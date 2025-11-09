Ukraine giáng đòn sấm sét vào Belgorod, Kursk, hơn 20.000 người Nga "chìm trong bóng tối"

Quang cảnh thành phố Belgorod, Nga trong vụ tấn công do Ukraine thực hiện vào tối ngày 8 tháng 11 năm 2025. (Ảnh chụp/Telegram)

Thống đốc vùng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov cho biết các cuộc tấn công diễn ra vào tối 8/11 đã gây mất điện diện rộng tại thành phố Belgorod và làng Dubove, song “chưa ghi nhận thương vong.” Ông cũng cáo buộc lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc đột kích vượt biên vào lãnh thổ Nga.

Kênh Telegram của Nga Shot đưa tin Belgorod bị tấn công bằng hệ thống pháo phản lực đa nòng (MLRS), và các mảnh vỡ từ vũ khí bị đánh chặn đã rơi trúng một nhà máy nhiệt điện địa phương. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều đám cháy bùng lên trong các khu nhà để xe, trong khi lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa.

Hiện tại, Kyiv Independent chưa thể xác minh độc lập các thông tin này.

Belgorod nằm sát biên giới với 3 tỉnh Sumy, Kharkiv và Lugansk của Ukraine, vốn bị cáo buộc là khu vực Nga thường dùng làm bàn đạp cho các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine.

Ngoài ra, các kênh Telegram của Nga cũng cho biết một trạm biến áp tại khu dân cư Korenevo ở tỉnh Kursk đã bốc cháy sau một vụ tập kích của Ukraine tối cùng ngày, gây mất điện trên diện rộng. Tuy nhiên, hiện chưa rõ chính xác số lượng người dân bị ảnh hưởng.

Về phía ngược lại, những tuần gần đây, Nga cũng gia tăng tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, liên tục nhắm vào lưới điện, hệ thống khí đốt và sưởi ấm, nhằm gây sức ép tối đa lên dân thường trước mùa đông.

Đêm 8/11, Nga đã mở một đợt tập kích lớn bằng UAV và tên lửa vào Kiev và nhiều thành phố khác, khiến hàng loạt cơ sở năng lượng trọng yếu bị hư hại và dẫn đến cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc. Sau vụ tấn công, Tập đoàn năng lượng nhà nước Centrenergo cho biết toàn bộ các nhà máy nhiệt điện của Ukraine đã ngừng hoạt động, bao gồm cả những cơ sở vừa được khôi phục sau đợt pháo kích năm 2024.

Từ tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky từng cảnh báo rằng Ukraine sẽ đáp trả các mục tiêu năng lượng của Nga nếu Moscow tiếp tục phá hoại lưới điện của Kiev.

Theo một cuộc điện đàm bị tình báo Ukraine (HUR) chặn được hôm 13/10, một cư dân vùng Belgorod than thở về cuộc sống bất an giữa các đợt tấn công bằng UAV thường xuyên từ Ukraine và cảnh mất điện triền miên.