Tỷ phú ở Quảng Nam, Kon Tum dành hàng chục tỷ đồng giúp hộ nghèo, 873.581 hộ nghèo được nông dân giỏi hỗ trợ

Tỷ phú ở Quảng Nam, Kon Tum dành hàng chục tỷ đồng giúp hộ nghèo, 873.581 hộ nghèo được nông dân giỏi hỗ trợ Tỷ phú ở Quảng Nam, Kon Tum dành hàng chục tỷ đồng giúp hộ nghèo, 873.581 hộ nghèo được nông dân giỏi hỗ trợ

Thông qua phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các tỷ phú nông dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng nông thôn, giúp 207.897 hộ nông dân thoát nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Những điển hình tỷ phú Quảng Nam, tỷ phú Kon Tum, Kiên Giang Trong báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về "Nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020", ông Phan Ngọc Anh ở tỉnh Quảng Nam được nhắc đến là gương điển hình giúp nông dân giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào. Ông Phan Ngọc Anh là điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh Quảng Nam và được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn và tôn vinh là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017. Nhiều năm nay, ông Phan Ngọc Anh đã xây dựng thành công mô hình trồng cây ăn quả gắn với mô hình du lịch sinh thái và sản xuất gạch xây dựng đã cho thu nhập hàng năm trên 25 tỷ đồng. Với những gì thành tích xuất sắc đạt được, tháng 7/2019 ông Phan Ngọc Anh - tỷ phú nông dân tỉnh Quảng Nam đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Ba. Không những làm kinh tế giỏi, ông Phan Ngọc Anh đã đóng góp hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho hoạt động xã hội, từ thiện, việc nhân nghĩa. Mô hình sản xuất của ông đã tạo việc làm cho 354 lao động, hỗ trợ giống cây, con với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng để giúp đỡ 65 hộ nông dân trên địa bàn tỉnh vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong những năm qua, ông Phan Ngọc Anh đã đóng góp vào các hoạt động từ thiện với tổng giá trị trên 34 tỷ đồng. Với những gì thành tích xuất sắc đạt được, tháng 7/2019 ông Phan Ngọc Anh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Ba. Còn ông Tạ Hồng Kiệt ở xã Đoàn Kết, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum là điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với mô hình trồng 20ha cao su, 3ha lúa và mì; mở đại lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, lúa giống. Hiện nay, từ mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp kinh doanh trên, gia đình ông Kiệt thu về tổng lợi nhuận hơn 1,6 tỷ đồng mỗi năm, sau khi đã trừ chi phí. Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Đoàn Kết Võ Thị Ngọc Vân: Ông Kiệt không chỉ là một nông dân giỏi và doanh nhân thành đạt, mà còn là một người đầy tấm lòng nhân ái, luôn sẵn lòng giúp đỡ cộng đồng. Ông Tạ Hồng Kiệt (áo trắng) ở xã Đoàn Kết, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum là điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương. Ảnh: Công Nam. Theo đó, cùng với chia sẻ cho các hộ nghèo, hộ khó khăn mượn giống, phân bón tạo điều kiện cho họ sản xuất nhưng không tính lãi suất, ông Kiệt còn đảm bảo việc thu mua và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của bà con, giúp họ an tâm sản xuất và có đầu ra ổn định. Nhờ có sự định hướng và kinh nghiệm của ông Kiệt, nhiều nông dân địa phương đã nâng cao năng suất và thu nhập. Từ đó góp phần cho các hộ nghèo từng bước vươn lên, có cuộc sống ổn định. Còn hộ gia đình ông Ngô Thọ Hòa ở tỉnh Kiên Giang với mô hình sản xuất lúa trên diện tích 50ha, kết hợp làm dịch vụ máy cấy, gặt đập liên hợp, hàng năm cho thu nhập trên 6,2 tỷ đồng, tạo việc làm cho 36 lao động, giúp đỡ 24 hộ nghèo thoát nghèo… Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi hỗ trợ cho 873.581 hộ nghèo Theo báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về kết quả tổng kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/HNDTW ngày 04/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về "Nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020", bình quân số lượng hộ hội viên, nông dân đăng ký nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp hàng năm đạt 6,21 triệu hộ. Qua bình xét, có trên 3,61 triệu hộ được công nhận đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Thông qua phong trào, nhiều hộ nông dân đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực tham gia chuyển đổi số trong nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản đem lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Đặc biệt, thông qua phong trào đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, thi đua làm giàu. Những năm qua, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã hỗ trợ cho 873.581 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về cây, con giống, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, trong đó 207.897 hộ nông dân đã thoát nghèo và đang vươn lên làm ăn khá giả, giúp cho 665.684 hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao đổi với nông dân Việt Nam xuất sắc Trịnh Văn Thành ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Nguyên Vỹ Đồng thời, thông qua phong trào các cấp Hội Nông dân đã xây dựng được 9.485 mô hình, nhân rộng 6.823 mô hình kinh tế phù hợp ở các huyện nghèo, xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, đóng góp ủng hộ xây dựng 13.651 ngôi nhà tình thương, mái ấm nông dân cho các hộ nghèo, góp phần xóa đói, giảm nghèo và thực hiện công tác an sinh xã hội ở địa phương. Thông qua phong trào, nhận thức của nông dân trong sản xuất, kinh doanh an toàn thực phẩm đã từng bước thay đổi. Nhiều nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn, khoa học - kỹ thuật giúp các hội viên nông dân khó khăn cùng nhau phát triển. Nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn được hỗ trợ, tạo điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững; nhiều gương điển hình mạnh dạn đầu tư vốn, khoa học kỹ thuật để tổ chức sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, qua đó đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong sản xuất, kinh doanh. 