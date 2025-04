Tỷ phú Masan Nguyễn Đăng Quang: Phải xuất khẩu cơm, phở, lẩu, tương ớt Việt Nam...

Ngày 25/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) và hai công ty thành viên Masan Consumer (HNX-UPCoM: MCH), Masan MEATLife (HNX-UPCoM: MML) đã đồng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 tại TP.HCM với chủ đề “What We Make. Makes Us. Made for You”.

Dẫn dắt thị trường thay vì "chạy theo"

Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT của Masan Group đã có bài phát biểu trước cổ đông và cho biết, trong suốt 29 năm qua, Masan đã không ngừng mở rộng, nâng tầm căn bếp để phục vụ mọi nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng.

"Hành trình chuyển đổi của Masan có lúc khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, mỗi sự thay đổi đều hướng đến mục tiêu đáp ứng những nhu cầu lớn chưa được thỏa mãn và luôn thay đổi của người tiêu dùng. Không phải mọi phát kiến đều thành công. Điều quan trọng là những chiến lược thành công chiếm tỷ trọng lớn trong những bước đi của chúng ta".

Theo đó, Masan Consumer đã trở thành công ty hàng tiêu dùng nhanh có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nhanh nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. WinCommerce từ đang lỗ hơn 200 triệu USD/năm đã đạt lợi nhuận sau thuế là con số dương một cách bền vững.

Masan MEATLife lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh kể từ khi thoái vốn mảng thức ăn chăn nuôi.

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số hợp nhất năm 2024 của Tập đoàn Masan đạt 1.999 tỷ đồng, tăng 377,5% so với năm trước.

Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT của Masan Group nhấn mạnh về chiến lược vươn ra toàn cầu, các món ngon của Việt Nam phải đi ra thế giới.

Ông Quang nhấn mạnh, Masan Group đã hoàn tất giai đoạn đầu tiên trong hành trình 5 năm xây dựng nền tảng tiêu dùng - bán lẻ tích hợp. Theo đó, Tập đoàn đã mở rộng chuỗi WinMart và WinLife, đồng thời phát triển nền tảng tiêu dùng - công nghệ WIN, nhằm mang đến trải nghiệm "tất cả trong một" cho người tiêu dùng. Bước sang giai đoạn 2, Masan sẽ tập trung củng cố thị phần chi tiêu và mang về lợi nhuận.

Và theo vị tỷ phú, con đường duy nhất để hiện thực hóa điều này là: Chuyển đổi số. Đây là mảnh ghép còn thiếu để Masan vươn mình từ hình ảnh một tập đoàn truyền thống, xóa bỏ định kiến đa ngành và khẳng định vị thế là một nền tảng trải nghiệm tiêu dùng tích hợp, giống như Walmart, Amazon, Alibaba, Reliance hay Apple.

Một hệ sinh thái vận hành mạnh mẽ sẽ cho phép Masan mở rộng quy mô linh hoạt, cải thiện năng suất, theo dõi hiệu suất theo thời gian thực, triển khai chiến dịch tiếp thị số thông minh và phục vụ người tiêu dùng trên nhiều nền tảng cùng lúc.



"Hãy tưởng tượng một thế giới nơi người tiêu dùng nhận được những ưu đãi cá nhân hóa mỗi khi họ bước vào khu vực gần cửa hàng nhờ công nghệ định vị địa lý (geo-fencing), hoặc trải nghiệm một hành trình cùng những thương hiệu yêu thích của họ" - Ông Quang nói.

Không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, Chủ tịch HĐQT Masan Group đang đặt mục tiêu đưa các thương hiệu "Made in Vietnam" ra thế giới. Ông Quang chia sẻ: "Chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng các thương hiệu Việt Nam có chất lượng và bản sắc văn hóa riêng biệt, để chinh phục thị trường toàn cầu".

Chia sẻ về cam kết tăng trưởng mạnh mẽ song hành cùng phát triển bền vững, ông Danny Le, Tổng Giám đốc Masan Group nhấn mạnh rằng, Masan đã thực hiện đúng lời hứa về kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2024. Trước đó, tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2024, Masan đã khẳng định cam kết về sự xuất sắc trong vận hành và duy trì sự tập trung bền bỉ vào tăng trưởng lợi nhuận.

"Tại Đại hội đồng cổ đông năm trước, chúng tôi đã cam kết với các cổ đông rằng Masan sẽ quay lại con đường tăng trưởng có lợi nhuận, và chúng tôi tự hào đã thực hiện được điều này trong năm 2024. Masan Consumer (“MH”) đã ghi nhận mức tăng trưởng gần hai con số về doanh thu và lợi nhuận, trong khi WinCommerce (“WCM”) và (“MML”) đều mang về lợi nhuận. Điều này chứng minh rằng tăng trưởng và lợi nhuận hoàn toàn có thể song hành cùng nhau" - ông Danny Le nói.



Mở 2 cửa hàng mới mỗi ngày

Theo vị CEO Danny Le, năm 2025 đánh dấu giai đoạn 2 trong hành trình chuyển đổi của Masan, tập trung mở rộng mô hình kinh doanh Mạng lưới - Thị phần chi tiêu - Hội viên một cách có lợi nhuận, với số hóa toàn diện và tự động hóa vận hành là mảnh ghép chiến lược cuối cùng.

Cụ thể, Masan đặt mục tiêu đạt trên 4.500 điểm bán lẻ vào cuối năm, tương đương mở trung bình 2 cửa hàng mới mỗi ngày, trong đó 1.900 cửa hàng được mở ở khu vực nông thôn.

Tăng trưởng thị phần chi tiêu – Mở rộng thị trường mục tiêu cho những “Thương hiệu mạnh", chú trọng triển khai trong ngành hàng Gia vị với danh mục sản phẩm thuộc CHIN-SU và Nam Ngư, mở rộng thị trường sang các bữa ăn ngoài gia đình trong ngành hàng thực phẩm tiện lợi...

Đáng chú ý, mảng thịt mát, từ chỗ không có thương hiệu trước năm 2020, đến quý I/2025, sản phẩm thịt có thương hiệu đã chiếm 56% tổng doanh số ngành hàng này trong chuỗi WCM. Trong giai đoạn tiếp theo, MML dự kiến sẽ hợp tác chặt chẽ với WCM để đưa các sản phẩm thịt tiếp cận kênh bán lẻ truyền thống thông qua hệ thống WiN+, hướng đến mục tiêu chinh phục thị trường thịt trị giá 2 tỷ USD.

Các cổ đông, khách mời thưởng thức một số sản phẩm mới được giới thiệu tại Đại hội đồng cổ đông.

Tại sự kiện, ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc Masan Consumer (MCH) – khẳng định vị thế của MCH là “Dẫn đầu nội địa - Bước ra thế giới”.

Trong năm 2024, MCH đã phục vụ hơn 72 tỷ bữa ăn thông qua sản phẩm nước mắm và phân phối hơn 2,4 tỷ sản phẩm thực phẩm tiện lợi. Với độ phủ ấn tượng tại 98% hộ gia đình Việt và hiện diện tại 26 thị trường quốc tế, MCH đang sẵn sàng bước vào chương tiếp theo trên hành trình “Dẫn đầu nội địa - Bước ra thế giới”.

5 thương hiệu: CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi và Wake-up 247 đang chiếm 72% tăng trưởng doanh thu của công ty trong năm 2024.

Hiện, MCH ghi nhận doanh thu 1.300 tỷ đồng từ 26 thị trường quốc tế, tăng trưởng 22% so với năm trước, với biên lợi nhuận lành mạnh đạt 30%.



Masan đặt mục tiêu đạt 10-20% doanh thu từ thị trường quốc tế, với các sản phẩm như phở, lẩu tự sôi, cơm tự chín, tương ớt Việt Nam. Tập đoàn này dự kiến niêm yết Masan Consumer Holdings trên sàn chứng khoán TP.HCM. Ngoài ra, Masan cũng ra mắt danh mục mới của Omachi mang tên "Quán Xá Châu Á" (Ẩm thực đường phố châu Á). Sáng kiến này hướng đến thị trường bữa ăn với mức giá dễ tiếp cận chỉ 1 USD.



Đồng thời công bố chiến dịch quảng cáo truyền hình mới của Wake-up 247, với sự tham gia của Manchester City làm đại sứ thương hiệu.