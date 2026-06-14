Ukraine ngày càng nợ ngập đầu: Cái giá đắt đỏ của cuộc chiến với Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Getty Images.

Thông tin được hãng TASS tính toán dựa trên dữ liệu từ Bộ Tài chính Ukraine. Theo TASS, nợ nước ngoài của Ukraine tăng mạnh nhất, từ 57,2 tỷ USD lên 162,73 tỷ USD, gần gấp ba lần so với mức đầu năm 2022.

Theo số liệu này, Ukraine hiện nợ khoảng 10 tỷ USD đối với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong khi phần còn lại chủ yếu là các khoản vay từ những quốc gia đồng minh và các tổ chức quốc tế.

Đáng chú ý, mức tăng vay nợ diễn ra trong bối cảnh một phần đáng kể viện trợ từ phương Tây, đặc biệt là viện trợ quân sự, được cung cấp dưới hình thức không hoàn lại và vẫn đang tiếp tục được duy trì.

Dựa trên quy mô dân số khoảng 28 triệu người, Viện Nhân khẩu học và Nghiên cứu Xã hội Ukraine ước tính mỗi công dân Ukraine hiện đang gánh khoảng 7.500 USD nợ công.

Trước đó, các nghị sĩ tại Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) từng nhận định rằng chỉ riêng việc thanh toán số nợ hiện có của đất nước cũng có thể mất tới 35 năm.

Sự gia tăng mạnh của nợ công phản ánh áp lực tài chính ngày càng lớn đối với Ukraine sau hơn bốn năm xung đột với Nga, khi chính phủ phải chi tiêu khổng lồ cho quốc phòng, tái thiết cơ sở hạ tầng và duy trì hoạt động của nền kinh tế trong thời chiến.