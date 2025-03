Tuyển sinh các trường Y Dược đình đám năm 2025: Trường nào xét học bạ?

Tuyển sinh các trường Y Dược năm 2025

Theo thông tin dự kiến, năm 2025, Trường Đại học Y Hà Nội cơ bản giữ vững ổn định các phương thức tuyển sinh so với năm trước, gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT và Trường ĐH Y Hà Nội.

Phương thức 2: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Phương thức 4: Xét dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức đón sinh viên nhập học năm 2024. Ảnh: HMU

Tại chương trình tư vấn tuyển sinh ở Thanh Hóa mới đây, PGS.TS Lê Đình Tùng - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho biết, năm 2025, trường sẽ mở thêm hai ngành mới gồm ngành Công tác xã hội và ngành Kỹ thuật hình ảnh y học.

Trường Đại học Y tế công cộng thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 với 830 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Các phương thức xét tuyển, ngành xét tuyển và cách thức nộp hồ sơ như sau:

Phương thức Ngành xét tuyển Cách thức nộp hồ sơ Xét tuyển thẳng - Y tế công cộng - Dinh dưỡng - Công tác xã hội - Kỹ thuật phục hồi chức năng - Kỹ thuật xét nghiệm y học - Khoa học dữ liệu Nộp hồ sơ và đăng ký theo kế hoạch tuyển sinh năm 2025 của Bộ GDĐT Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 - Y tế công cộng - Dinh dưỡng - Công tác xã hội - Kỹ thuật phục hồi chức năng - Kỹ thuật xét nghiệm y học - Khoa học dữ liệu Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) - Y tế công cộng - Dinh dưỡng - Công tác xã hội - Khoa học dữ liệu Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 Khoa học dữ liệu

Như vậy, Trường Đại học Y tế công cộng là trường có xét học bạ năm 2025.

Trường đại học Y Dược lớn ở phía Nam là Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến thực hiện 6 phương thức xét tuyển trong năm 2025 bao gồm: Kết quả thi tốt nghiệp THPT (mã 100); Tuyển thẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh (mã 301); Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển (mã 402); Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển (mã 408); Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển (mã 409); Sử dụng phương thức khác (mã 500).

Trường dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh các ngành: Y học cổ truyền, tăng 20% so với chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024; Điều dưỡng, tăng 10% so với chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024. Dược học, tăng 30% so với chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024.

Năm 2025, Trường Đại học Y Dược Huế - Đại học Huế dự kiến tuyển sinh gần 1.500 chỉ tiêu, theo 3 phương thức là:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (đối với tất cả các ngành đào tạo).

Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (đối với ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Dinh dưỡng).

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng (theo quy chế của Bộ GDĐT, dự bị Trung ương, học sinh người nước ngoài).

Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển:

Ngành học Tổ hợp xét tuyển (dự kiến) Chỉ tiêu dự kiến Y khoa 1. B00: Toán, Sinh học, Hóa học 2. B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh 440 Răng - Hàm - Mặt 160 Dược học 1. A00: Toán, Hóa học, Vật lý 2. B00: Toán, Hóa học, Sinh học 3. D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 210 Y học dự phòng 1. B00: Toán, Sinh học, Hóa học 2. B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh 3. A02: Toán, Sinh học, Vật lý 70 Y học cổ truyền 150 Điều dưỡng 270 Hộ sinh 50 Kỹ thuật xét nghiệm y học 170 Kỹ thuật hình ảnh y học 100 Y tế công cộng 20 Dinh dưỡng 50

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ dự kiến tuyển 2.750 chỉ tiêu, với 12 mã ngành đào tạo chính quy gồm Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Dược học, Y tế Công cộng, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Kỹ thuật hình ảnh Y học, Kỹ thuật Y sinh. Nhà trường dự kiến mở mới ngành Dinh dưỡng.

Các phương thức tuyển sinh là xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT; Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển thí sinh người nước ngoài tốt nghiệp THPT nước ngoài; Xét kết quả thi đánh giá năng lực VSAT.