Úc châu, “Ta là một, là riêng, là thứ nhất”: Quỷ Tasmania, tiếng gầm sâu rộng trong đêm (Bài 4)

Chuyển động Sài Gòn

Vừa qua, người mẫu teen Phạm Ngọc Anh đã có màn xuất hiện ấn tượng trong show diễn The New Generation of Models diễn ra tại bãi biển Nui Beach, Phuket (Thái Lan).