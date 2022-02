Ukraine - Nga rơi vào trận chiến tấn công mạng qua lại đỏ lửa

Khi các lực lượng Nga tấn công các thành phố trên khắp Ukraine, các yêu cầu kêu gọi tình nguyện viên bắt đầu xuất hiện trên các diễn đàn: "Cộng đồng mạng Ukraine! Đã đến lúc tham gia vào công cuộc phòng thủ không gian mạng của đất nước chúng ta", bài đăng còn có nội dung yêu cầu tin tặc ngầm tình nguyện và các chuyên gia an ninh mạng gửi đơn đăng ký qua tài liệu Google, liệt kê các chuyên ngành của họ, chẳng hạn như kỹ năng phát triển phần mềm độc hại và các tài liệu chuyên môn liên quan...

Ukraine kêu gọi các tin tặc tình nguyện bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. Ảnh: @AFP.

Yegor Aushev, đồng sáng lập của một công ty an ninh mạng ở Kyiv nói với Reuters rằng, ông đã viết bài đăng này theo yêu cầu của một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Ukraine, người đã liên hệ với ông hôm thứ 25/2. Công ty Cyber Unit Technologies của Aushev được biết đến với việc hợp tác với chính phủ Ukraine về việc bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Trong khi đó, đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine hiện không công khai đưa ra bất kỳ thông tin phản hồi nào về thông tin này. Một tùy viên quốc phòng tại đại sứ quán Ukraine ở Washington, Mỹ cho biết ông "không thể xác nhận hoặc phủ nhận thông tin này" nên từ chối bình luận thêm.

Aushev cho biết, các tình nguyện viên sẽ được chia thành các đơn vị mạng phòng thủ và tấn công. Đơn vị phòng thủ sẽ được sử dụng để bảo vệ cơ sở hạ tầng như nhà máy điện và hệ thống nước, hệ thống viễn thông, điện, khí đốt và nước, trong khi nhóm tấn công có thể được giao nhiệm vụ tiến hành gián điệp kỹ thuật số và gây gián đoạn cho các lực lượng xâm lược của Nga. Điều này hết sức quan trọng bởi trong một cuộc tấn công mạng năm 2015, được cho là do các hacker nhà nước Nga gây ra, 225.000 người Ukraine đã bị mất điện.

Yegor Aushev còn cho biết, công ty anh đang tổ chức giúp quân đội Ukraine tiến hành các hoạt động gián điệp kỹ thuật số chống lại các lực lượng Nga xâm lược. "Chúng tôi có một đội quân mạng bên trong đất nước của chúng tôi", Aushev nói.

Theo các nhà nghiên cứu của công ty an ninh mạng ESET, một phần mềm phá hoại mới được phát hiện đang lưu hành ở Ukraine, tấn công hàng trăm máy tính. Sự nghi ngờ đang đổ dồn vào Nga, bởi quốc gia đã nhiều lần bị cáo buộc tấn công kiểu này vào Ukraine và các nước khác. Các nạn nhân bao gồm các cơ quan chính phủ và một tổ chức tài chính, Reuters đưa tin trước đó. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ các cáo buộc này.

Aushev thừa nhận rằng nỗ lực xây dựng một lực lượng quân sự mạng đã đến muộn trong cuộc chiến sự này. Một quan chức an ninh Ukraine hồi đầu tháng cho biết nước này không có lực lượng chuyên trách về không gian mạng quân sự, tờ Washington Post đưa tin.

Các chuyên gian an ninh mạng quốc tế nhận định, thật không may cho Ukraine, quốc gia này dường như đã đi muộn trong cuộc chơi trong việc phát triển một "lực lượng mạng" quân sự chuyên dụng của riêng mình. Gần đây nhất vào tháng 12, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng mặc dù chính phủ của ông có các chuyên gia an ninh mạng, nhưng "các lực lượng mạng riêng biệt chưa bao giờ tồn tại".

Tuy nhiên, hiện tại các nhóm tin tặc tại Ukraine cũng đang tổ chức tấn công lại Nga bằng các cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống chỉ huy, kiểm soát và cơ sở hạ tầng của chính phủ Moscow. Trong khi đó trước đó, nhóm hacktivist toàn cầu Anonymous gần đầy cho biết trong một tweet rằng, họ "chính thức tham gia vào cuộc chiến tranh mạng chống lại chính phủ Nga" và tuyên bố họ đã gỡ xuống trang web của mạng truyền thông do nhà nước Nga kiểm soát RT.com. Mạng lưới này cho biết họ đã có thể "đẩy lùi" cuộc tấn công mạng từ phía Nga lên Ukraine.

Các chuyên gian an ninh mạng quốc tế nhận định, thật không may cho Ukraine, quốc gia này dường như đã đi muộn trong cuộc chơi trong việc phát triển một "lực lượng mạng" quân sự chuyên dụng của riêng mình. Ảnh: @AFP.

Bên cạnh đó, một nhóm hacktivist khác của Belarus phản đối chế độ Nga có tên là Belarusian Cyber Partisans cho biết, họ đã thành lập một "nhóm chiến thuật của Belarus" để làm việc với các tin tặc tình nguyện viên để giúp quân đội Ukraine chống lại trong lĩnh vực tấn công mạng. "Chúng tôi kêu gọi mọi người chia sẻ thông tin này và liên hệ với chúng tôi nếu có tình nguyện viên nào muốn tham gia vào nhóm của chúng tôi", người phát ngôn của nhóm Belarusian Cyber Partisans cho biết trên Twitter.

Trước mắt, liệu không rõ những hacker Ukraine đã tìm cách phá vỡ được cơ sở hạ tầng và thông tin liên lạc của Nga cho đến nay hay chưa nhưng Trung tâm Điều phối và Ứng phó Sự cố Máy tính Quốc gia của Nga đã cảnh báo về các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng của Nga, truyền thông Nga đưa tin hôm qua 26/2. Cơ quan này đã nâng mức độ đe dọa lên mức "nghiêm trọng".

Trước đó, một số trang web của chính phủ Nga không thể truy cập được bao gồm trang web của Bộ Quốc phòng, trang web của Điện Kremlin và trang web Duma, cũng như trang web của ngân hàng nhà nước Sberbank- ngân hàng lớn nhất của đất nước.

Các nhà nghiên cứu cho biết, họ đã thấy các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) phân tán vào các trang web của chính phủ Nga và các ngân hàng. Một cuộc tấn công DDoS sử dụng các mạng máy tính lớn được gọi là "botnet" để gửi một lượng lớn lưu lượng truy cập đến các trang web được nhắm mục tiêu, buộc nó phải ngừng hoạt động. Các trang web của chính phủ Ukraine đã bị tấn công tương tự hai lần trong hai tuần qua, một số trong số đó được thực hiện bởi cơ quan tình báo quân sự GRU của Nga, theo các cơ quan an ninh phương Tây dẫn tin.