽ là một ý tưởng sáng tạo.

Một khả năng khác là khám phá câu chuyện về đứa con chưa từng được biết đến của James Bond. Trong "You Only Live Twice", nhân vật Kissy Suzuki đã mang thai con của Bond, nhưng anh không hề hay biết. Một loạt phim về đứa trẻ này, lớn lên với di sản của một người cha huyền thoại, có thể là cách mở rộng thương hiệu mới lạ.

Dù cho đến nay, James Bond vẫn chủ yếu gắn liền với điện ảnh, nhưng với sự phát triển của truyền hình, việc mở rộng vũ trụ 007 là điều hoàn toàn khả thi. Khi Amazon nắm giữ quyền kiểm soát, việc xuất hiện các loạt phim truyền hình về James Bond chỉ còn là vấn đề thời gian.