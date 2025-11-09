Ukraine mất sạch điện, đối mặt với thảm họa chưa từng thấy sau đòn đánh chí mạng của Nga

Sản lượng điện của Ukraine về 0

Các cuộc tấn công của Nga khiến người dân Ukraine ở thành phố Chernigiv mất điện. Ảnh Andrew Kravchenko/Yahoo News

Moscow, vốn đã gia tăng các cuộc tấn công vào hạ tầng của Ukraine trong những tháng gần đây, đã phóng hàng trăm máy bay không người lái (UAV) vào các cơ sở năng lượng trên khắp cả nước trong đêm 8/11.

Những cuộc tấn công này làm gián đoạn nguồn cung điện, sưởi và nước ở nhiều thành phố. Tập đoàn điện lực nhà nước Centrenergo cho biết “toàn bộ công suất phát điện đã ngừng hoạt động”.

“Một số lượng tên lửa và UAV chưa từng có – nhiều chiếc mỗi phút – đã tấn công cùng những nhà máy nhiệt điện mà chúng tôi vừa phục hồi sau đợt tấn công tàn khốc năm 2024”, Centrenergo cho biết trong tuyên bố.

Công ty vận hành lưới điện quốc gia Ukrenergo thông báo việc cắt điện luân phiên sẽ diễn ra từ 8 đến 16 giờ mỗi ngày trên hầu hết các khu vực trong khi công tác sửa chữa và điều phối nguồn điện đang được tiến hành.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine gọi đây là “một trong những đêm khó khăn nhất kể từ khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu”.

Dù tình hình đã phần nào ổn định, các khu vực Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Poltava, Chernigiv và Sumy vẫn có thể tiếp tục chịu cảnh mất điện thường xuyên, bà Svitlana Grynchuk cho biết tối 8/11.

“Đối phương đã tiến hành một đợt tấn công ồ ạt bằng tên lửa đạn đạo – loại cực kỳ khó bị đánh chặn. Tôi không thể nhớ nổi lần nào có nhiều cú đánh trực diện vào các cơ sở năng lượng hơn lần này kể từ đầu cuộc chiến tranh", bà nói với đài United News.

Ngoại trưởng Andrii Sybiha cũng cáo buộc các UAV của Nga đã nhắm vào hai trạm biến áp hạt nhân ở miền tây Ukraine – cung cấp điện cho các nhà máy hạt nhân Khmelnytskyi và Rivne, cách thành phố Lutsk lần lượt khoảng 120 km và 95 km.

“Nga đang cố tình đe dọa an toàn hạt nhân của châu Âu. Chúng tôi kêu gọi một cuộc họp khẩn của Ban thống đốc IAEA để phản ứng với những rủi ro không thể chấp nhận này”, ông Sybiha viết trên Telegram, kêu gọi Trung Quốc và Ấn Độ – hai khách hàng mua dầu lớn của Nga – gây sức ép buộc Moscow ngừng các cuộc tấn công.

Mùa đông không có sưởi?

Theo Không quân Ukraine, trong tổng số 458 UAV và 45 tên lửa được Nga phóng suốt đêm 8/11, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 406 UAV và 9 tên lửa.

Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo những đòn tập kích liên tục này có thể khiến Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu sưởi nghiêm trọng trong mùa đông tới.

Nga bị cáo buộc liên tục tấn công hệ thống điện và sưởi của Ukraine suốt gần bốn năm qua, phá hủy phần lớn hạ tầng năng lượng trọng yếu.

Công ty năng lượng quốc gia Naftogaz cho biết đợt tấn công rạng sáng 8/11 là cuộc tấn công thứ 9 nhắm vào hạ tầng khí đốt kể từ đầu tháng 10. Theo Trường Kinh tế Kiev, các đòn tấn công này đã khiến một nửa sản lượng khí tự nhiên của Ukraine phải dừng hoạt động.

Chuyên gia năng lượng hàng đầu Oleksandr Kharchenko cảnh báo nếu hai nhà máy điện – nhiệt của Kiev ngừng hoạt động quá ba ngày trong điều kiện nhiệt độ dưới âm 10°C, thủ đô có thể phải đối mặt với “thảm họa công nghệ”.

Ông khuyến cáo các thành phố nên chuẩn bị phương án dự phòng để tránh nguy cơ các tòa nhà bị đóng băng trong trường hợp mất sưởi hoàn toàn.

Ngược lại , Ukraine thời gian gần đây cũng tăng cường tấn công vào các kho dầu và nhà máy lọc dầu của Nga, nhằm cắt đứt nguồn xuất khẩu năng lượng quan trọng của Moscow và gây khủng hoảng nhiên liệu trong nước.

Trước sức ép đó, chính quyền Nga đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu đến hết tháng 10, nhằm kiềm chế giá nhiên liệu leo thang sau hàng loạt vụ tập kích của Ukraine trong mùa hè.