Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

Phiên xét xử được tiến hành theo thủ tục khẩn cấp vào ngày 4/11/2025, sau khi Vingroup/VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khởi kiện Lê Trung Khoa vì hành vi phát ngôn sai sự thật, vu khống hai doanh nghiệp này “đưa hối lộ” và gọi Vingroup là “tập đoàn mafia”.

Trước tòa, Lê Trung Khoa và luật sư bào chữa không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho những cáo buộc được đăng tải.

Vingroup/VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ theo đuổi đến cùng các vụ kiện phỉ báng, coi đây là cuộc đấu tranh cần thiết để bảo vệ không chỉ quyền lợi doanh nghiệp mà cả sự tôn nghiêm của pháp luật.

Sau khi xem xét, tòa án xác định các phát ngôn trên hoàn toàn không có căn cứ, đồng thời ra lệnh cấm Khoa đăng tải hoặc cho phép đăng tải những nội dung tương tự trên các nền tảng cá nhân và trang tin do ông chủ biên.

Nếu cố tình vi phạm, Lê Trung Khoa sẽ phải nộp phạt hành chính 250.000 EUR (khoảng 6,7 tỷ đồng) cho mỗi lần, hoặc bị giam giữ thay thế/tù giam từ 6 tháng đến 2 năm.

Liên quan đến phát ngôn gọi Vingroup là “mafia”, tòa án Đức cho rằng đây là nhận xét mang tính chủ quan, cảm tính cá nhân của Lê Trung Khoa, chứ không có giá trị chứng minh hay cơ sở pháp lý, nhưng cho rằng đây chỉ là “cảm nhận cá nhân” của Lê Trung Khoa.

Ông Yannick Hoppe, luật sư đại diện của Vingroup thuộc hãng luật Brost & Classen, cho biết tập đoàn không đồng ý với toàn bộ phán quyết sơ bộ và sẽ tiếp tục kháng cáo trong phiên tòa sắp tới.

Vingroup khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức: “Chén trà dư luận” đắt giá!

“Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Vingroup sẽ tiếp tục các biện pháp pháp lý tại Đức để buộc Lê Trung Khoa phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự đối với những phát ngôn bịa đặt, mang tính vu khống và xúc phạm danh dự cá nhân ông Phạm Nhật Vượng, cũng như uy tín của Vingroup và VinFast,” luật sư Hoppe nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định Vingroup sẽ theo đuổi đến cùng các vụ kiện phỉ báng, coi đây là cuộc đấu tranh cần thiết để bảo vệ không chỉ quyền lợi doanh nghiệp mà cả sự tôn nghiêm của pháp luật.

Trước đó, theo thông cáo báo chí của Tập đoàn Vingroup, ngày 8/9/2025, tập đoàn này đã tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc có 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đăng tải thông tin sai sự thật về Vingroup trên Internet.

Theo đó, 68 tổ chức và cá nhân bị khởi kiện là chủ tài khoản của các trang thông tin, trang cá nhân có hành vi xuyên tạc, đăng tải thông tin sai sự thật về Vingroup; bịa đặt về Chủ tịch Tập đoàn - ông Phạm Nhật Vượng và một số lãnh đạo cấp cao khác trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube…