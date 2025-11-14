Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/11): Đồng loạt giảm, thị trường tự do rời xa "đỉnh" 28.000 đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/11) thế giới hạ nhiệt

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) có nhịp điều chỉnh về dưới ngưỡng 99 điểm sau khi phục hồi lên mức hiện tại là 99,13 điểm - vẫn thấp hơn cùng thời điểm sáng qua.

Diễn biến của đồng USD khiến các nhà giao dịch băn khoăn về tác động lâu dài của đợt đóng cửa đối với niềm tin vào đồng tiền này, đồng thời chờ đợi loạt số liệu kinh tế sắp được công bố để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.

Đây là đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, gây gián đoạn hoạt động hàng không, cắt giảm trợ cấp thực phẩm cho người thu nhập thấp và khiến hơn 1 triệu nhân viên chính phủ không được trả lương trong hơn một tháng.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Ông Juan Perez, Giám đốc giao dịch tại Monex USA (Washington), nhận định: “Chính phủ đã mở cửa trở lại, nhưng bao giờ mọi thứ mới trở lại bình thường? Khi nào chúng ta mới có lại các số liệu đáng tin cậy của Mỹ từ tháng 9 và 10 để thực hiện phân tích chính xác? Điều đó vẫn còn là dấu hỏi”.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết chính phủ sẽ công bố báo cáo việc làm tháng 10, song sẽ thiếu tỷ lệ thất nghiệp, do khảo sát hộ gia đình không được thực hiện trong thời gian đóng cửa. Những dữ liệu này có thể ảnh hưởng tới chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), dù triển vọng lãi suất hiện vẫn chưa rõ ràng.

Các nhà phân tích tại ING cho rằng, nếu được chấp thuận, chính phủ Mỹ có thể mở cửa trở lại vào thứ 6, và báo cáo việc làm NFP tháng 9 có thể được công bố vào đầu tuần tới. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết hôm qua rằng số liệu việc làm và giá tiêu dùng trong tháng 10 cũng có thể không bao giờ được công bố.

Trước lo ngại lạm phát và dấu hiệu ổn định tương đối của thị trường lao động sau hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, ngày càng nhiều quan chức Fed tỏ ra thận trọng với việc nới lỏng chính sách thêm, khiến xác suất Fed hạ lãi suất vào tháng 12 giảm xuống dưới 50%. Tuy nhiên, khả năng giảm lãi suất thấp hơn lại không đủ để hỗ trợ đồng USD trong phiên giao dịch ngày thứ Năm.

Trước đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell từng phát biểu rằng việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 chưa chắc chắn, song đà tăng của đồng USD từ sau tuyên bố này đã phai nhạt, theo bà Sarah Ying, Giám đốc chiến lược ngoại hối thuộc bộ phận FICC Strategy tại CIBC Capital Markets ở Toronto.

Theo CME Fedwatch, thị trường đang định giá 61,9% cơ hội cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 10 - 11/12 của Fed, tăng từ 57,8% ngày hôm qua.



Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/11) trong nước hạ nhiệt

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.122 VND/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.865 - 26.378 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.919 - 26.331 VND/USD, giảm 4 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm ấn định ngày 14/11. Nguồn: sbv.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.111 - 26.381 VND/USD, không biến động cả hai chiều so với sáng qua,

Tương tự, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 26.157 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.381 VND/USD, tăng 2 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.086 - 26.378 VND/USD, tăng 1 đồng chiều mua và giảm 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Trong khi đó, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.150 - 26.378 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và giảm 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch ở mức 27.846 - 27.946 đồng/USD, giảm 32 đồng ở chiều mua và 52 đồng chiều bán so với sáng qua.

NHNN mở rộng kỳ hạn OMO lên 105 ngày

Thời gian gần đây, NHNN nới rộng kỳ hạn OMO lên 105 ngày. Cụ thể, trong phiên giao dịch 11/11, NHNN bất ngờ chào thầu nghiệp vụ thị trường mở (OMO) với kỳ hạn lên tới 105 ngày với lãi suất ở mức 4%/năm. Trước đó, các kỳ hạn OMO của nhà điều hành thường chỉ dao động trong khoảng 7–91 ngày.

Về kết quả trúng thầu, có 3.472 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, 4.747 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, 10.772 tỷ đồng ở 28 ngày và 2.643 tỷ đồng ở kỳ hạn 105 ngày. Tổng cộng, khối lượng phát hành trong phiên 11/11 là 21.634 tỷ đồng; trong khi đó, 10.000 tỷ đồng OMO đến hạn rút khỏi thị trường.



Sang phiên 12/11, nhà điều hành vẫn tiếp tục chào thầu OMO kỳ hạn 105 ngày với hai thành viên trúng thầu, tổng cộng là 1.717 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 2.235 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 14 ngày (hai thành viên) và 2.827 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày (4 thành viên), không có khối lượng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày.

Kết quả đấu thầu thị trường mở phiên 13/11. Nguồn: sbv.

Đến phiên 13/11, NHNN tiếp tục chào thầu OMO kỳ hạn 105 ngày với 3 thành viên trúng thầu, tổng giá trị trúng thầu là 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, kỳ hạn 7 ngày trúng thầu 560,44 tỷ đồng; kỳ hạn 14 ngày trúng thầu 2.000 tỷ đồng và kỳ hạn 28 ngày trúng thầu 6.000 tỷ đồng. Tổng khối lượng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn là 9.560,44 tỷ đồng.

Các nhà phân tích cho rằng, việc NHNN chuyển sang đấu thầu kỳ hạn dài hơn đồng nghĩ với việc lượng tiền hỗ trợ được duy trì lâu hơn. Đây được xem là tín hiệu rõ ràng về định hướng ổn định thanh khoản,qua đó giảm thiểu biến động lãi suất trên thị trường liên ngân hàng.