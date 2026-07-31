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Thứ sáu, ngày 31/07/2026 18:31 GMT+7

Tướng Ukraine sừng sỏ tiết lộ "vũ khí bí mật" khiến Kiev tự tin để đánh bại Nga

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Phương Đăng (theo Interfax) Thứ sáu, ngày 31/07/2026 18:31 GMT+7
Dù Nga vượt trội về nhân lực và nguồn lực, Ukraine vẫn có cơ hội đánh bại đối phương nhờ hiệu quả chiến đấu, ưu thế công nghệ và kinh nghiệm thực chiến đặc biệt, theo Tư lệnh Quân đoàn 3 của quân đội Ukraine Andriy Biletsky.
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Tư lệnh Quân đoàn 3 của quân đội Ukraine, chuẩn tướng Andriy Biletsky trả lời phỏng vấn. Ảnh Interfax

Chuẩn tướng Andriy Biletsky, Tư lệnh Quân đoàn 3 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, cho rằng ưu thế về số lượng binh sĩ không còn là yếu tố quyết định trong chiến tranh hiện đại. Theo ông, hiệu quả chiến đấu, chất lượng chỉ huy, công nghệ và cách sử dụng các phương tiện mới có thể giúp một lực lượng yếu hơn tạo ra lợi thế trước đối thủ đông quân hơn.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà hoạt động MAGA người Mỹ Laura Loomer, ông Biletsky bác bỏ quan điểm cho rằng Ukraine buộc phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình chỉ vì Nga sở hữu nguồn lực và lực lượng quân sự lớn hơn.

“Chiến tranh không vận hành theo cách đó. Chiến tranh không diễn ra theo một đường thẳng. Nếu chiến tranh diễn ra theo cách tuyến tính, mọi quốc gia chỉ cần tính toán tiềm lực của mình, rồi nước yếu hơn sẽ tự động đầu hàng mà không cần chịu bất kỳ tổn thất nào", ông nói.

Theo vị chỉ huy Ukraine, bên yếu hơn vẫn có cơ hội chiến thắng nếu đạt hiệu quả chiến đấu cao hơn. Ông cho rằng Ukraine gần đây đã thể hiện năng lực đáng kể, cả trong các cuộc tấn công tầm xa lẫn hoạt động trên tiền tuyến.

“Nếu Ukraine thể hiện được hiệu quả - và gần đây chúng tôi đã cho thấy hiệu quả khá cao trong các đòn đánh tầm xa cũng như trên chiến trường - thì Ukraine có cơ hội đánh bại Nga”, ông Biletsky nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng vai trò của số lượng bộ binh đang ngày càng giảm trong cuộc chiến. Theo vị tướng này, công nghệ và khả năng vận dụng công nghệ hiệu quả đang trở thành những yếu tố có ảnh hưởng lớn hơn đến cục diện chiến trường.

“Số lượng bộ binh trên tiền tuyến đang ngày càng ít có ý nghĩa đối với kết quả cuộc chiến qua từng tuần”, ông nhận định.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chiến trường Ukraine ngày càng chứng kiến vai trò nổi bật của máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử, vũ khí tầm xa và các công nghệ hỗ trợ chỉ huy, trinh sát.

Theo ông Biletsky, việc sở hữu công nghệ chưa đủ; điều quan trọng là quân đội phải biết triển khai và khai thác chúng hiệu quả.

Về triển vọng chấm dứt xung đột, Tư lệnh Quân đoàn 3 cho biết Ukraine đã đồng ý ngừng giao tranh theo đường tiếp xúc hiện tại. Tuy nhiên, ông cáo buộc Nga đang yêu cầu Kiev nhượng lại cả những vùng lãnh thổ mà Moscow chưa kiểm soát được.

“Ukraine đã đồng ý kết thúc chiến tranh theo đường tiền tuyến hiện tại. Người Nga muốn chúng tôi nhượng bộ những vùng lãnh thổ mà họ thậm chí chưa chiếm được”, ông nói.

Theo ông Biletsky, nếu Ukraine chấp nhận các yêu cầu này, Nga có thể tiếp tục đưa ra những đòi hỏi mới trong tương lai.

Bên cạnh năng lực quân sự, vị tướng Ukraine nhấn mạnh giá trị của kinh nghiệm chiến đấu mà quân đội nước này tích lũy trong cuộc chiến. Ông gọi đây là một “tài sản rất giá trị” của Ukraine trong thế kỷ XXI.

Theo ông, kinh nghiệm thực chiến của Ukraine bao phủ nhiều lĩnh vực, từ y học chiến trường, chiến thuật tác chiến cho tới việc triển khai các hệ thống không người lái. Những kinh nghiệm này, nếu chỉ nghiên cứu và thử nghiệm tại các thao trường, có thể đòi hỏi nhiều năm cùng khoản kinh phí lên tới hàng tỷ USD.

Ông Biletsky cho rằng Ukraine có thể chia sẻ nhiều hơn các kinh nghiệm và giải pháp quân sự với các đối tác, đặc biệt là Mỹ. Theo ông, việc chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine sang phía Mỹ hiện chưa diễn ra ở quy mô đủ lớn để chứng minh khả năng nâng cao hiệu quả quân sự, tiết kiệm ngân sách quốc phòng và bảo vệ sinh mạng binh sĩ trong các cuộc xung đột tương lai.

Đề cập đến quan hệ với Washington, vị tướng Ukraine cho rằng liên minh giữa hai nước cần được xây dựng trên lợi ích chung.

“Chúng tôi có thể biết ơn, có thể tìm ra những lợi ích chung – trước hết là lợi ích cho cả hai bên – và tiếp tục duy trì liên minh này”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Biletsky khẳng định Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu ngay cả khi Mỹ chấm dứt toàn bộ hỗ trợ.

“Ngay cả khi Mỹ ngừng giúp Ukraine hoàn toàn, chúng tôi vẫn sẽ biết ơn và sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng”, vị tướng nhấn mạnh.

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