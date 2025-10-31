Tỷ giá USD/VND hôm nay (31/10): Giá USD chợ đen vượt 27.800 đồng, ngân hàng tăng mạnh chiều mua

Tỷ giá USD/VND hôm nay (31/10) thế giới tăng giá

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) bật tăng so với sáng qua, hiện ở ngưỡng 99,25 điểm.

Theo các nhà phân tích, sự khởi sắc này được cho là nhờ tâm lý tích cực xoay quanh các cuộc đàm phán thương mại cấp cao giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng với việc Washington vừa đạt thỏa thuận thương mại song phương với Hàn Quốc.

Ông Bart Wakabayashi, Giám đốc chi nhánh Tokyo của State Street, nhận định: “Đà tăng của đồng USD có thể xem như phản ứng tự nhiên sau giai đoạn bị bán tháo mạnh. Thị trường đang tìm lại sự cân bằng và có thể phản ứng khá nhạy trước các tín hiệu chính trị và kinh tế sắp tới.”

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Chủ tịch Fed Jerome Powell trước đó cho biết sự chia rẽ trong nội bộ Fed cùng việc thiếu dữ liệu kinh tế do chính phủ liên bang ngừng hoạt động, có thể khiến khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay trở nên khó khăn hơn, dù ông thừa nhận rủi ro đối với thị trường việc làm.



Fed cắt giảm lãi suất như dự kiến, dù có hai bất đồng chính kiến đến từ Thống đốc Stephen Miran - người kêu gọi giảm chi phí vay sâu hơn và Thống đốc Fed Kansas Jeffrey Schmid - người ủng hộ việc không cắt giảm do lạm phát đang diễn ra.

Ông Lou Brien, chiến lược gia tại DRW Trading (Chicago)nhận định: “Ông Powell truyền đạt khá vụng về. Có thể thấy ông đã phần nào mất kiểm soát với Ủy ban hoặc đơn giản là các thành viên có quan điểm quá khác nhau nên ông không muốn áp đặt ý chí của mình”.

Tuy vậy, ông vẫn cho rằng “Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12, vì thị trường lao động yếu hơn so với vẻ bề ngoài”.



Một số nhà phân tích cho rằng Fed vẫn sẽ cắt giảm vào tháng 12 dựa trên một thị trường lao động yếu hơn so với vẻ ngoài của nó.

Các nhà giao dịch tương lai lãi suất quỹ liên bang hiện đang định giá tỷ lệ cắt giảm trong tháng 12 là71%, giảm từ khoảng 85% trước bài phát biểu của ông Powell. Chỉ số DXY đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 1/8.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (31/10) trong nước nhích nhẹ

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.093 VND/USD, tăng 2 đồng so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.837 - 26.348 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.887 - 26.295 VND/USD, hiện chưa biến động so với phiên vừa qua.

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước ấn định ngày 31/10. Nguồn: sbv.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.105 - 26.345 VND/USD, tăng 30 đồng chiều mua vào và đi ngang chiều bán ra so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 26.140 và bán ra ở ngưỡng 26.345 VND/USD, tăng 30 đồng chiều mua vào và đi ngang chiều bán ra.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.067 - 26.345 VND/USD, giảm 4 đồng chiều mua vào và và đi ngang chiều bán so với cập nhật gần nhất.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.120 - 26.345 VND/USD, không thay đổi so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch ở mức 27.681 - 27.821 đồng/USD, tăng 26 đồng chiều mua và 46 đồng chiều bán ra so với phiên sáng qua.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cho biết để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối, cơ quan này đã có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực I và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực II thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các chi nhánh khu vực tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động mua, bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn, đặc biệt là Công an thành phố, phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung vào các địa điểm mua, bán ngoại tệ trái phép, kịp thời phát hiện các hành vi sai phạm để xử lý nghiêm.

Văn bản cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tình hình triển khai thực hiện trước ngày 10/11/2025.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trước diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, những ngày qua, trên thị trường ngoại hối trong nước đã xuất hiện sự chênh lệch tỷ giá đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng với tỷ giá giao dịch trên thị trường không chính thức.

Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực tăng cường công tác quản lý thị trường ngoại hối.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản đề nghị các Bộ Công an, Bộ Công Thương, Thanh Tra Chính phủ tăng cường phối hợp quản lý nhà nước đối với thị trường ngoại hối.