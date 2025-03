U22 Việt Nam luôn có người theo sát Andrej Nguyễn An Khánh

BHL U22 Việt Nam cử người theo sát Andrej Nguyễn An Khánh

Chia sẻ trước buổi tập, HLV trưởng U22 Việt Nam cho biết: "Ở mỗi trận đấu, khi bước ra sân, đội đặt mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng. Mọi cầu thủ vì thể phải làm sao để hoàn thiện lối chơi, triết lý mà ban huấn luyện đề ra. Chúng tôi đề cao mọi trận đấu và nỗ lực hoàn thành mục tiêu của đội".

HLV Đinh Hồng Vinh.

Khi được hỏi về việc quyết định triệu tập Andrej Nguyễn An Khánh dù không có quá nhiều thông tin, ông Vinh chia sẻ: "An Khánh đã từng lên tập trung một đợt cùng HLV Philippe Troussier. Qua đó, chúng tôi đã biết cậu ấy và luôn cử một đội chuyên gia phân tích, đánh giá An Khánh thông qua các giải đấu ở nước ngoài".

Andrej Nguyễn An Khánh có buổi tập đầu tiên cùng U22 Việt Nam.



Theo VFF, đợt tập trung và giao hữu lần này của đội U22 Việt Nam được tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu tại vòng loại U23 châu Á và SEA Games 33 cuối năm. HLV Đinh Hồng Vinh nói rõ hơn: "Mục tiêu chính của đội là tới tháng 9/2025 sẽ chọn được 1 đội hình U23 tối ưu nhất dự vòng loại U23 châu Á và SEA Games 33. Chúng tôi xây dựng sơ đồ 3-4-3 cho đội U23 và đặt mục tiêu chọn cầu thủ theo sơ đồ đó. Cá nhân chúng tôi có sự nỗ lực cùng với đội tuyển để làm sao tập luyện, kết dính và chọn lựa được đội hình tối ưu nhất để nâng Cúp SEA Games 33", ông Vinh nhấn mạnh.

Ngoài ra, chiến lược gia cũng cho biết đã làm việc cùng HLV Kim Sang-sik để sao cho triết lý của đội U22 giống với ĐTQG Việt Nam: "Tôi đã có thời gian dài làm việc với HLV Kim Sang-sik. Đội U23 lần trước và lần này đều có triết lý giống với ĐTQG.Trước khi kết thúc giải VĐQG, chúng tôi có buổi ngồi để bàn triết lý của hai đội sao cho phù hợp với nhau nhất".