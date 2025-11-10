Ukraine dùng trực thăng Mỹ Black Hawk đột kích táo bạo, mở "hành lang máu" cứu nguy Pokrovsk

Nga giành lợi thế, Ukraine buộc phải đổi chiến thuật

Ảnh cắt từ video cho thấy đặc nhiệm Ukraine đổ bộ từ trực thăng Mỹ xuống Pokrovsk. Ảnh Euromaidanpress

Lực lượng Nga đã chiếm được khu vực phía nam Pokrovsk, biến phần còn lại của thành phố thành “vùng xám”, theo Euromaidanpress. Trước tình hình đó, quân đội Ukraine buộc phải thay đổi mục tiêu chiến thuật – tập trung bảo vệ phần phía bắc của Pokrovsk.

Mục tiêu chính là giữ cho tuyến hậu cần dẫn tới Myrnohrad tiếp tục hoạt động, đảm bảo việc tiếp tế, tăng viện và sơ tán không bị gián đoạn. Các đơn vị điều khiển UAV của Ukraine đóng vai trò then chốt trong nhiệm vụ này, khi hình ảnh định vị cho thấy họ đã tiêu diệt được một nhóm binh sĩ Nga ở khu vực phía bắc Pokrovsk – bằng chứng cho thấy Ukraine chưa hoàn toàn thất thủ ở thành phố chiến lược này.

Hiện tại, nhiệm vụ bảo vệ Pokrovsk không còn là giữ từng con phố, mà là đảm bảo hành lang nối với Myrnohrad không bị cắt đứt, ngăn quân Nga len lỏi và mở rộng vòng vây.

Bộ chỉ huy Ukraine nhấn mạnh rằng việc giữ Pokrovsk, dù mang ý nghĩa biểu tượng, không phải là mục tiêu cuối cùng. Ưu tiên cao nhất là duy trì tuyến đường liên kết, không để Nga hoàn tất bao vây, đồng thời đảm bảo khả năng cơ động quân và tiếp tế qua các cánh đồng phía bắc.

Cho đến nay, chưa có lệnh rút quân chính thức nào được đưa ra. Các đơn vị Ukraine được cho là vẫn nỗ lực hoạt động, phản công khi có cơ hội và thay phiên nhau củng cố phòng tuyến. Nếu Ukraine giữ vững được sườn phía bắc gần Dobropillia, Myrnohrad có thể vẫn là “pháo đài” với tuyến tiếp tế ổn định hơn. Tuy nhiên, các chỉ huy thừa nhận rằng nếu tình hình xấu đi, một cuộc rút lui có tổ chức có thể sẽ cần thiết — nhưng hiện tại họ vẫn tận dụng mọi cơ hội để gây thiệt hại cho Nga và làm chậm đà tiến công.

Vì sao Myrnohrad quan trọng hơn Pokrovsk?

Pokrovsk dễ bị tấn công hơn do nằm gần các khu dân cư nhỏ như Zvirove, nơi các nhóm đột kích Nga lợi dụng địa hình và đống đổ nát để luồn sâu vào ngoại ô. Điều này khiến Ukraine khó duy trì một vòng an ninh kín, ngay cả khi UAV hoạt động suốt ngày đêm.

Ngược lại, Myrnohrad nằm giữa địa hình trống, được bao quanh bởi cánh đồng, giúp tầm quan sát tốt hơn và ít nơi cho quân Nga ẩn nấp. Dù phải hứng chịu nhiều đợt tấn công, thị trấn vẫn đứng vững nhờ kế hoạch phòng thủ kỹ lưỡng và khả năng thích ứng linh hoạt.

Dùng trực thăng Black Hawk đột kích, giữ vững cửa ngõ phía Bắc

Để ổn định khu vực phía bắc Pokrovsk, lực lượng đặc nhiệm thuộc Tổng cục Tình báo Ukraine đã tiến hành một chiến dịch đổ bộ táo bạo bằng trực thăng Black Hawk do Mỹ sản xuất ngay giữa vùng chiến sự.

Mục tiêu là mở và giữ vững hành lang mặt đất cho quân tiếp viện, đồng thời thiết lập một vành đai phòng thủ vững chắc hơn ở khu vực chiến lược này.

Tướng Kyrylo Budanov - người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine và Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi giám sát chiến dịch. Ảnh minh họa Euromaidanpress

Đoạn video công bố sau đó cho thấy các binh sĩ thuộc đơn vị đặc nhiệm “Timur” hạ cánh giữa làn đạn, phối hợp với lực lượng UAV và tác chiến điện tử, ngay lập tức giao chiến với quân Nga. Dù phòng không Nga cố gắng đánh chặn, toàn bộ trực thăng đều rút lui an toàn – một kết quả mà ngay cả các nguồn tin Nga cũng thừa nhận.

Sau khi chiến dịch bằng trực thăng mở thành công cửa ngõ phía Bắc Pokrovsk, nhiều đơn vị đặc nhiệm khác đã nhanh chóng tiếp viện qua đây. Trong vài giờ, quân Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát một số khu vực trọng yếu, tiêu diệt ít nhất 85 binh sĩ Nga.

Toàn bộ chiến dịch được giám sát trực tiếp bởi tướng Kyrylo Budanov - người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine và Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi – minh chứng cho tầm quan trọng đặc biệt của trận đánh này.

Tại Pokrovsk, hiện chiến thuật phòng thủ của Ukraine đang chuyển từ kiểu cố thủ sang cơ chế phòng ngự linh hoạt, nhiều tầng lớp. Ưu tiên hàng đầu là ngăn Nga chiếm phần phía bắc thành phố và bảo vệ tuyến hậu cần đến Myrnohrad.