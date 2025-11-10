Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Bạn đọc
Thứ hai, ngày 10/11/2025 18:09 GMT+7

Tuyên Quang: Xử phạt và buộc khắc phục hậu quả trường hợp san gạt hàng nghìn mét vuông đất rừng trái phép

Mùa Xuân - Tuệ Linh Thứ hai, ngày 10/11/2025 18:09 GMT+7
UBND xã Tân Mỹ (tỉnh Tuyên Quang) vừa ban hành quyết định xử phạt một trường hợp tự ý san gạt, làm biến dạng hàng nghìn mét vuông đất rừng sản xuất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Cá nhân vi phạm còn bị buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của diện tích đất rừng đã bị tác động.
Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ (tỉnh Tuyên Quang) đã ký ban hành quyết định xử phạt vụ người dân tự ý san gạt, làm biến dạng hàng nghìn mét vuông đất rừng trái phép. Ảnh: Mùa Xuân.

Ngày 10/11/2025, theo nguồn tin của Dân Việt, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang vừa ký ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với với ông Quan Văn H. (SN 1968), trú tại thôn Nà Rùng, xã Tân An, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính làm biến dạng địa hình san lấp nâng cao, hạ thấp bề mặt của đất sản xuất nông nghiệp.

Ông H. bị xử phạt 10 triệu đồng theo Quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 14, Nghị định 123/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ông H., trú tại thôn Nà Rùng, xã Tân An (tỉnh Tuyên Quang), đã tự ý san gạt đất rừng sản xuất trái phép tại thôn Nà Nhoi, xã Tân Mỹ, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Ảnh: Mùa Xuân.

Trước khi tiến hành khắc phục hậu quả, ông H. phải báo cáo thời gian thực hiện, số lượng phương tiện và biện pháp khắc phục gửi UBND xã Tân Mỹ để theo dõi, giám sát việc chấp hành.

Nghiêm cấm tái vi phạm hành vi san lấp, nâng cao, hạ thấp bề mặt đất sản xuất nông nghiệp khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Quá trình khắc phục phải tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, không gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất liên quan.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt, ông Quan Văn H. phải báo cáo kết quả khắc phục hậu quả kèm hình ảnh minh chứng về UBND xã Tân Mỹ để kịp thời theo dõi, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ cũng giao Phòng Kinh tế xã thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc khắc phục hậu quả của ông Quan Văn H., kịp thời báo cáo UBND xã xem xét, xử lý nếu có vướng mắc phát sinh.

Trước đó, ngày 26/10/2025, Báo điện tử Dân Việt đã đăng tải bài phản ánh "Tuyên Quang: Xử lý trường hợp tự ý san gạt hàng nghìn mét vuông đất rừng trái phép".

Cụ thể, trong đợt kiểm tra đột xuất ngày 24/10/2025, đoàn công tác liên ngành xã Tân Mỹ (tỉnh Tuyên Quang) đã phát hiện và lập biên bản xử lý trường hợp ông Q.V.H. (trú tại thôn Nà Rùng, xã Tân An, huyện Chiêm Hóa cũ) tự ý san gạt đất rừng sản xuất tại thôn Nà Nhoi, xã Tân Mỹ (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cũ) khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo xác minh, ông H. đã tự ý lấy đất từ đỉnh thửa đất rừng sản xuất của gia đình (đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để lấp vào khu vực trũng, với khối lượng đất bị tác động ước tính lớn.

Tại thời điểm kiểm tra, ông H. thuê 1 máy xúc và 2 xe tải của ông Tô Văn Ph. (trú tại thôn Nà Lùng, xã Tân An) để đào, vận chuyển đất từ ngày 22 đến 23/10/2025, san gạt mặt bằng khoảng 1.335m² tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 00, diện tích 7.131m², thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CR 577169, cấp ngày 19/8/2019, mang tên hộ ông Q.V.H. và bà Quan Thị Ch.

Ngoài ra, ông H. không cung cấp được văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền cho phép cải tạo, san gạt mặt bằng.

Hành vi này có dấu hiệu hủy hoại hoặc chuyển mục đích sử dụng đất rừng trái phép, khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

