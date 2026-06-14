Tỷ phú nghìn tỷ USD Elon Musk gây sốc khi sống ở nhà thuê đơn sơ, tủ lạnh không có gì để ăn

Nơi ở chính của ông Musk là một ngôi nhà thuê nhỏ bé ở Texas. Ảnh NDTV

SpaceX vừa chính thức lên sàn với thương vụ IPO lớn nhất lịch sử khi huy động được 75 tỷ USD thông qua việc bán hơn 555 triệu cổ phiếu với giá 135 USD/cổ phiếu. Thương vụ này định giá công ty ở mức 1.770 tỷ USD.

Ngay sau khi giao dịch, cổ phiếu SpaceX tăng gần 20%, lên 162 USD/cổ phiếu, giúp giá trị tài sản của Musk tăng vọt. Khi cộng thêm lượng cổ phiếu Tesla và quyền chọn cổ phiếu SpaceX mà ông nắm giữ, Elon Musk chính thức trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trong lịch sử nhân loại.

Tỷ phú nghìn tỷ USD sống trong căn nhà thuê nhỏ

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ chưa từng có, lối sống của ông Musk lại khá khác biệt so với hình dung của mọi người về một siêu tỷ phú, Fortune cho biết.

Sau khi chuyển từ California sang Texas vào năm 2020, ông Musk đã bán phần lớn bất động sản của mình tại California. Năm 2021, ông tiết lộ nơi ở chính của mình là một căn nhà nhỏ tại Boca Chica, Texas, gần trụ sở SpaceX ở Starbase. Căn nhà này có giá khoảng 50.000 USD và được Musk thuê lại từ chính SpaceX.

Tiểu sử gia Walter Isaacson từng mô tả đây là một ngôi nhà 2 phòng ngủ đơn giản với nội thất tối giản. Theo ông, Musk thường ngồi làm việc tại một chiếc bàn gỗ đơn sơ để thực hiện các cuộc gọi công việc.

Tháng 3 năm nay, mẹ của Elon Musk là bà Maye Musk còn chia sẻ thêm về cuộc sống giản dị của con trai.

Bà kể rằng khi đến thăm nhà Musk, trong tủ lạnh thậm chí không có gì để ăn. Nhà tắm chỉ có một chiếc khăn duy nhất nên bà để lại cho con trai sử dụng. Bản thân bà phải ngủ trong khu vực gara được cải tạo thành phòng nghỉ.

SpaceX đang ở thời điểm quan trọng nhất

Mặc dù đã trở thành người giàu nhất thế giới, Musk vẫn nổi tiếng là người nghiện công việc.

Trong quá khứ, ông từng ngủ ngay tại nhà máy Tesla ở California trong giai đoạn công ty vật lộn với các vấn đề sản xuất Model 3.

Hiện nay, SpaceX đang tập trung phát triển tên lửa thế hệ mới Starship V3, dự án được xem là chìa khóa cho tương lai của công ty.

Phiên bản mới có thể mang theo tới 100 tấn hàng hóa, gần gấp ba lần khả năng tải trọng của thế hệ trước. Starship được kỳ vọng sẽ đưa con người quay trở lại Mặt Trăng trong vài năm tới và là nền tảng cho tham vọng xây dựng các trung tâm dữ liệu AI ngoài không gian của Musk.

Tài sản của Musk có thể còn tăng mạnh

Theo các điều khoản thưởng đặc biệt, Elon Musk còn có cơ hội nhận thêm hàng trăm triệu cổ phiếu SpaceX nếu công ty đạt được các cột mốc đầy tham vọng.

Ông có thể nhận thêm 200 triệu cổ phiếu nếu SpaceX đạt mức định giá 7.500 tỷ USD và xây dựng được thuộc địa trên sao Hỏa với 1 triệu cư dân.

Một cột mốc khác sẽ mang lại cho ông Musk thêm 60 triệu cổ phiếu nếu SpaceX đạt giá trị 6.600 tỷ USD và triển khai mạng lưới trung tâm dữ liệu không gian có năng lực tính toán 100 terawatt.

Được thành lập năm 2002, SpaceX đã làm thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp phóng tên lửa nhờ công nghệ tên lửa tái sử dụng. Công ty hiện thực hiện hơn một nửa số vụ phóng tên lửa trên toàn cầu và sở hữu khoảng 10.000 vệ tinh Starlink đang hoạt động.

Năm ngoái, doanh thu của SpaceX tăng hơn 30%, lên 18,7 tỷ USD. Trước khi IPO, công ty đã được định giá khoảng 800 tỷ USD vào cuối năm 2025, tăng lên 1.540 tỷ USD vào tháng 4 và hiện đạt gần 1.800 tỷ USD sau khi niêm yết.