Tuyên Huyên ở tuổi 52: Vẫn xinh đẹp, độc thân và không màng chuyện lấy chồng

Tuyên Huyên, sinh năm 1970, là nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh xứ hương cảng. Cô từng tham gia nhiều tác phẩm ăn khách như Thiên định kỳ duyên, Thiên địa nam nhi, Hồ sơ trinh sát 4, Cỗ máy thời gian, Bước ngoặt cuộc đời.

Nữ diễn viên được yêu thích bởi vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ và khả năng diễn xuất đa dạng. Với những khán giả yêu mến các tác phẩm điện ảnh Hồng Kông, Tuyên Huyên là một cái tên rất nổi tiếng.

Những năm gần đây, bên cạnh công việc hoạt động nghệ thuật, Tuyên Huyên còn tham gia livestream bán hàng trên mạng xã hội. Cô giải thích, việc tương tác với người hâm mộ là một cách giúp cô xả stress và thấy mình vẫn đầy năng lượng.

Tuyên Huyên vẫn trẻ đẹp, đầy năng lượng ở tuổi 52 (Ảnh: Sina).

Trong những chương trình livestream, Tuyên Huyên vẫn xuất hiện với phong cách trẻ trung quen thuộc. Dù đã bước vào tuổi 52 nhưng ngoại hình của mỹ nhân xứ hương cảng khiến công chúng trầm trồ.

Không trang điểm cầu kỳ hay diện những bộ váy gợi cảm, Tuyên Huyên vẫn giản dị như trước. Song, làn da căng bóng, mái tóc đen dày của mỹ nhân 52 tuổi khiến khán giả trầm trồ. Thậm chí, nhiều khán giả còn nhận xét, nữ diễn viên trông như mới ở tuổi 30.

Dù tham gia livestream bán hàng nhưng Tuyên Huyên lại không hô hào người hâm mộ mua hàng hay giới thiệu sản phẩm như phần lớn những nghệ sĩ khác. Cô dành cả buổi tâm tình, trò chuyện với fan.

Tuyên Huyên tham gia livestream bán hàng trên mạng xã hội thời gian gần đây (Ảnh: HK01).

Nữ diễn viên còn chia sẻ thêm những câu chuyện về quá trình quay bộ phim Cỗ máy thời gian, một bộ phim gắn liền với tên tuổi của cô và là một tác phẩm đặc sắc của điện ảnh xứ hương cảng.

Ngoài việc dành lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung của Tuyên Huyên, cư dân mạng còn nhắc khéo chuyện cô nên về chung một nhà với Cổ Thiên Lạc bởi hai người rất đẹp đôi.

Một fan còn nhiệt tình đặt câu hỏi: "Cổ Thiên Lạc đã cầu hôn chị chưa? Khi nào hai người sẽ tổ chức đám cưới?". Đáng tiếc, Tuyên Huyên lựa chọn làm lơ, không trả lời những tin nhắn này.

Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên từng kết đôi trong hàng loạt bộ phim kinh điển như Chú chú thông minh, Mỹ vị thiên vương, Hồ sơ trinh sát 4, Cỗ máy thời gian… Gần đây, Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên tái hợp trong Cỗ máy thời gian phiên bản điện ảnh.

Tuyên Huyên và người đồng nghiệp thân thiết - Cổ Thiên Lạc (Ảnh: Sina).

Suốt hơn 30 năm hoạt động cùng nhau, Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên luôn khiến chúng ta phải xuýt xoa vì mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu". Hai người luôn ủng hộ đối phương, sẵn sàng xuất hiện mỗi khi người kia cần. Tuyên Huyên từng tuyên bố: "Chỉ cần anh ấy lên tiếng, tôi sẽ giúp đỡ hết sức mình".

Hiện tại, Tuyên Huyên và Cổ Thiên Lạc đều độc thân. Cả hai đã bước sang ngưỡng tuổi 50 nhưng đều nói không hoặc từ chối trả lời khi được hỏi về việc lập gia đình. Mới đây, tham gia một chương trình truyền hình, Tuyên Huyên đã trả lời câu hỏi của khán giả liên quan tới mối quan hệ giữa cô và Cổ Thiên Lạc.

Nữ diễn viên khẳng định, cô và người đồng nghiệp thân thiết chỉ là tri kỷ và bản thân "chưa từng yêu Cổ Thiên Lạc". Tuyên Huyên cho biết, cô và Cổ Thiên Lạc chưa từng nảy sinh tình cảm khác giới dù họ hợp tác nhiều lần trên màn ảnh, gần gũi bên ngoài phim trường.

Tuyên Huyên khẳng định, mối quan hệ của cô và Cổ Thiên Lạc chỉ là đồng nghiệp, bạn thân (Ảnh: Sina).

Tuyên Huyên tiết lộ: "Tôi và Cổ Thiên Lạc chưa từng phim giả tình thật. Chúng tôi xem nhau như hai người đàn ông. Ở bên anh ấy, tôi thoải mái, suồng sã. Chúng tôi chưa từng nói chuyện dịu dàng với nhau. Với anh ấy, tôi chỉ có sự khâm phục".

Nữ diễn viên cho rằng, Cổ Thiên Lạc càng có tuổi, sự nghiệp càng rực rỡ trong khi cô ít phim hơn khi sang tuổi 40. Vài năm trước, người quản lý cũ nói với cô: "Chị già rồi, chị tăng cân, công việc không thuận lợi như trước, chị nên nghỉ đóng phim". Lúc đó, Tuyên Huyên nhận ra rằng, cô không còn ở thời kỳ đỉnh cao như xưa và chấp nhận dần rút lui khỏi làng giải trí, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.

Tuyên Huyên và Cổ Thiên Lạc hiện đều độc thân nhưng họ không còn quan tâm tới chuyện lập gia đình (Ảnh: Sina).

Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên là tình nhân màn ảnh đẹp đôi trong nhiều bộ phim của Hồng Kông (Ảnh: HK01).

Những năm gần đây, Tuyên Huyên vẫn đóng phim nhưng không nhiều. Trên On, người đẹp 52 tuổi tâm sự: "Tôi bằng lòng sống một mình cho tới khi may mắn gặp người phù hợp. Nhiều bạn bè ngưỡng mộ cuộc sống tự do, thoải mái du lịch của tôi".

Tuyên Huyên cũng tiết lộ mẫu đàn ông lý tưởng: "Tôi không tìm kiếm những người đàn ông điển trai. Những người đàn ông đẹp thường có rất nhiều vệ tinh và dễ bị dụ dỗ hơn những người đàn ông bình thường bởi sự kiên định của đàn ông thường kém hơn phụ nữ. Như vậy, rất khó để duy trì một mối quan hệ. Cách tốt nhất là chọn cho mình một người đàn ông bình thường nhưng chân thành và hết lòng yêu vợ".

Khi đã thành công và có một sự nghiệp ổn định, cũng như bao người phụ nữ khác, Tuyên Huyên cũng mơ ước về một mái ấm gia đình của riêng mình. Nhiều lúc, Tuyên Huyên cũng cảm thấy buồn khi mình đã đánh đổi nhiều năm tháng thanh xuân cho sự nghiệp.

Tuyên Huyên giảm bớt lịch trình đóng phim trong những năm gần đây bởi cô nhận ra, cơ hội cho mình không còn nhiều (Ảnh: Weibo).

Cô tâm sự: "Kể từ khi tốt nghiệp đến nay, tôi chỉ biết đến một việc duy nhất, đó là đóng phim. Giờ đây, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải nghỉ ngơi hơn, chăm sóc bản thân mình và những chú cún nhỏ của mình nữa".

Tuyên Huyên có sở thích là chăm sóc những chú chó nhỏ, cô coi những con vật nhỏ này là người bạn tâm tình của mình. "Tôi thích nuôi những con chó lang thang, bị lạc hay bị bỏ rơi trong nhà mình", Tuyên Huyên nói.

Tuyên Huyên từng trải qua nhiều mối tình, nhưng đều kết thúc dang dở. Lần chia tay gần nhất của nữ diễn viên là với bạn trai người Italy vào năm 2014. Sau đó, cô lựa chọn sống độc thân và tin rằng, trong cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn những mối quan hệ tình cảm. Nữ diễn viên không còn bận tâm tới việc phải kết hôn, lập gia đình mà sống trọn vẹn cho bản thân.

Tuyên Huyên là một đại gia trong giới showbiz Hồng Kông khi biết đầu tư kinh doanh bất động sản (Ảnh: Sina).

Sở hữu khối tài sản không nhỏ tích lũy từ 30 năm hoạt động nghệ thuật nhưng Tuyên Huyên không để vật chất chi phối cuộc sống của mình. Nữ diễn viên cũng rất nhạy bén trong công việc kinh doanh khi có khả năng đầu tư, kinh doanh.

Tất cả tiền cát-sê đóng phim hay quay quảng cáo của cô đều được tận dụng tối đa để sinh lời. Sau 30 năm hoạt động trong nghề, cô đang sở hữu khối tài sản kếch xù lên đến hàng chục triệu USD và sở hữu nhiều bất động sản có giá trị.

Trái với nhiều nghệ sĩ cùng lứa, Tuyên Huyên lựa chọn lối sống bình dị, tối giản. Trong khi đồng nghiệp thích mua sắm quần áo đắt tiền, sưu tập túi hàng hiệu, kim cương thì Tuyên Huyên không mặn mà. Cô chỉ mua quần áo đủ mặc, đồ hỏng thì mang ra tiệm sửa và không tiêu tốn quá nhiều cho việc mua mỹ phẩm, quần áo, túi xách.