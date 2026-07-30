Ukraine đã tìm ra một điểm yếu mới của Nga

Khói bốc lên khi các nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại trung tâm hậu cần Wildberries sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại vùng Ryazan của Nga vào ngày 29 tháng 7 năm 2026. Ít nhất sáu người được cho là bị thương và nhiều đám cháy đã bùng phát tại các nhà máy công nghiệp địa phương do vụ tấn công này gây ra. Ảnh Getty

Ukraine đang nhắm mục tiêu vào các trung tâm hậu cần lớn, chẳng hạn như Amazon của Nga -gã khổng lồ bán lẻ kiểu này, như một phần trong nỗ lực nhằm phá vỡ nghiêm trọng chuỗi cung ứng của đất nước và gia tăng gánh nặng tài chính đối với các ngân hàng và doanh nghiệp Nga.

Động thái này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của lực lượng Ukraine, sau nhiều tháng bị máy bay không người lái tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga .

Công ty Wildberries cho biết họ đã sơ tán một nhà kho ở thành phố Ryazan, miền trung nước Nga, vào sáng thứ Tư sau khi máy bay không người lái của Ukraine tấn công một số cơ sở công nghiệp.

Theo hãng tin Reuters đưa tin hôm thứ Ba, dẫn lời hai nguồn tin giấu tên, chính phủ Nga đã thừa nhận có thể cần phải hỗ trợ Wildberries, và ngân hàng nhà nước VTB dự kiến ​​sẽ đóng vai trò quan trọng. Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra bình luận ngay lập tức khi được CNBC liên hệ.

Trong khi đó, ngân hàng Sberbank của Nga được cho là đã phát triển một chương trình tái cấu trúc khoản vay cho các nhà cung cấp của Wildberries, trong bối cảnh lo ngại các cuộc tấn công của Ukraine có thể gây ra làn sóng phá sản trong số các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022, các doanh nghiệp Nga đã phải đối mặt với nhiều gián đoạn do chiến tranh gây ra, theo Natalya Kovaleva, một nhà nghiên cứu thuộc chương trình Nga và Á Âu tại Chatham House.

“Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Việc tăng thuế đã làm giảm lợi nhuận. Việc mất mạng internet đã làm gián đoạn hoạt động. Và tình trạng thiếu nhiên liệu gần đây đã đẩy giá thành lên cao đồng thời làm gia tăng áp lực lạm phát”, bà Kovaleva cho biết hôm thứ Ba trong một bài đăng trực tuyến.

“Các chủ doanh nghiệp Nga phần lớn đã vượt qua được những cú sốc này. Nhưng các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy Wildberries là một diễn biến mới đáng kể, phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn của Kiev nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên giới doanh nghiệp và người dân Nga bình thường".

Bà Kovaleva cho biết Ukraine hy vọng rằng bằng cách tăng chi phí chiến tranh cho các doanh nghiệp Nga, sự phản đối trong nước sẽ gia tăng và Putin có thể bị buộc phải ngồi vào bàn đàm phán - hoặc ít nhất là ngừng ném bom các thành phố của Ukraine.

“Liệu chiến lược này có đạt được hiệu quả mong muốn hay không vẫn còn phải chờ xem. Ngay cả khi việc kinh doanh ở Nga ngày càng khó khăn hơn, giới tinh hoa nước này dường như lại càng phụ thuộc vào – và cảnh giác với – Điện Kremlin hơn bao giờ hết”, bà Kovaleva nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các kho hàng bị máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu có liên quan đến việc cung cấp cho lực lượng Nga các linh kiện máy bay không người lái, thiết bị định vị và các linh kiện quân sự khác.

Wildberries là nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga và tương đương với gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon của Mỹ. Được thành lập vào năm 2004, hiện công ty có khoảng 48.000 nhân viên.

‘Nga đang dễ bị tổn thương’

Cùng với các cuộc tấn công của Ukraine vào các trung tâm hậu cần của Nga, các nhà phân tích đã cảnh báo rằng nền kinh tế Nga có nguy cơ dễ bị tổn thương trước viễn cảnh các lệnh trừng phạt sâu rộng của Mỹ.

Ngày 28/7, ông Zelensky cho biết ông đã thảo luận về việc cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot và tầm quan trọng của việc khôi phục tiến trình ngoại giao trong cuộc gặp mà ông mô tả là ” cuộc gặp tốt đẹp ” với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục.

Cuộc gặp diễn ra vào thời điểm cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran và cuộc xâm lược toàn diện Ukraine của Nga đều đang ở những bước ngoặt quan trọng. Ông Trump đã tạm dừng các cuộc không kích chống lại Iran như một phần trong nỗ lực tạo thêm cơ hội cho ngoại giao, trong khi ông Zelensky được khích lệ bởi hàng loạt thành công trong các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Cuộc gặp giữa hai ông Trump và Zelensky cũng trùng hợp với nỗ lực mới của Quốc hội nhằm siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow, với dự luật do cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đề xuất đã vượt qua rào cản đầu tiên tại Thượng viện.

“Nền kinh tế Nga đang đình trệ", Elina Ribakova, chuyên gia cấp cao tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, nói với chương trình “ Europe Early Edition ” của CNBC ngày 29/7.

“Nền kinh tế sẽ tăng trưởng 0% trong năm nay — tốt nhất là chúng ta đã chứng kiến ​​sự suy giảm kinh tế trong quý đầu tiên và sản lượng công nghiệp cũng giảm. Sự suy giảm sản lượng công nghiệp đồng nghĩa với việc lĩnh vực quốc phòng cũng giảm tốc đáng kể. Vì vậy, Nga đang ở trong tình trạng dễ bị tổn thương.”

Bà Ribakova cho rằng luật trừng phạt năng lượng của Nga có tiềm năng gây ra “tác động cực kỳ lớn” đến nền kinh tế thời chiến của ông Putin, đặc biệt là vào thời điểm các cuộc xung đột giữa Nga và Iran dường như đang hội tụ.

Trước đó ngày 25/7, Kiev đã tấn công một tàu thương mại của Iran trên Biển Caspi, vụ việc mà Tehran cho biết đã khiến một thủy thủ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cộng hòa Hồi giáo Iran đã đe dọa sẽ trả đũa vụ tấn công này.

“Điều thúc đẩy giá dầu tăng cao chính là mối liên hệ với Iran,” Ribakova nói. Bà cho biết thêm, việc Iran có thể đóng cửa eo biển Hormuz đang đẩy giá dầu lên cao và dĩ nhiên, tạo thêm cơ hội cho Nga tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine.