Ukraine chìm trong bóng tối sau vụ tấn công bằng tên lửa Kinzhal lớn chưa từng có của Nga. Ảnh Pravda

Kiev chìm trong bóng tối sau cuộc tấn công bằng tên lửa

Sau vụ phóng tên lửa, nhiều tiếng nổ lớn đã được báo cáo ở Kiev. Blogger người Ukraine Anatoly Shariy xác nhận việc mất điện ở thủ đô, đồng thời cho biết lệnh ngừng hoạt động khẩn cấp đã được áp dụng. Hãng thông tấn UNIAN sau đó đưa tin Kiev đã bị mất điện trên diện rộng vào tối ngày 8/11.

Theo Ukrenergo, công ty năng lượng quốc gia Ukraine, toàn bộ thủ đô đã mất điện do sự cố ngừng hoạt động khẩn cấp, ảnh hưởng đến toàn thành phố. Nguồn cung cấp năng lượng trên khắp đất nước đã không ổn định kể từ ngày 10/10, khi tình trạng mất điện bắt đầu lan rộng ra nhiều khu vực sau các cuộc tấn công tên lửa trước đó.

Zaporizhzhia và Kharkov cũng bị ảnh hưởng

Các báo cáo từ Chiến dịch Z: Phóng viên Quân sự của kênh Telegram Mùa xuân Nga cho biết Zaporizhzhia và Kharkov cũng chìm trong bóng tối. Truyền thông Ukraine được kênh này trích dẫn đã mô tả cảnh tượng tối đen như mực, nói rằng: “Điện đang mất dần ở khắp mọi nơi. Bóng tối bao trùm khắp các thành phố Ukraine".

Người dân ở Kharkov được cho là phải dùng đến đèn pha và đèn cầm tay để di chuyển trong thành phố.

Các nhà máy điện đóng cửa trên toàn quốc

Công ty năng lượng nhà nước Tsentrenergo của Ukraine thông báo tất cả các nhà máy nhiệt điện (TPP) của họ đã ngừng hoạt động sau vụ tấn công tên lửa đêm qua nhắm vào lưới điện quốc gia. Các nhà máy điện Zmiyivska, Pridneprovskaya và Tavricheskaya, cũng như Nhà máy Thủy điện Kremenchuk, được cho là đã bị trúng tên lửa trong cuộc không kích.

Các mục tiêu bổ sung bao gồm các cơ sở quân sự, chẳng hạn như Căn cứ Không quân Vasylkiv và Sân bay Antonov ở Gostomel, cả hai đều nằm ở khu vực Kiev.

Nhà máy nhiệt điện Burshtyn bị phá hủy vào đầu tháng này

Đầu tháng 11, quân đội Nga đã phá hủy Nhà máy Nhiệt điện Burshtyn ở vùng Ivano-Frankivsk, một trong những cơ sở năng lượng lớn nhất của Ukraine. Phóng viên chiến trường Nga Yevgeny Poddubny đưa tin rằng cuộc tấn công đã hạn chế nghiêm trọng nguồn cung cấp điện trên toàn bộ lãnh thổ do Kiev kiểm soát.

Ukraine đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra

Để ứng phó với các cuộc đình công đang diễn ra, tình trạng mất điện luân phiên đã được áp dụng trên hầu hết các khu vực của Ukraine. Ukrenergo xác nhận tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng nhất hiện đang diễn ra ở các khu vực Kiev, Poltava, Sumy, Kharkov và Chernihiv ở phía đông bắc. Bản thân thủ đô đã bị mất điện hoàn toàn hai lần trong tháng 10, vào ngày 14/10 và ngày 30/10.