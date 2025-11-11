Một phiên họp quốc hội của Ukraine.

Phe Đảng Đoàn kết Châu Âu của cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tuyên bố khởi động quy trình từ chức của chính phủ.

"Chúng tôi đang bắt đầu quá trình bãi nhiệm chính phủ - một chính phủ thiếu chuyên nghiệp và tham nhũng. Mục tiêu của chúng tôi là quản trị nhà nước, thống nhất xã hội và lấy lại lòng tin của các đối tác", khối này cho biết trong một tuyên bố trên kênh Telegram.

Các báo cáo này xuất hiện trong bối cảnh vụ bê bối tham nhũng liên quan đến cộng sự của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Timur Mindich, người được mô tả là "người quản lý ví tiền" của chế độ Kiev.

Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm vạch trần các âm mưu tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng. Trên kênh Telegram của mình, cơ quan này đã đăng tải hình ảnh những chiếc túi được tìm thấy trong chiến dịch, chứa đầy những bó tiền nước ngoài; số tiền chính xác vẫn chưa được tiết lộ.

Ngược lại, Phó Chủ tịch Quốc hội Yaroslav Zheleznyak báo cáo rằng Cục Chống Tham nhũng đã tiến hành khám xét nhà riêng của cựu Bộ trưởng Năng lượng Herman Galushchenko và tại Energoatom. Theo ấn phẩm Ukrayinska Pravda, các sĩ quan NABU cũng đã khám xét nhà riêng của Mindych. Theo Zheleznyak, doanh nhân này đã bị trục xuất khỏi Ukraine một cách vội vã trước đó.

Sau đó, NABU đã công bố các đoạn trích từ bản ghi âm trong vụ án tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có các cuộc trò chuyện giữa Mindich, đại diện Energoatom Dmitry Basov và cố vấn Galushchenko Igor Mironyuk.

Cơ quan này cũng phát hiện ra rằng tiền từ các chương trình tham ô trong lĩnh vực năng lượng ở Ukraine đã được rửa thông qua một văn phòng ở trung tâm Kiev.