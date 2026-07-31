Động thái cứng rắn này diễn ra ngay sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) gửi một bức thư chỉ trích gay gắt tới 47 liên đoàn thành viên, đồng thời cảnh báo rằng đề xuất của FIFA sẽ không bao giờ thành công nếu không nhận được sự ủng hộ của tất cả các liên đoàn khu vực trên thế giới.

Trong tuyên bố chính thức, UEFA nêu rõ: "UEFA và 55 liên đoàn thành viên đoàn kết như một. Chúng tôi nhất trí và kiên quyết bác bỏ đề xuất của FIFA về việc chuyển nhượng quyền sở hữu đối với World Cup và các giải đấu khác của FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân”.

UEFA và 55 quốc gia châu Âu nhất trí tẩy chay World Cup. Ảnh: AP.

UEFA nhấn mạnh thêm: "Sau cuộc thảo luận hôm nay, sẽ không có bất kỳ đội tuyển quốc gia nào thuộc UEFA tham dự các giải đấu của FIFA chừng nào đề xuất này còn tồn tại, trừ khi nó bị hủy bỏ hoàn toàn và FIFA đưa ra những cam kết mang tính ràng buộc rằng sẽ không bao giờ mở quyền sở hữu các giải đấu hoặc bộ máy quản trị của mình cho khu vực tư nhân"

"World Cup không phải để bán"

Cơ quan điều hành bóng đá châu Âu khẳng định World Cup không thể bị coi như một sản phẩm đầu tư hay một tài sản để bán cho các quỹ đầu tư tư nhân.

UEFA chỉ trích: "Đây không chỉ là một thất bại nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, mà còn là sự từ bỏ trách nhiệm của FIFA với tư cách là đơn vị bảo hộ bóng đá thế giới”.

Theo UEFA, nếu các nhà đầu tư bên ngoài nắm giữ quyền sở hữu các giải đấu của FIFA: "Bóng đá sẽ thay đổi mãi mãi. Lợi nhuận thương mại sẽ trở thành nghĩa vụ thường trực và kỳ vọng của các nhà đầu tư sẽ tạo ra sức ép mỗi ngày”.



AFC: FIFA hành động đơn phương là "không thể chấp nhận"

Chủ tịch AFC, Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, cho biết liên đoàn châu Á không hề được FIFA tham vấn ở bất kỳ cấp độ nào trước khi kế hoạch được công bố.

Ông gọi việc này, cùng với việc thiếu hoàn toàn các phân tích chi tiết về mô hình quản trị, tài chính và pháp lý, là điều "hoàn toàn không thể chấp nhận".

Theo ông: "Những hành động đơn phương của FIFA dường như đang làm suy yếu chính nền tảng của bóng đá cấp châu lục, vốn được xây dựng trên tinh thần đoàn kết, hợp tác và minh bạch”.

Sức ép gia tăng với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Sự phản đối từ AFC tiếp tục làm gia tăng sức ép đối với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người khởi xướng kế hoạch gây nhiều tranh cãi này.

Theo đề xuất, FIFA sẽ thành lập một công ty con trị giá khoảng 20 tỷ USD để quản lý World Cup và các giải đấu khác, đồng thời bán cổ phần thiểu số cho các nhà đầu tư tư nhân.

Không chỉ AFC, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cũng lên tiếng chỉ trích FIFA vì không tiến hành tham vấn đầy đủ với các liên đoàn thành viên.

FIFA đưa ra "gói khuyến khích" 10 tỷ USD

Để thuyết phục các liên đoàn thành viên, ông Infantino đề xuất rằng nếu kế hoạch được thông qua trước ngày 19/9, mỗi trong số 211 liên đoàn thành viên FIFA sẽ nhận 40 triệu USD, nằm trong gói phân bổ trị giá 10 tỷ USD, bắt đầu từ ngày 1/1/2027.

Nếu đề xuất bị bác bỏ, khoản hỗ trợ sẽ quay trở lại mức từng được FIFA đưa ra trước đó là 2,7 tỷ USD, tương đương khoảng 10 triệu USD cho mỗi liên đoàn thành viên.

Infantino cho biết kế hoạch sẽ được đưa ra bỏ phiếu trước toàn thể các liên đoàn thành viên FIFA, sau đó trình lên Hội đồng FIFA để phê chuẩn.

Tuy nhiên, Chủ tịch AFC khẳng định sáng kiến này không thể thành công nếu không nhận được sự đồng thuận của cả sáu liên đoàn khu vực trên thế giới.

"Một sáng kiến như vậy sẽ không thể thành công nếu thiếu sự ủng hộ của tất cả các liên đoàn châu lục, và hiện tại điều đó rõ ràng là chưa có."

Châu Phi, châu Đại Dương và Nam Mỹ vẫn chưa chốt lập trường

Ủy ban điều hành Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) sẽ họp vào tuần tới để đánh giá đề xuất của FIFA.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Đại Dương (OFC), khu vực có 11 thành viên chính thức, cho biết sẽ thảo luận vấn đề này tại cuộc họp diễn ra vào tháng tới.

Riêng Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận công khai.

Cầu thủ cũng phản đối

Không chỉ các liên đoàn bóng đá, các tổ chức đại diện cầu thủ cũng lên tiếng phản đối kế hoạch của FIFA.

FIFPRO, tổ chức công đoàn cầu thủ toàn cầu, cảnh báo rằng đề xuất này sẽ làm thay đổi vĩnh viễn bản chất và động lực vận hành của các giải đấu, nơi các cầu thủ thi đấu và xây dựng sự nghiệp.

Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Australia (PFA) cũng chỉ trích FIFA vì gây sức ép buộc các liên đoàn thành viên nhanh chóng thông qua đề xuất, trong khi gạt các cầu thủ và người hâm mộ – những người tạo nên giá trị thực sự của các giải đấu – ra ngoài quá trình tham vấn.

PFA tuyên bố: "Chúng tôi lo ngại trước sự thiếu minh bạch của đề xuất cũng như việc không có bất kỳ cuộc tham vấn thực chất nào với những người tạo ra giá trị mà FIFA đang tìm cách khai thác – đó là các cầu thủ và người hâm mộ."

Tổ chức này nhấn mạnh: "Trong bối cảnh bóng đá đang rất cần sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và quản trị tốt hơn, một đề xuất có tầm ảnh hưởng lớn như vậy đặt ra câu hỏi: bóng đá đang được điều hành bởi ai và phục vụ lợi ích của ai? Những giải đấu này không nên bị đem ra mua bán."

Cố vấn của FIFA lên tiếng

Ở chiều ngược lại, Greg Maffei, cựu Giám đốc điều hành Liberty Media và hiện là cố vấn thương mại cho FIFA trong dự án này, cho rằng đây không phải là việc "bán World Cup".

Ông khẳng định FIFA vẫn sẽ nắm quyền kiểm soát đa số đối với các giải đấu.

Chia sẻ với Financial Times, Maffei nói: "Xu hướng này đang diễn ra ở rất nhiều môn thể thao trên thế giới. Rất nhiều tổ chức đã thực hiện mô hình tương tự”.