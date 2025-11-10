Tuyến metro số 2 khởi công đầu năm 2026: TP.HCM tăng tốc hoàn thiện hạ tầng chiến lược

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai Dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 (metro số 2), một trong những công trình hạ tầng chiến lược của thành phố giai đoạn 2025 - 2030. Mục tiêu chính là đảm bảo đủ điều kiện khởi công trong tháng 1/2026, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư để hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị, nền tảng cho hệ thống giao thông xanh, bền vững của TP.HCM.

Theo kế hoạch, các công việc như lập và thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giám sát đầu tư và hồ sơ pháp lý liên quan sẽ được hoàn tất trong quý IV/2025. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, toàn tuyến metro số 2 sẽ được khởi công ngày 15/1/2026, và bắt đầu thi công đồng loạt từ ngày 16/1/2026.

Dự án có chiều dài hơn 11km, nối trung tâm Bến Thành (quận 1 cũ) với Tham Lương (quận 12 cũ), đi qua các quận 3 (cũ) , quận 10 (cũ), quận Tân Bình (cũ), quận Tân Phú (cũ) những khu vực dân cư, thương mại sầm uất.

Dự án metro số 2 có chiều dài hơn 11km, kéo dài qua nhiều khu vực tại TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Để triển khai kế hoạch, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan chủ động rà soát quy trình, tinh gọn thủ tục hành chính trong quá trình triển khai dự án. Thành phố nhấn mạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phân loại, ưu tiên và xử lý hồ sơ nhanh chóng, rút ngắn thời gian so với quy định hiện hành.

Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát tiến độ sẽ được thực hiện nghiêm ngặt. Những trường hợp để chậm trễ, không bảo đảm tiến độ phải chịu trách nhiệm cá nhân. UBND Thành phố giao Sở Xây dựng làm cơ quan thường trực, có nhiệm vụ đôn đốc, tổng hợp và báo cáo định kỳ 2 tuần một lần về tiến độ dự án, kịp thời tham mưu xử lý vướng mắc phát sinh.

Bên cạnh đó, các sở, ngành và UBND các quận, địa phương có tuyến metro đi qua phải bố trí nhân sự chuyên trách, chủ động phối hợp triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo sự thông suốt trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và thi công.

Một điểm nhấn quan trọng là TP.HCM được phép áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội cho dự án metro số 2. Việc này giúp rút ngắn đáng kể các thủ tục pháp lý, đặc biệt là không phải phê duyệt lại chủ trương đầu tư cho các phần việc chưa triển khai. Đây được xem là bước tháo gỡ lớn, giúp dự án sớm chuyển sang giai đoạn thi công.

Thành phố cũng chấp thuận việc tính chi phí hoạt động của chuyên gia thẩm định vào tổng mức đầu tư, nhằm bảo đảm đầy đủ nguồn lực, đồng thời nâng cao chất lượng công tác thẩm định kỹ thuật. Ban Quản lý Đường sắt đô thị được giao lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Các chuyên gia nhận định, tuyến metro số 2 khi khởi công sẽ mở ra động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM, không chỉ trong lĩnh vực giao thông mà còn lan tỏa sang bất động sản, thương mại, dịch vụ và du lịch. Dọc tuyến, nhiều khu vực được kỳ vọng sẽ hình thành các trung tâm thương mại dịch vụ hiện đại, tạo không gian phát triển bền vững cho đô thị thành phố.