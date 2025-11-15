U22 Việt Nam sẽ "có biến" trong khung gỗ?

Trong trận đấu với U22 Trung Quốc vừa qua, Văn Bình là điểm sáng lớn nhất của U22 Việt Nam. Anh có hơn hai pha cứu thua xuất sắc, giúp đội trụ vững trong quãng thời gian hiệp 1 đầy khó khăn. Đặc biệt, ở các phút cuối hiệp, khi U22 Việt Nam dần lấy lại được sự bình tĩnh và cân bằng thế trận, sự chắc chắn của Văn Bình càng trở nên quan trọng.

Ngay ở phút 17, thủ thành thuộc biên chế SLNA đã trổ tài phản xạ khi cản phá cú dứt điểm nhanh trong vòng cấm của Wang Bohao. Đến phút 29, anh tiếp tục cứu thua sau pha đối mặt Abuduwaili, khi khép góc kịp thời và dùng chân chặn cú sút tưởng như không thể cản phá.

Trần Trung Kiên nhiều khả năng trở lại trong khung gỗ

Những phút cuối hiệp 1 là lúc giá trị của Văn Bình thể hiện rõ nhất. Trước sức ép gia tăng của U22 Trung Quốc, anh vẫn giữ được sự tập trung cao độ, xử lý tình huống bình tĩnh và chỉ huy hàng thủ hợp lý. Nhờ vậy, U22 Việt Nam có cơ sở để tự tin dâng cao và tạo ra hai cơ hội rõ rệt của Thanh Nhàn và Văn Khang. Dù chưa chuyển hóa thành bàn thắng, nhưng sự an tâm nơi khung gỗ giúp toàn đội chơi thanh thoát hơn.

Dẫu vậy, trong trận gặp U22 Uzbekistan sắp tới, nhiều khả năng vị trí số một trong khung thành sẽ được trao lại cho Trần Trung Kiên. Thủ môn thuộc biên chế HAGL hiện là lựa chọn ưu tiên của U22 Việt Nam và cũng là phương án dự bị của ĐTQG. Anh từng được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao cơ hội ở trận lượt về tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027, khi ĐT Việt Nam gặp Nepal hồi tháng 10.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2025, Trung Kiên bắt chính cả 4 trận, chỉ để thủng lưới 2 lần và giành danh hiệu Thủ môn Xuất sắc nhất giải đấu. Với chiều cao 1m90, phản xạ tốt và khả năng phán đoán ổn định, anh được xem là “người gác đền khổng lồ”, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho hệ thống phòng ngự.

Theo: Theo Tạp chí Báo Bóng đá