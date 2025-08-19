UBND xã được trao thêm những thẩm quyền gì mới?

Thẩm quyền mới trong lĩnh vực đất đai

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, theo Điều 5 Nghị định 151/2025/NĐ-CP thẩm quyền của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện được chuyển giao cho Chủ tịch UBND cấp xã, trong đó đáng chú ý lần đầu tiên UBND cấp xã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) cho những đối tượng đủ điều kiện.

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận cũng được đơn giản hóa, không cần xác nhận riêng về tình trạng quy hoạch, tranh chấp như trước đây.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã được thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như:

Chấp thuận phương án sử dụng đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế, Phê duyệt phương án sử dụng đất lúa của cá nhân;

Ra quyết định thu hồi đất;

Nhiệm vụ của Phòng kinh tế cấp xã, phường từ 1/7/2025

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Phê duyệt phương án cưỡng chế Quyết định thu hồi đất và kinh phí cưỡng chế thu hồi đất…

Đặc biệt, UBND cấp xã có quyền giao đất, cho thuê đất, giải quyết tranh chấp đất đai trong một số trường hợp, nhất là khi các bên không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hoặc không đủ điều kiện khởi kiện ra Tòa án.

Thẩm quyền mới trong quản lý xây dựng, nhà ở

Theo Nghị định 140/2025/NĐ-CP, UBND xã có thêm một loạt quyền hạn về quản lý xây dựng nhà ở như:

Cấp giấy phép xây dựng, chấp thuận địa điểm xây dựng.

Quản lý hoạt động xây dựng.

Quản lý nhà ở thuộc tài sản công.

Quản lý nhà ở thuộc tài sản công.

Tiếp nhận thông báo cho thuê nhà ở của cá nhân, hộ gia đình (bao gồm cả người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

Tham gia kiểm định, cưỡng chế trong quản lý nhà chung cư, bao gồm bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung.

Giải quyết khiếu nại, tranh chấp về nhà đất, kinh phí bảo trì, quản lý vận hành nhà chung cư….

Theo Nghị định 120/2025/NĐ-CP, từ 01/7/2025, công chức tư pháp hộ tịch cấp xã sẽ thực hiện toàn bộ nhiệm vụ đăng ký hộ tịch thay cho cấp huyện trước đây. Ảnh minh hoạ: DV

Cấp xã toàn quyền trong lĩnh vực hộ tịch

Theo Nghị định 120/2025/NĐ-CP, từ 01/7/2025, công chức tư pháp hộ tịch cấp xã sẽ thực hiện toàn bộ nhiệm vụ đăng ký hộ tịch thay cho cấp huyện trước đây. Bao gồm: khai sinh, kết hôn (kể cả có yếu tố nước ngoài), đăng ký giám hộ, chấm dứt hoặc thay đổi giám hộ.

UBND xã cũng có thẩm quyền chứng thực bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại, cũng như quyết định hỗ trợ hòa giải viên khi gặp tai nạn, rủi ro trong quá trình hòa giải, giải quyết bồi thường trong trường hợp hành vi gây thiệt hại của UBND cấp huyện thuộc nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã kể từ ngày 1/7/2025…



Thẩm quyền mới trong lĩnh vực nội vụ

Cũng theo LS. Hoàng Anh Sơn, từ ngày 01/7/2025, theo Nghị định 128 và 129/2025/NĐ-CP, cấp xã được phân quyền mạnh hơn trong quản lý nội vụ bao gồm:

Lĩnh vực đối với người có công: Tiếp nhận, xử lý thông tin về an toàn lao động từ người lao động, người sử dụng lao động; ứng phó sự cố kỹ thuật nghiêm trọng trên địa bàn.

Xác nhận hợp đồng lao động của công dân đi làm việc ở nước ngoài.

Cấp lại, thu hồi Bằng “Tổ quốc ghi công” trong thời gian 5 ngày làm việc.

Báo cáo tai nạn lao động nghiêm trọng tại địa phương, kể cả với lao động không hợp đồng.

Tổ chức an táng, truy điệu hài cốt liệt sĩ; điều tra tai nạn lao động; quyết định công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân ở cơ sở.

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần, chế độ trợ cấp hằng tháng.

Từ ngày 01/7/2025, chính quyền cấp xã sẽ được trao thêm nhiều quyền hạn quan trọng, bao gồm: Cấp Sổ đỏ, giải quyết tranh chấp đất đai; Thực hiện toàn bộ thủ tục hộ tịch thay cấp huyện; Quản lý an toàn lao động, cấp lại – thu hồi Bằng “Tổ quốc ghi công”; Quyền mới trong quản lý xây dựng, nhà ở và chung cư, ngoài ra Cấp xã còn được giao nhiều nhiệm vụ quyền hạn trong các lĩnh vực khác như lĩnh vực Tài chính quy định tại Nghị định 125/2025/NĐ-CP, lĩnh vực Công thương tại Nghị định 139/2025/NĐ-CP, lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tại Nghị định 142/2025/NĐ-CP và nhiều lĩnh vực khác.