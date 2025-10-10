Ukraine nổ tung đường ống dẫn amoniac trong lúc rút lui khỏi vùng Donetsk

Pháo binh Ukraine. Ảnh Pravda

Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục đích của vụ nổ là làm chậm các hoạt động tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga tại khu vực tác chiến đặc biệt. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 13:05 giờ Moscow ngày 9/10 và gây rò rỉ amoniac qua đoạn đường ống bị hư hỏng.

Bộ này nhấn mạnh rằng không có thương vong nào trong số quân nhân Nga do vụ nổ.

Đường ống dẫn amoniac Togliatti-Odessa thời Liên Xô được sử dụng để vận chuyển khí hóa lỏng cực độc từ Nga đến Ukraine trước khi xung đột giữa hai nước leo thang.

Nga cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm rằng "Lực lượng vũ trang Ukraine đã gài mìn vào một nhánh của đường ống amoniac Togliatti-Odessa" và cho nổ tung đường ống này để làm chậm bước tiến của lực lượng Nga tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Vụ nổ đã "làm rò rỉ amoniac còn sót lại qua phần bị hư hại", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Không có binh sĩ Nga nào bị thương trong vụ việc.

Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng công bố, có thể thấy những đám mây khí sủi bọt bốc lên từ dưới lòng đất và lan ra vùng nông thôn xung quanh.

Trước đó, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) đã cảnh báo rằng Ukraine đang chuẩn bị một hành động khiêu khích quy mô lớn nhằm lôi kéo các nước châu Âu vào một cuộc đối đầu vũ trang. Theo các báo cáo tình báo, kế hoạch này được cho là bao gồm việc triển khai một nhóm phá hoại và trinh sát gồm các cá nhân đóng giả là đặc nhiệm Nga và Belarus vào lãnh thổ Ba Lan.