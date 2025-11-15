Ukraine giáng đòn chí mạng vào cảng dầu chiến lược, Nga mất 2% nguồn cung toàn cầu

Tàu chở dầu. Ảnh minh họa: EP.

Cuộc tấn công là một trong những đòn đánh lớn nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu của Nga trong những tháng gần đây, nối tiếp chuỗi các đợt không kích của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga kể từ tháng Tám, trong nỗ lực làm suy giảm khả năng tài chính cho chiến tranh của Moscow.

Giá dầu thế giới tăng hơn 2% do lo ngại gián đoạn nguồn cung sau cuộc tấn công.

Các đòn tấn công tầm xa bằng UAV trên không và trên biển của Ukraine trong năm nay đã nhiều lần gây gián đoạn cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, nhắm mục tiêu vào các cảng ở Baltic và Biển Đen, hệ thống đường ống trục, cùng nhiều nhà máy lọc dầu.

Hàng loạt cơ sở đình chỉ hoạt động

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã phóng tên lửa hành trình Neptune và sử dụng nhiều loại UAV tấn công khác nhau trong vụ đánh vào Novorossiysk, nhằm giảm tiềm lực quân sự và kinh tế của Nga.

Ukraine cũng cho biết họ đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở vùng Saratov của Nga và một kho nhiên liệu ở Engels trong đêm.

Tập đoàn đường ống dẫn dầu Transneft của Nga cũng buộc phải ngừng cung cấp cho cảng Novorossiysk, các nguồn tin nói với Reuters. Công ty từ chối bình luận.

Tập đoàn đường ống Caspian Pipeline Consortium - xuất khẩu dầu từ Kazakhstan qua cảng Yuzhnaya Ozereevka lân cận - đã đình chỉ bốc hàng vài giờ trước khi nối lại hoạt động khi báo động không kích được dỡ bỏ, theo các nguồn tin.

Họ dự kiến xuất khẩu 1,45 triệu thùng/ngày trong tháng này qua cảng Yuzhnaya Ozereevka, cách Novorossiysk khoảng 15 km.

Hãng Interfax đưa tin mảnh vỡ UAV rơi xuống khu vực của nhà ga ngũ cốc NKHP của Nga, nhưng cơ sở này vẫn hoạt động bình thường, trích lời tổng giám đốc Yuri Medvedev.

Quan chức Nga cho biết cuộc tấn công hôm thứ Sáu cũng đã làm hư hại một con tàu đang neo đậu, các tòa nhà chung cư và một kho dầu ở Novorossiysk, khiến 3 thuyền viên bị thương.

Tập đoàn vận tải Delo nói rằng mảnh vỡ UAV rơi xuống một bến container ở Novorossiysk, nhưng hoạt động vẫn diễn ra bình thường.

Công ty an ninh hàng hải Anh Ambrey cho biết một cần cẩu và một số container đã bị hư hại. Một tàu container không thuộc diện bị trừng phạt neo cạnh bến cũng chịu tổn thất phụ, nhưng không có thuyền viên nào bị thương vì đã kịp trú ẩn ở điểm an toàn trên tàu.

Novorossiysk thiệt hại nặng nhất

Lượng dầu thô Nga xuất qua cảng Sheskharis của Novorossiysk đạt 3,22 triệu tấn – tương đương 761.000 thùng/ngày – trong tháng 10, theo các nguồn tin. 10 tháng đầu năm đạt 24,716 triệu tấn.

Tổng cộng 1,794 triệu tấn sản phẩm dầu đã được xuất qua Novorossiysk trong tháng Mười, theo nguồn tin.

Theo ba nguồn trong ngành, cuộc tấn công của Ukraine đã đánh trúng hai cầu cảng dầu tại Sheskharis. Thiệt hại xảy ra ở cầu cảng số 1 và 1A, vốn tiếp nhận tàu chở dầu trọng tải 40.000 và 140.000 tấn.

Hai nguồn tin cho biết tàu chở dầu Arlan treo cờ Sierra Leone cũng bị trúng đòn trong vụ tấn công.

“Novorossiysk chịu thiệt hại nặng nhất” - thống đốc vùng Krasnodar, ông Veniamin Kondratyev - nơi Novorossiysk tọa lạc, viết trên mạng xã hội.

“Đêm qua, hơn 170 người và 50 trang thiết bị đã xử lý hậu quả vụ tấn công, nhanh chóng dập lửa và hỗ trợ người dân” - ông nói. 3 thuyền viên bị thương đã được đưa vào bệnh viện điều trị, theo Kondratyev.

Giới chức địa phương sau đó cho biết đám cháy tại kho dầu ở cảng Sheskharis – nơi xử lý dầu thô và sản phẩm dầu – đã được dập tắt. Các công trình ven biển cũng bị hư hại, song chưa có thêm chi tiết.

Tuyên bố của Ukraine nói rằng một hệ thống phòng không S-400 và kho tên lửa của Nga cũng bị phá hủy, gây nổ và gây cháy. Reuters không thể kiểm chứng độc lập thông tin này.