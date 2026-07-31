Chủ đề nóng

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
ASEAN Cup 2026
Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2026
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
Thể thao
Thứ sáu, ngày 31/07/2026 00:25 GMT+7

UEFA và 55 quốc gia châu Âu nhất trí tẩy chay World Cup

+ aA -
Quốc An Thứ sáu, ngày 31/07/2026 00:25 GMT+7
UEFA cùng toàn bộ 55 liên đoàn thành viên châu Âu đã nhất trí bỏ phiếu hôm thứ Năm để tẩy chay World Cup và mọi giải đấu do FIFA tổ chức, nhằm phản đối kế hoạch của cơ quan quản lý bóng đá thế giới bán một phần quyền sở hữu các giải đấu cho các nhà đầu tư bên ngoài.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Động thái cứng rắn này diễn ra ngay sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) gửi một bức thư chỉ trích gay gắt tới 47 liên đoàn thành viên, đồng thời cảnh báo rằng đề xuất của FIFA sẽ không bao giờ thành công nếu không nhận được sự ủng hộ của tất cả các liên đoàn khu vực trên thế giới.

Trong tuyên bố chính thức, UEFA nêu rõ: "UEFA và 55 liên đoàn thành viên đoàn kết như một. Chúng tôi nhất trí và kiên quyết bác bỏ đề xuất của FIFA về việc chuyển nhượng quyền sở hữu đối với World Cup và các giải đấu khác của FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân”.

UEFA và 55 quốc gia châu Âu nhất trí tẩy chay World Cup. Ảnh: AP.

UEFA nhấn mạnh thêm: "Sau cuộc thảo luận hôm nay, sẽ không có bất kỳ đội tuyển quốc gia nào thuộc UEFA tham dự các giải đấu của FIFA chừng nào đề xuất này còn tồn tại, trừ khi nó bị hủy bỏ hoàn toàn và FIFA đưa ra những cam kết mang tính ràng buộc rằng sẽ không bao giờ mở quyền sở hữu các giải đấu hoặc bộ máy quản trị của mình cho khu vực tư nhân"

"World Cup không phải để bán"

Cơ quan điều hành bóng đá châu Âu khẳng định World Cup không thể bị coi như một sản phẩm đầu tư hay một tài sản để bán cho các quỹ đầu tư tư nhân.

UEFA chỉ trích: "Đây không chỉ là một thất bại nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, mà còn là sự từ bỏ trách nhiệm của FIFA với tư cách là đơn vị bảo hộ bóng đá thế giới”.

Theo UEFA, nếu các nhà đầu tư bên ngoài nắm giữ quyền sở hữu các giải đấu của FIFA: "Bóng đá sẽ thay đổi mãi mãi. Lợi nhuận thương mại sẽ trở thành nghĩa vụ thường trực và kỳ vọng của các nhà đầu tư sẽ tạo ra sức ép mỗi ngày”.

AFC: FIFA hành động đơn phương là "không thể chấp nhận"

Chủ tịch AFC, Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, cho biết liên đoàn châu Á không hề được FIFA tham vấn ở bất kỳ cấp độ nào trước khi kế hoạch được công bố.

Ông gọi việc này, cùng với việc thiếu hoàn toàn các phân tích chi tiết về mô hình quản trị, tài chính và pháp lý, là điều "hoàn toàn không thể chấp nhận".

Theo ông: "Những hành động đơn phương của FIFA dường như đang làm suy yếu chính nền tảng của bóng đá cấp châu lục, vốn được xây dựng trên tinh thần đoàn kết, hợp tác và minh bạch”.

Sức ép gia tăng với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Sự phản đối từ AFC tiếp tục làm gia tăng sức ép đối với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người khởi xướng kế hoạch gây nhiều tranh cãi này.

Theo đề xuất, FIFA sẽ thành lập một công ty con trị giá khoảng 20 tỷ USD để quản lý World Cup và các giải đấu khác, đồng thời bán cổ phần thiểu số cho các nhà đầu tư tư nhân.

Không chỉ AFC, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cũng lên tiếng chỉ trích FIFA vì không tiến hành tham vấn đầy đủ với các liên đoàn thành viên.

FIFA đưa ra "gói khuyến khích" 10 tỷ USD

Để thuyết phục các liên đoàn thành viên, ông Infantino đề xuất rằng nếu kế hoạch được thông qua trước ngày 19/9, mỗi trong số 211 liên đoàn thành viên FIFA sẽ nhận 40 triệu USD, nằm trong gói phân bổ trị giá 10 tỷ USD, bắt đầu từ ngày 1/1/2027.

Nếu đề xuất bị bác bỏ, khoản hỗ trợ sẽ quay trở lại mức từng được FIFA đưa ra trước đó là 2,7 tỷ USD, tương đương khoảng 10 triệu USD cho mỗi liên đoàn thành viên.

Infantino cho biết kế hoạch sẽ được đưa ra bỏ phiếu trước toàn thể các liên đoàn thành viên FIFA, sau đó trình lên Hội đồng FIFA để phê chuẩn.

Tuy nhiên, Chủ tịch AFC khẳng định sáng kiến này không thể thành công nếu không nhận được sự đồng thuận của cả sáu liên đoàn khu vực trên thế giới.

"Một sáng kiến như vậy sẽ không thể thành công nếu thiếu sự ủng hộ của tất cả các liên đoàn châu lục, và hiện tại điều đó rõ ràng là chưa có."

Châu Phi, châu Đại Dương và Nam Mỹ vẫn chưa chốt lập trường

Ủy ban điều hành Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) sẽ họp vào tuần tới để đánh giá đề xuất của FIFA.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Đại Dương (OFC), khu vực có 11 thành viên chính thức, cho biết sẽ thảo luận vấn đề này tại cuộc họp diễn ra vào tháng tới.

Riêng Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận công khai.

Cầu thủ cũng phản đối

Không chỉ các liên đoàn bóng đá, các tổ chức đại diện cầu thủ cũng lên tiếng phản đối kế hoạch của FIFA.

FIFPRO, tổ chức công đoàn cầu thủ toàn cầu, cảnh báo rằng đề xuất này sẽ làm thay đổi vĩnh viễn bản chất và động lực vận hành của các giải đấu, nơi các cầu thủ thi đấu và xây dựng sự nghiệp.

Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Australia (PFA) cũng chỉ trích FIFA vì gây sức ép buộc các liên đoàn thành viên nhanh chóng thông qua đề xuất, trong khi gạt các cầu thủ và người hâm mộ – những người tạo nên giá trị thực sự của các giải đấu – ra ngoài quá trình tham vấn.

PFA tuyên bố: "Chúng tôi lo ngại trước sự thiếu minh bạch của đề xuất cũng như việc không có bất kỳ cuộc tham vấn thực chất nào với những người tạo ra giá trị mà FIFA đang tìm cách khai thác – đó là các cầu thủ và người hâm mộ."

Tổ chức này nhấn mạnh: "Trong bối cảnh bóng đá đang rất cần sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và quản trị tốt hơn, một đề xuất có tầm ảnh hưởng lớn như vậy đặt ra câu hỏi: bóng đá đang được điều hành bởi ai và phục vụ lợi ích của ai? Những giải đấu này không nên bị đem ra mua bán."

Cố vấn của FIFA lên tiếng

Ở chiều ngược lại, Greg Maffei, cựu Giám đốc điều hành Liberty Media và hiện là cố vấn thương mại cho FIFA trong dự án này, cho rằng đây không phải là việc "bán World Cup".

Ông khẳng định FIFA vẫn sẽ nắm quyền kiểm soát đa số đối với các giải đấu.

Chia sẻ với Financial Times, Maffei nói: "Xu hướng này đang diễn ra ở rất nhiều môn thể thao trên thế giới. Rất nhiều tổ chức đã thực hiện mô hình tương tự”.

Tham khảo thêm

Người hùng World Cup 2026 của Cape Verde 'đổi đời', nhưng không phải với V.League

Người hùng World Cup 2026 của Cape Verde "đổi đời", nhưng không phải với V.League
4

Tiền vệ dự World Cup 2026 gia nhập Hà Nội FC?

Tiền vệ dự World Cup 2026 gia nhập Hà Nội FC?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

HAGL đón 2 ngôi sao từ CLB CAHN?

Do không thể cạnh tranh được suất đá chính trong màu áo CLB CAHN nên tiền vệ Brandon Ly và trung vệ Phạm Lý Đức có thể gia nhập HAGL theo dạng cho mượn ở mùa giải 2026/2027.

Nguyễn Công Phương và bước ngoặt lớn cùng Hải Phòng FC

Thể thao
Nguyễn Công Phương và bước ngoặt lớn cùng Hải Phòng FC

Hải Phòng FC chiêu mộ 2 tiền vệ khoác áo U19 Việt Nam

Thể thao
Hải Phòng FC chiêu mộ 2 tiền vệ khoác áo U19 Việt Nam

Võ Huy Toàn chia sẻ lý do chia tay CLB Công an TP.HCM để trở lại SHB Đà Nẵng, hé lộ mức lót tay “khủng”

Thể thao
Võ Huy Toàn chia sẻ lý do chia tay CLB Công an TP.HCM để trở lại SHB Đà Nẵng, hé lộ mức lót tay “khủng”

Tiền vệ Việt kiều Li-Sheng Eddie Tran chia tay Bắc Ninh, gia nhập Trẻ PVF-CAND

Thể thao
Tiền vệ Việt kiều Li-Sheng Eddie Tran chia tay Bắc Ninh, gia nhập Trẻ PVF-CAND

Đọc thêm

Hưởng thụ đêm tân hôn dịu dàng, ngọt ngấy đến từ người vợ hơn tôi 14 tuổi, gọi chồng là 'em bé to xác'
Gia đình

Hưởng thụ đêm tân hôn dịu dàng, ngọt ngấy đến từ người vợ hơn tôi 14 tuổi, gọi chồng là "em bé to xác"

Gia đình

Đêm tân hôn, Nhi đứng dậy, đi về phía kệ sách. Cô ấy lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt vào tay tôi. "Quà tân hôn cho em bé to xác của chị!".

Nhận định tỷ số Timor Leste vs Indonesia (17h00 ngày 31/7, bảng A ASEAN Cup 2026): Đội khách đại thắng?
Thể thao

Nhận định tỷ số Timor Leste vs Indonesia (17h00 ngày 31/7, bảng A ASEAN Cup 2026): Đội khách đại thắng?

Thể thao

Timor Leste vs Indonesia là cuộc đọ sức thuộc lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026 và đội khách đủ sức giành chiến thắng đậm.

Vị hoàng đế xuất sắc nhất của nước Liêu đã khiến nhà Tống phải chịu nhục ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị hoàng đế xuất sắc nhất của nước Liêu đã khiến nhà Tống phải chịu nhục ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử triều Liêu, Gia Luật Long Tự không chỉ được nhớ đến là vị hoàng đế trị vì lâu nhất, mà còn được xem là một trong những minh quân xuất sắc nhất của cả thời đại Liêu – Tống...

Người phụ nữ duy nhất được phép mang súng vào phòng ngủ của Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Người phụ nữ duy nhất được phép mang súng vào phòng ngủ của Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Có lời đồn rằng, Kim Dân Kiệt là người phụ nữ duy nhất được phép mang súng bước đến trước cửa phòng ngủ của Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh...

Hậu vệ U23 Việt Nam chia tay Thể Công Viettel, gia nhập SHB Đà Nẵng
Thể thao

Hậu vệ U23 Việt Nam chia tay Thể Công Viettel, gia nhập SHB Đà Nẵng

Thể thao

Hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc vừa quyết định nói lời chia tay Thể Công Viettel sau 11 năm gắn bó để chuyển sang đầu quân cho SHB Đà Nẵng.

Nóng: Động đất ở xã Bảo Lạc, Cao Bằng, người dân cảm nhận rõ rung lắc
Nhà nông

Nóng: Động đất ở xã Bảo Lạc, Cao Bằng, người dân cảm nhận rõ rung lắc

Nhà nông

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học Trái đất, một trận động đất vừa xảy ra tại khu vực xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Giấu con số thương vong ở Iran, Lầu Năm Góc bị tố 'hèn nhát'
Thế giới

Giấu con số thương vong ở Iran, Lầu Năm Góc bị tố "hèn nhát"

Thế giới

Lầu Năm Góc đang phải đối mặt với sự giám sát rộng rãi vì sự thiếu minh bạch ngày càng tăng về số thương vong trong cuộc chiến với Iran.

4 loại cá cho không cũng đừng lấy, chỉ người không biết mới mua
Ẩm thực

4 loại cá cho không cũng đừng lấy, chỉ người không biết mới mua

Ẩm thực

Theo người bán cá có hơn 20 năm kinh nghiệm, mức giá rẻ đôi khi che giấu những dấu hiệu bất thường mà người mua không nên bỏ qua.

Lai Châu: Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu: Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

Lai Châu Ngày Mới

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026, diễn ra chiều 30/7, ông Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

6 lời khuyên cho các gia đình đang trồng cây đinh lăng
Vườn Xanh

6 lời khuyên cho các gia đình đang trồng cây đinh lăng

Vườn Xanh

Nhiều người nghĩ đinh lăng là loại cây "cứ trồng là sống". Thực tế, cây đúng là dễ chăm, nhưng để lá luôn xanh mướt, tán dày, phát triển quanh năm thì cần áp dụng đúng kỹ thuật.

Vì sao Vingroup chọn VinFast đặt tên cho siêu sân vận động?
Nhà đất

Vì sao Vingroup chọn VinFast đặt tên cho siêu sân vận động?

Nhà đất

Vingroup vừa chính thức công bố VinFast là tên gọi của sân vận động quy mô 135.000 chỗ ngồi thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, công trình được định hướng trở thành biểu tượng mới của thể thao Việt Nam.

Ông trùm chống dịch Covid-19 điều trần trước Thượng viện Mỹ: Điều gì đã bị che giấu về đại dịch?
Thế giới

Ông trùm chống dịch Covid-19 điều trần trước Thượng viện Mỹ: Điều gì đã bị che giấu về đại dịch?

Thế giới

Cựu "trùm" chống dịch Covid-19 của Mỹ, Bác sĩ Anthony Fauci, đã bị điều đến Quốc hội vào thứ Tư 29/7 để điều tra về nguồn gốc của Covid-19. Ông Fauci liên tục viện dẫn quyền giữ im lặng hơn 100 lần khi bị các nghị sĩ Đảng Cộng hòa chất vấn về nguồn gốc của đại dịch, trong đó có cáo buộc tài trợ nghiên cứu làm cho virus dễ lây nhiễm hơn để vũ khí hóa dịch bệnh.

Chân dung “máy tạt bóng” của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026
Thể thao

Chân dung “máy tạt bóng” của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

Thể thao

Tại ASEAN Cup 2026, hậu vệ Trương Tiến Anh được đánh giá là “máy tạt bóng” nơi hành lang cánh phải của ĐT Việt Nam

Vượt nắng, thắng mưa, đua với thời gian tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng
Video

Vượt nắng, thắng mưa, đua với thời gian tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Video

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) đang khẩn trương từng giờ để tìm hài cốt liệt sĩ. Vượt qua nắng gắt hay cả mưa lớn, họ quyết tâm đưa các liệt sĩ về với vòng tay đồng đội, gia đình, quê hương...

Vì sao người xưa luôn đặt nước trên bàn thờ? Ý nghĩa sâu xa không phải ai cũng hiểu
Đời sống

Vì sao người xưa luôn đặt nước trên bàn thờ? Ý nghĩa sâu xa không phải ai cũng hiểu

Đời sống

Ly nước trên bàn thờ tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang nhiều tầng ý nghĩa trong văn hóa thờ cúng của người Việt. Vì sao người xưa luôn duy trì thói quen này và cần lưu ý điều gì khi dâng nước lên bàn thờ?

Tin tối 30/7: Hà Nội FC trình làng 4 ngôi sao tuổi teen
Thể thao

Tin tối 30/7: Hà Nội FC trình làng 4 ngôi sao tuổi teen

Thể thao

Hà Nội FC trình làng 4 ngôi sao tuổi teen; Chelsea ký hợp đồng 6 năm với Lacroix; Theerathon tin ĐT Thái Lan sẽ vô địch ASEAN Cup 2026; 4 cầu thủ muốn rời Tottenham; M.U lên kế hoạch chiêu mộ Lewis Hall.

Vingroup chính thức công bố tên gọi VinFast cho sân vận động 135.000 chỗ
Thời sự

Vingroup chính thức công bố tên gọi VinFast cho sân vận động 135.000 chỗ

Thời sự

Ngày 30/07 – Vingroup công bố “VinFast” là tên gọi chính thức cho sân vận động lớn nhất thế giới 135.000 chỗ tại Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Việc chọn thương hiệu VinFast cho công trình biểu tượng của thể thao nước nhà không chỉ nhằm tôn vinh bản lĩnh - trí tuệ và tinh thần Việt trong kỷ nguyên mới; mà còn gửi gắm khát vọng vươn cao, vươn xa và góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam phát triển – thịnh vượng ra quốc tế.

HLV Kim Sang-sik dành thời gian quan sát sân Mỹ Đình trước trận gặp Singapore
Thể thao

HLV Kim Sang-sik dành thời gian quan sát sân Mỹ Đình trước trận gặp Singapore

Thể thao

Chiều 30/7, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò có buổi làm quen sân Mỹ Đình trước cuộc tiếp đón Singapore tại lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dành nhiều thời gian quan sát mặt sân và điều kiện thi đấu, trong khi ĐT Việt Nam hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng với quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Tiêm kích F-16 Ukraine bất ngờ rơi bí ẩn giữa trận chiến: Phi công thoát chết trong gang tấc
Thế giới

Tiêm kích F-16 Ukraine bất ngờ rơi bí ẩn giữa trận chiến: Phi công thoát chết trong gang tấc

Thế giới

Không quân Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) vừa xác nhận một tổn thất đáng tiếc khi một tiêm kích F-16 đã bất ngờ rơi trong một sứ mệnh chiến đấu ác liệt dọc tuyến đầu. Dù máy bay bị phá hủy hoàn toàn sau tình huống khẩn cấp trên không, phi công đã may mắn kích hoạt ghế phóng và thoát nạn trong gang tấc.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp lên như diều gặp gió, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống không lo âu trong 6 tháng tới
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp lên như diều gặp gió, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống không lo âu trong 6 tháng tới

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, sự nghiệp của con giáp tuổi Dần phát triển ổn định và vững chắc, 6 tháng tới, họ sẽ đạt được sự ổn định tài chính hoàn toàn.

Phương Tây sẽ không cần Ukraine nữa - truyền thông cảnh báo trước nguy cơ Odessa mất về tay Nga
Thế giới

Phương Tây sẽ không cần Ukraine nữa - truyền thông cảnh báo trước nguy cơ Odessa mất về tay Nga

Thế giới

Một Ukraine bị cô lập hoàn toàn khỏi biển sẽ trở nên không còn sức hút đối với các nhà tài trợ phương Tây, tờ báo Séc Parlamentní listy nhận định.

Lai Châu: Những mái ấm tái định cư tạo điểm tựa cho người dân vùng lũ Mường Than hồi sinh
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu: Những mái ấm tái định cư tạo điểm tựa cho người dân vùng lũ Mường Than hồi sinh

Lai Châu Ngày Mới

Chiều nay (30/7) giữa đại công trường tái định cư bản Sân Bay (xã Mường Than, tỉnh Lai Châu), 7 gia đình trắng tay sau trận lũ quét lịch sử đã chính thức nhận chìa khóa căn nhà mới. Nỗi đau tuy chưa thể nguôi xao, nhưng những mái ấm này chính là điểm tựa để các hộ dân vực dậy xây dựng cuộc sống mới, với hy vọng ngày càng tốt hơn.

Sự thật phía sau câu chuyện MC Thảo Vân xưng hô “vợ - chồng” với nghệ sĩ Trà My
Văn hóa - Giải trí

Sự thật phía sau câu chuyện MC Thảo Vân xưng hô “vợ - chồng” với nghệ sĩ Trà My

Văn hóa - Giải trí

Chuyện MC Thảo Vân xưng hô “vợ - chồng” với nghệ sĩ Trà My từng khiến nhiều người thắc mắc về giới tính. Tuy nhiên, phía sau câu chuyện này là một sự thật...

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại tướng Lương Tam Quang được Bộ Chính trị phân công thêm nhiệm vụ
Thời sự

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại tướng Lương Tam Quang được Bộ Chính trị phân công thêm nhiệm vụ

Thời sự

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Công tác biên giới lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia
Thế giới

Công tác biên giới lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia

Thế giới

Công tác biên giới lãnh thổ luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ gìn môi trường hòa bình và tạo động lực để phát triển đất nước, tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước - Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết.

Danh sách mới nhất về chi tiết địa bàn ở các tỉnh, thành phố, đơn vị áp dụng phụ cấp khu vực, từ tháng 7 năm 2026
Nhà nông

Danh sách mới nhất về chi tiết địa bàn ở các tỉnh, thành phố, đơn vị áp dụng phụ cấp khu vực, từ tháng 7 năm 2026

Nhà nông

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 15/2026/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, trong đó ban hành danh sách chi tiết các địa bàn ở các tỉnh, thành phố, đơn vị, áp dụng phụ cấp khu vực. Thông tư mới nhất về chế độ phụ cấp khu vực này có hiệu lực từ 1/7/2026.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu triệt tiêu tiêu cực để xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ USD
Nhà nông

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu triệt tiêu tiêu cực để xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ USD

Nhà nông

6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục duy trì tăng trưởng, song nhiều ngành hàng vẫn đối mặt sức ép từ giá thế giới giảm, chi phí logistics tăng và các rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe.

Vietbank báo lãi trước thuế bán niên gần 944 tỷ đồng
Kinh tế

Vietbank báo lãi trước thuế bán niên gần 944 tỷ đồng

Kinh tế

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, HOSE: VBB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 777 tỷ đồng – mức cao nhất từ trước đến nay và gấp 2,9 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong riêng quý 2/2026, nguồn thu chính là động lực tăng trưởng cốt lõi của Ngân hàng. Thu nhập lãi thuần đạt gần 994 tỷ đồng, tăng đến 45% so với cùng kỳ năm trước.

“Đất Nước Thiên Hùng Ca” đánh thức niềm tự hào mang tên Việt Nam
Văn hóa - Giải trí

“Đất Nước Thiên Hùng Ca” đánh thức niềm tự hào mang tên Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Những khán phòng liên tục kín chỗ, những tràng pháo tay kéo dài và cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi cho thấy “Đất Nước Thiên Hùng Ca” đã vượt khỏi khuôn khổ của một chương trình nghệ thuật. Kể câu chuyện lấy cảm hứng từ lịch sử Việt Nam bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tác phẩm không chỉ kết nối nhiều thế hệ khán giả, mà còn được nhìn nhận như một hình mẫu mới của sản phẩm công nghiệp văn hóa, đủ sức trở thành “đại sứ” đưa lịch sử và bản sắc Việt Nam đến với thế giới.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng "thừa vàng" bán ra do khách mua "mất hút"

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng 'thừa vàng' bán ra do khách mua 'mất hút'

2

Danh sách các xã, phường có thể phải sáp nhập tiếp tục ở Cần Thơ do chưa đạt tiêu chuẩn gì?

Danh sách các xã, phường có thể phải sáp nhập tiếp tục ở Cần Thơ do chưa đạt tiêu chuẩn gì?

3

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng "dựng đứng"

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng 'dựng đứng'

4

Các nhà ngoại giao Ukraine đã biển thủ 1,3 triệu đô la tiền viện trợ của phương Tây

Các nhà ngoại giao Ukraine đã biển thủ 1,3 triệu đô la tiền viện trợ của phương Tây

5

"Đã đến lúc rồi", quyết định mới của ông Putin đã gây xôn xao dư luận ở Đức

'Đã đến lúc rồi', quyết định mới của ông Putin đã gây xôn xao dư luận ở Đức