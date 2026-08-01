Năm nay tôi 60 tuổi. Sau khi nghỉ hưu, tôi sống một mình trong căn nhà cấp 4 ở ngoại ô. Vợ mất đã gần 8 năm, con gái lấy chồng xa, con trai làm việc trong Nam, mỗi năm chỉ về đôi ba lần. Ban ngày tôi còn có thể ra quán nước đánh cờ với mấy ông bạn già, nhưng tối đến, căn nhà rộng chỉ còn tiếng quạt quay và tiếng tivi phát cho đỡ vắng.

Tôi từng nghĩ phần đời còn lại của mình sẽ cứ thế trôi qua, cho đến khi gặp Hương vào năm ngoái. Hương đã ly hôn, một mình nuôi cậu con trai 8 tuổi. Chúng tôi quen nhau qua người quen giới thiệu. Ban đầu tôi rất ngại. Hương khi ấy mới 38 tuổi, tôi hơn cô ấy tới 21 tuổi, nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao một người phụ nữ còn trẻ như vậy lại chấp nhận tìm hiểu một ông già như tôi.

Sau này tôi mới biết, chồng cũ của Hương cờ bạc, nợ nần rồi bỏ đi biệt tích. Bao năm qua, cô ấy vừa đi làm thu ngân siêu thị vừa nuôi con, cuộc sống chật vật nhưng vẫn cố gắng.

Sau gần nửa năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định kết hôn. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi nói chuyện khá hợp. Hương không màu mè, cũng chẳng đòi hỏi điều gì, cô ấy chỉ bảo:

- Em chỉ mong tìm được một người tử tế, biết thương mẹ con em là đủ.

Còn tôi cười:

- Anh chỉ mong mỗi bữa cơm có người ngồi ăn cùng.

Sau gần nửa năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định kết hôn. Nhiều người bảo tôi liều, có người còn nói sau lưng rằng chắc cô ấy chỉ nhắm đến tiền lương hưu của tôi. Tôi nghe hết, nhưng không bận tâm, bởi tôi nhìn thấy ở Hương sự chân thành mà lâu lắm rồi mình mới gặp lại.



Đêm tân hôn, khi con trai riêng của Hương đã ngủ say ở phòng bên, hai vợ chồng ngồi ngoài ban công uống trà. Tôi nghĩ cô ấy sẽ nói về chuyện chi tiêu hay cuộc sống sau này. Không ngờ Hương nhìn tôi rất lâu rồi chậm rãi nói:

- Anh... em có một điều kiện. Nếu anh không đồng ý thì mình cứ coi như chưa từng hứa hẹn gì.

Tôi hơi khựng lại. Ở tuổi này, tôi chẳng nghĩ còn điều gì khiến mình bất ngờ nữa, nhưng câu nói tiếp theo của cô ấy khiến tôi chết lặng:

- Em muốn sinh thêm một đứa con.

Đêm tân hôn, tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Ở tuổi đầu 6 làm bố một lần nữa? Chỉ nghĩ thôi đã thấy quá sức tưởng tượng. Tôi bảo cô ấy hãy suy nghĩ thật kỹ, sinh con ở tuổi gần 40 vốn đã nhiều rủi ro, còn tôi thì chẳng còn trẻ nữa. 20 năm sau, nếu con trưởng thành, tôi đã ở tuổi 80.



Thế nhưng, Hương rất bình tĩnh. Cô ấy nói điều mình mong muốn không phải vì áp lực nối dõi hay giữ chân tôi, mà chỉ muốn có một đứa con được sinh ra trong một gia đình thật sự có yêu thương.

- Con trai em rồi cũng sẽ lớn, sẽ có cuộc sống riêng. Em chỉ mong mình có thêm một sợi dây gắn kết để cả hai cùng cố gắng.

Đêm tân hôn đó tôi gần như thức trắng, trong đầu là đủ thứ suy nghĩ.

Tôi sợ tuổi tác, sợ miệng đời, sợ sau này không đủ sức lo cho con. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất lại là ánh mắt của Hương khi nhắc đến hai chữ "gia đình". Điều đó không giống sự tính toán, mà giống một người phụ nữ đã đi qua quá nhiều tổn thương, chỉ mong có được một mái ấm đúng nghĩa.

Ít lâu sau, tôi mới biết Hương vẫn còn một khoản nợ do chồng cũ để lại. Cô ấy giấu tôi vì sợ tôi bỏ đi.

Đúng lúc đó, chồng cũ của cô ấy cũng quay lại quấy rối. Hắn gọi điện đe dọa, nhiều lần xuất hiện trước cổng trường của con trai, thậm chí còn tìm đến nhà.

Có lúc tôi cũng dao động. Tôi tự hỏi liệu mình có đủ sức bảo vệ hai mẹ con hay không. Nhưng rồi nhìn cậu bé ôm chặt lấy mẹ mỗi khi sợ hãi, tôi lại không đành lòng. Cuối cùng, tôi quyết định cùng Hương trả hết khoản nợ, nhờ luật sư tư vấn để bảo vệ quyền nuôi con và báo công an khi người cũ liên tục quấy phá.

Nghe Hương nói, tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. (Ảnh minh họa)

Sóng gió chưa dừng ở đó. Một lần chồng cũ của Hương lừa đón con trai đi chơi rồi lái xe trong tình trạng say rượu, gây tai nạn. May mắn thằng bé giữ được tính mạng nhưng phải nằm viện gần một tháng.

Suốt thời gian ấy, tôi và Hương thay nhau chăm sóc con. Đêm nào nhìn thằng bé ngủ, tôi cũng nghĩ nếu hôm đó mình quay lưng thì có lẽ mẹ con cô ấy sẽ còn khổ đến mức nào.

Sau vụ tai nạn, người đàn ông kia phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cuộc sống của chúng tôi cuối cùng cũng bình yên trở lại.



Một buổi tối, khi hai vợ chồng đang ngồi trước hiên nhà, Hương bất ngờ nhắc lại chuyện cũ.

- Anh còn nhớ điều em từng nói trong đêm tân hôn không?

Tôi gật đầu. Cô ấy nắm lấy tay tôi, khẽ hỏi:

- Nếu bây giờ em vẫn muốn có con, anh còn đồng ý không?

Lần này tôi không còn do dự nữa mà cười nói:

- Cuộc đời này ngắn lắm. Hạnh phúc là của mình, đâu phải để người khác sống hộ. Nếu em thật sự muốn thì mình cùng cố gắng.

3 tháng sau, Hương báo tin đã mang thai. Ngày nhìn que thử hiện hai vạch, tôi vừa vui vừa bối rối. Ở tuổi 60, tôi lại chuẩn bị làm bố. Hàng xóm có người cười, có người lắc đầu bảo tôi già rồi còn bày đặt, nhưng tôi chẳng còn bận tâm.

Bởi mỗi tối đi làm về, Hương vẫn cười rạng rỡ. Con trai riêng của cô ấy thì ngày nào cũng áp tai vào bụng mẹ, thủ thỉ với em bé rằng sau này sẽ dắt em đi chơi. Còn tôi, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cảm thấy căn nhà nhỏ của mình thật sự có hơi ấm.

Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ là những ngày chờ con cháu ghé thăm rồi lặng lẽ sống hết quãng đời còn lại. Nhưng giờ tôi hiểu, hạnh phúc không có giới hạn tuổi tác. Chỉ cần gặp đúng người, dù là 30, 40 hay 60 tuổi, cuộc đời vẫn có thể bắt đầu lại theo một cách đẹp nhất.