Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại phiên họp nghe Sở Xây dựng báo cáo chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Phố Hiến đến xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên-Nguyễn Lê Huy phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam phát biểu tại phiên họp nghe Sở Xây dựng báo cáo chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Phố Hiến đến xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam phát biểu tại phiên họp.Đại diện Sở Xây dựng báo cáo tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe thuyết minh tóm tắt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Phố Hiến đến xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Phố Hiến đến xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên dự kiến có tổng chiều dài 12,45km; qua các xã Tiên Lữ, Ngự Thiên, Long Hưng, Tiên La, Hưng Hà.

Dự án có quy mô thiết kế bảo đảm yếu tố kỹ thuật đường cấp I đồng bằng, vận tốc thiết kế 120km/h với 8 làn xe, có tính kết nối tương lai và hoạch định được hướng của đường sắt đô thị chạy dọc theo tuyến.

Các đại biểu nghe báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án

Tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi làm rõ một số nội dung: Phương án chọn hướng tuyến; phương án thiết kế; tính toán về lưu lượng phương tiện…

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về tính khả thi khi triển khai dự án; giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án…

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Phố Hiến đến xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Dự án có vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa hai trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá lớn của tỉnh là phường Thái Bình và phường Phố Hiến cũng như các phường, xã phía Nam và phía Bắc của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, phối hợp với các sở, ngành khẩn trương nghiên cứu, tính toán lại phương án thiết kế, quy mô dự án, bảo đảm kết nối đồng bộ với các dự án giao thông hiện hữu, phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh.

Đồng thời đồng chí Chủ tịch gợi ý một số nội dung Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn cần quan tâm trong quá trình lập phương án, như: Vận tốc thiết kế, tính thẩm mỹ, thời gian thực hiện dự án, phương án bố trí nút giao, nguồn lực bố trí cho dự án.

