Ukraine bất ngờ sa thải chỉ huy quân sự chủ chốt giữa giao tranh ác liệt với Nga Ukraine bất ngờ sa thải chỉ huy quân sự chủ chốt giữa giao tranh ác liệt với Nga

Ukraine vừa cách chức Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến phía Bắc mà không nêu rõ lý do. Vụ cách chức diễn ra giữa thời điểm nhạy cảm khi giao tranh trên chiến trường vẫn ác liệt trong khi các bên cố gắng giành ưu thế trên bàn đàm phán để két thúc cuộc chiến đẫm máu, The New Voice of Ukraine đưa tin.