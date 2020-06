Tướng Nguyễn Ngọc Toàn làm Cục trưởng của Bộ Công an, đại tá Vũ Hồng Quang làm Giám đốc Công an Cao Bằng

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng được điều động về làm Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn (bên phải- ảnh Báo Cao Bằng).

Vào tháng 7/2018, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, để giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng. Như vậy ông có khoảng thời gian 2 năm công tác tại Cao Bằng trước khi được điều động về Bộ. Trước nữa ông là Cục trưởng Cục Tham mưu Chính trị Công an nhân dân. Trong quá trình công tác trước đó, ông giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Đại tá Vũ Hồng Quang (áo trắng -ảnh Báo Cao Bằng).

Cùng với việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Vũ Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Đại tá Vũ Hồng Quang sinh năm 1968, quê huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Ông có nhiều năm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.