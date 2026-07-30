Ukraine choáng váng phát hiện bí mật sốc bên trong tên lửa đạn đạo Iskander Nga bắn vào Kiev

Iskander-M hiện là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật mạnh mẽ của Quân đội Nga. Sức mạnh của nó đã được chứng thực tại chiến trường Ukraine và sự công nhận từ giới chuyên gia quân sự phương Tây. Ảnh: Topwar

Theo ông Vladyslav Vlasiuk, Ủy viên phụ trách chính sách trừng phạt thuộc Văn phòng Tổng thống Ukraine, việc phân tích phần còn lại của tên lửa Iskander cho thấy Nga vẫn phụ thuộc đáng kể vào các linh kiện nhập khẩu để sản xuất vũ khí chính xác.

Các nhà điều tra Ukraine đã xác định toàn bộ hệ thống linh kiện của tên lửa, trong đó có hơn 140 bộ phận do nước ngoài sản xuất. Mỹ là quốc gia có số lượng linh kiện được phát hiện nhiều nhất, với 62 bộ phận. Tiếp theo là Thụy Sĩ với 8 linh kiện, Đức 5, Đài Loan 4, Trung Quốc 2 và Nhật Bản 1.

Ngoài ra, tên lửa còn chứa 36 linh kiện do Nga sản xuất và 11 linh kiện có nguồn gốc từ Belarus.

Đáng chú ý, ít nhất 20 linh kiện được sản xuất trong năm 2025. Theo ông Vlasiuk, chi tiết này cho thấy tên lửa nhiều khả năng cũng được chế tạo trong năm 2025. Điều đó đồng nghĩa các linh kiện nước ngoài đã được đưa vào Nga, tích hợp vào dây chuyền sản xuất và xuất hiện trong một tên lửa được sử dụng thực chiến chỉ trong khoảng một năm, bất chấp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt nhằm ngăn chặn hoạt động này.

“Không có các linh kiện nước ngoài, Nga sẽ không thể sản xuất những loại tên lửa như vậy”, ông Vlasiuk nhấn mạnh.

Theo quan điểm của Ukraine, các linh kiện do phương Tây sản xuất là một trong những “nút thắt” quan trọng nhất đối với năng lực chế tạo tên lửa của Nga. Ông Vlasiuk cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở các linh kiện có nguồn gốc từ Trung Quốc mà còn liên quan đến những quốc gia khác, nơi các sản phẩm của doanh nghiệp trong nước vẫn tiếp tục được tìm thấy trong vũ khí Nga.

Đặc biệt, ông cho rằng nếu Nga bị cắt hoàn toàn nguồn linh kiện từ Tây Âu, việc sản xuất loại tên lửa Iskander nói trên về cơ bản có thể trở nên bất khả thi.

Trong số các bộ phận được phát hiện có sản phẩm của STMicroelectronics và Traco Power của Thụy Sĩ, Panasonic Semiconductor của Nhật Bản, cùng hàng chục linh kiện do nhiều nhà sản xuất Mỹ chế tạo.

STMicroelectronics là cái tên từng nhiều lần xuất hiện trong các báo cáo của Ukraine về linh kiện nước ngoài được tìm thấy trong vũ khí Nga. Kyiv đã nhiều lần kêu gọi doanh nghiệp này tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng và theo dõi chặt chẽ hơn các điểm đến cuối cùng của sản phẩm.

Ông Vlasiuk nhận định số lượng lớn linh kiện Mỹ phản ánh chất lượng và năng lực của ngành vi điện tử nước này. Tuy nhiên, ông cho rằng sẽ tốt hơn nếu các công nghệ đó không thể tiếp cận Nga.

Theo số liệu do Ukraine công bố, linh kiện có nguồn gốc từ Mỹ chiếm khoảng 72% tổng số linh kiện nước ngoài được phát hiện trong các loại vũ khí chính xác của Nga. Trong một đợt tập kích quy mô lớn vào tháng 10/2025, Ukraine cho biết đã xác định hơn 100.000 linh kiện nước ngoài bên trong các tên lửa và máy bay không người lái Nga được sử dụng để tấn công các thành phố của nước này.

Theo Kiev, phần lớn linh kiện không được đưa vào Nga thông qua những mạng lưới buôn lậu tinh vi mà đi qua các kênh thương mại thông thường, với sự tham gia của các công ty trung gian tại nước thứ ba.

Ukraine đang tiếp tục thúc giục các đối tác siết chặt kiểm soát xuất khẩu, tăng cường giám sát chuỗi cung ứng và đóng các kẽ hở giúp linh kiện công nghệ phương Tây tiếp tục lọt vào ngành công nghiệp quốc phòng Nga.