Tỷ giá USD/VND hôm nay 13/6: Thị trường chợ đen phục hồi, UOB đưa ra dự báo mới nhất về tỷ giá

Tỷ giá USD/VND hôm nay 13/6 trên thế giới suy yếu

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tiếp tục giảm về ngưỡng 99,75 điểm.

Đồng USD giảm trong khi đồng euro giữ vững, khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa sự lạc quan ngày càng tăng về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran với áp lực lạm phát dai dẳng tiếp tục làm mờ lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng một thỏa thuận hòa bình với Iran có thể được ký kết ngay trong cuối tuần này, giúp thúc đẩy tâm lý chấp nhận rủi ro trên toàn thị trường toàn cầu.

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng hai tháng trong bối cảnh kỳ vọng về việc giảm leo thang căng thẳng và mở lại các tuyến cung cấp năng lượng.

Đồng thời, tâm lý nhà đầu tư cũng bị ảnh hưởng sau khi dữ liệu công bố vào cho thấy giá sản xuất tăng cao hơn dự kiến trong tháng 5, được thúc đẩy bởi chi phí năng lượng cao hơn liên quan đến các gián đoạn trước đó trong nguồn cung dầu Trung Đông. Tuy nhiên, áp lực lạm phát lõi lại ở mức thấp hơn, với giá sản xuất lõi tăng ít hơn so với dự báo.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) được dự đoán rộng rãi là sẽ giữ nguyên lãi suất khi các nhà hoạch định chính sách họp vào tuần tới, khiến các nhà đầu tư tập trung vào các dự báo kinh tế cập nhật và định hướng của Chủ tịch Jerome Powell để tìm manh mối về thời điểm của bất kỳ động thái chính sách nào trong tương lai.

Ông John Velis, chiến lược gia vĩ mô và ngoại hối ở khu vực châu Mỹ, thuộc công ty BNY Markets, cho biết thị trường đang tạm dừng giao dịch để đánh giá triển vọng hòa bình tại Trung Đông cũng như tác động từ đợt IPO của SpaceX, trong bối cảnh các nhà đầu tư theo dõi liệu dòng tiền có chuyển dịch khỏi cổ phiếu hoặc tiền mặt hay không.

Ông Velis nhận định: “Những kỳ vọng về tin tức tích cực liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Trung Đông đã tạo ra phản ứng rất mạnh. Thị trường tiếp tục chú ý tới đợt IPO của SpaceX và hàng loạt cuộc họp của các ngân hàng trung ương sẽ diễn ra trong tuần tới”.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 13/6 trong nước đi ngang

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.155 VND/USD, đi ngang so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.897 - 26.412 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.948 - 26.362 VND/USD, tăng 2 đồng cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 13/6.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.102 - 26.412 VND/USD, không biến động cả hai chiều mua và bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.132 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.412 VND/USD, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.059 - 26.412 VND/USD, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.412 VND/USD, không biến động cả hai chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.258 - 26.358 đồng/USD, tăng 43 đồng chiều mua và 23 đồng chiều bán so với sáng qua.

Trong báo cáo phân tích mới đây, Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) cho biết tỷ giá VND đã ổn định hơn trong những tuần gần đây, dao động trong biên độ 26.291 - 26.372 VND/USD trong tháng 4 - 5, nằm gọn trong biên độ ± 5% so với tỷ giá tham chiếu hàng ngày của NHNN.

Theo các chuyên gia, động thái can thiệp tháng 4, thông qua hợp đồng kỳ hạn hủy ngang 180 ngày ở mức 26.850 VND/USD, dường như đã thiết lập một ngưỡng trần hiệu quả, giúp neo kỳ vọng và hạn chế đầu cơ.

Đồng thời, việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran vào cuối tháng 5 cũng góp phần cải thiện bối cảnh bên ngoài.

Ở góc độ rộng hơn, sự ổn định trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào giữa tháng 5 mang lại tín hiệu tích cực cho xuất khẩu của Việt Nam.

Căng thẳng song phương giảm giúp hạ rủi ro lan tỏa thuế quan, củng cố vai trò của Việt Nam như một điểm đến hưởng lợi từ dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời hỗ trợ triển vọng FDI trung và dài hạn.

Chuyên gia UOB dự báo trong ngắn hạn, đặc biệt là quý III/2026, VND nhiều khả năng vẫn chịu áp lực nhất định, tương đồng với các đồng tiền trong khu vực, do bất ổn địa chính trị còn kéo dài.

"Về trung hạn, chúng tôi duy trì quan điểm tương đối ổn định, được hỗ trợ bởi tăng trưởng vững chắc, dòng vốn FDI duy trì tích cực và chính sách tiền tệ ổn định, với lãi suất điều hành dự kiến giữ ở mức 4,5% đến hết năm 2026", báo cáo phân tích của UOB cho hay.

Cùng với đó, theo UOB, khả năng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026 cũng có thể tạo cú hích mang tính cấu trúc cho dòng vốn đầu tư gián tiếp.

"Tổng thể, chúng tôi giữ quan điểm VND sẽ theo xu hướng giảm giá dần một cách có kiểm soát, với dự báo tỷ giá USD/VND lần lượt là 26.500 trong quý III/2026, 26.400 trong quý IV/2026, 26.300 trong quý I/2027 và 26.100 trong quý II/2027", UOB dự báo.