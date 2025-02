Tướng Ukraine nổi giận vì tướng lĩnh bị đưa ra xét xử giữa cuộc chiến sinh tử với Nga

Cựu Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Ukraine, Trung tướng Serhii Naiev. Ảnh NV

Theo The New Voice of Ukraine, cựu Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Ukraine, Trung tướng Serhii Naiev nhấn mạnh vào ngày 10/2 rằng, việc tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại giới lãnh đạo quân sự cấp cao giữa lúc Ukraine đang tiến hành một cuộc chiến tranh sinh tử với Nga là điều "không thể chấp nhận được".

"Thật không thể chấp nhận được khi trong thời chiến, các thủ tục tố tụng pháp lý lại được tiến hành chống lại các lãnh đạo quân sự", Trung tướng Naiev cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Ukrainska Pravda.

Ông cũng chỉ ra rằng, ngay cả ở nước Nga, giới lãnh đạo quân sự cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự khi quân đội mà họ thống lĩnh phải rút khỏi phần lớn lãnh thổ Ukraine vào năm 2022.

Ông Naiev nhấn mạnh rằng, bất kỳ khiếu nại nào, đặc biệt là khiếu nại mang tính chất tội phạm nhắm vào các tướng lĩnh quân đội, đều phải được điều tra, nhưng không phải trong thời chiến.

"Có phù hợp để làm điều này trong thời chiến không? Mục đích của việc này là gì? Là để tìm kiếm sự thật hay vì lý do khác?", ông Naiev đặt ra một loạt các câu hỏi.

Vị tướng Ukraine không nêu rõ những lý do mà ông đang nghi ngại nhưng không loại trừ khả năng những hành động như vậy có thể là một nỗ lực nhằm làm suy yếu lòng tin của công chúng vào Lực lượng vũ trang Ukraine.

Vào ngày 20/1, cơ quan an ninh SBU của Ukraine và Cục Điều tra Nhà nước đã bắt giữ một số vị tướng, những người bị cáo buộc đã không bảo vệ được tỉnh Kharkov một cách đúng đắn, dẫn đến bước đột phá của Nga tại đây vào tháng 5/2024.