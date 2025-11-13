Tuyển chọn nhân sự cho Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1

Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 (VNFPU1) là đơn vị vũ trang chiến đấu tương đương cấp Phòng; dưới sự quản lý của Văn phòng Thường trực; được thành lập nhằm thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước, thể hiện cam kết của Việt Nam với Liên hợp quốc (LHQ), nâng cao vị thế lực lượng Công an nhân dân, góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh và phát triển bền vững trên thế giới; có chức năng hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động của LHQ thông qua bảo vệ thường dân, hỗ trợ các hoạt động cảnh sát khi có yêu cầu và đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân viên và tài sản của LHQ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình (GGHB).

Lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình. Ảnh Báo Nhân dân

Hiện nay, Văn phòng Thường trực đang tổ chức huấn luyện toàn diện cho VNFPU1, chuẩn bị cho Kỳ sát hạch năng lực của LHQ, đồng thời hoàn tất điều kiện để sẵn sàng triển khai đến Phái bộ (thời hạn 1 năm) khi có yêu cầu chính thức.

Nhằm duy trì lực lượng kế thừa, bảo đảm chuỗi triển khai liên tục, ổn định, góp phần khẳng định vai trò và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực GGHB; thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Văn phòng Thường trực tiến hành tuyển chọn nhân sự cho VNFPU1.2 để tổ chức đào tạo, huấn luyện tiền triển khai theo tiêu chuẩn LHQ, sẵn sàng thay thế khi VNFPU1 kết thúc nhiệm kỳ.

Các vị trí nhân sự tuyển chọn

Quân số dự kiến của Đơn vị Cảnh sát GGHB đăng ký với LHQ là 160 cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Cơ cấu tổ chức như sau:

- Ban Chỉ huy đơn vị: gồm 3 đồng chí, trong đó có 1 Chỉ huy trưởng và 2 Phó Chỉ huy trưởng;

- Ban Chính trị - Hậu cần: gồm 23 đồng chí, trong đó có 1 Trưởng Ban và 22 cán bộ chuyên môn các tổ hành chính, nhân sự, tài chính, doanh trại, quân khí, phương tiện, bếp ăn, Bệnh viện dã chiến cấp 1, công nghệ thông tin, điện nước, cơ khí.

- Ban Tác chiến: gồm 6 đồng chí, trong đó có Trưởng Ban, sĩ quan liên lạc và sĩ quan trực chiến.

- 4 Đội Tác chiến; mỗi Đội có 32 CBCS, do 01 Đội trưởng, 1 Phó Đội trưởng quản lý. Mỗi Đội được cấu thành từ 3 Tổ, do 1 Tổ trưởng và 01 Phó Tổ trưởng quản lý; quân số mỗi Tổ là 10 CBCS. CBCS trực tiếp tác chiến tại các Đội thực hiện các nhiệm vụ như: Bảo vệ yếu nhân, Bảo vệ hàng đặc biệt, Bảo vệ mục tiêu, Thiết lập Trạm kiểm soát, Giải tán đám đông và Cảnh sát đặc nhiệm.

Tiêu chí tuyển chọn nhân sự chung cho VNFPU1.2

- Tiêu chuẩn chính trị.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức tốt; hiện không có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc đang trong thời gian thi hành kỷ luật.

+ Trong 02 năm gần nhất xếp loại cán bộ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Tiêu chuẩn sức khỏe.

+ Sức khỏe thể chất và tinh thần tốt; đạt loại 1, loại 2 trong lần đánh giá phân loại sức khỏe gần nhất (được quy định trong Thông tư số 62/2003/TT-BCA, ngày 14/11/2023 quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân).

+ Không có tiền sử mắc các bệnh về tâm thần kinh; các bệnh về rối loạn chuyển hóa thể nặng, bệnh mãn tính nguy hiểm.

- Quy định về độ tuổi.

+ Đối với CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ tác chiến các Đội, có cấp bậc hàm từ Đại úy trở xuống, không quá 40 tuổi.

+ Không quá 50 tuổi đối với CBCS làm công tác chỉ huy đơn vị, chỉ huy các Đội, Tổ, tham mưu, tổng hợp, chính trị, hậu cần, y tế, doanh trại.

- Về năng lực chuyên môn.

+ Đối với cán bộ tác chiến các Đội: tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc thực tế (không tính thời gian đào tạo).

+ Đối với các vị trí chỉ huy, vận hành đơn vị: tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc thực tế (không tính thời gian đào tạo) và tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

+ Có kỹ năng tin học văn phòng.

* Khuyến khích, ưu tiên nữ sỹ quan CAND đăng ký tham gia.

Sau khi tập hợp danh sách, Văn phòng Thường trực sẽ kiểm tra, phân loại, lựa chọn ứng viên đạt tiêu chuẩn; tổ chức tập huấn tiền triển khai cho VNFPU1.2, chuẩn bị cho Kỳ sát hạch năng lực của LHQ. Thời gian huấn luyện dự kiến 8 tháng. Nếu vượt qua Kỳ sát hạch và hoàn tất các điều kiện sẵn sàng triển khai, VNFPU1.2 sẽ triển khai công tác tại Phái bộ GGHB của LHQ trong thời hạn 12 tháng...

Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 được thành lập tháng 1/2024, là đơn vị đầu tiên của Bộ Công an được thành lập để tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc.

Theo Bộ Công an, hoạt động tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần hiện thực hóa các cam kết của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đưa ra với cộng đồng quốc tế trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển.