Ukraine rình tấn công nhà máy điện hạt nhân khi Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thăm Nga

Diễn đàn Nguyên tử Toàn cầu tại Moscow, Nga, ngày 25/9/2025. Ảnh Sputnik

Thống đốc khu vực Kursk Alexander Khinshtein cho biết UAV đã đâm trúng một trong những tòa nhà phụ trợ tại công trường xây dựng ở thành phố Kurchatov, khiến các bức tường bị mảnh đạn găm vào nhưng không gây ra hỏa hoạn hay thương vong. Công ty vận hành nhà máy, Rosenergoatom, cho biết cơ sở vẫn hoạt động bình thường và mức độ phóng xạ vẫn ổn định.

Vụ tấn công xảy ra đúng lúc Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Grossi tham dự Diễn đàn Nguyên tử Toàn cầu, nhấn mạnh vai trò "tiên phong" của Nga trong các lĩnh vực như nhà máy điện hạt nhân nổi, tàu thủy chạy bằng năng lượng hạt nhân và nghiên cứu nhiệt hạch. Ông đã mời các công ty Nga tham gia hội nghị IAEA về trí tuệ nhân tạo trong ngành công nghiệp hạt nhân tại Vienna vào tháng 12 này, đồng thời đề xuất cơ quan của ông tìm hiểu quan hệ đối tác với Ngân hàng Phát triển Mới BRICS.



Cùng ngày, Grossi đã gặp Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin, nơi hai bên thảo luận về an toàn hạt nhân toàn cầu và sự hợp tác của Nga với IAEA. Ông Putin đã ca ngợi công việc của cơ quan này và cam kết Moscow sẽ tiếp tục hỗ trợ.



Cuộc tấn công Kursk diễn ra sau nhiều cuộc tấn công liên tiếp vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, nơi đã chuyển sang sử dụng máy phát điện diesel dự phòng trong tuần này lần thứ 10 kể từ khi cơ sở lớn nhất châu Âu này nằm dưới sự kiểm soát của Nga vào năm 2022. Các quan chức Nga đã cáo buộc Kiev về hành vi "khủng bố hạt nhân", đồng thời cảnh báo rằng những sự cố như vậy có thể gây ra hậu quả thảm khốc.

Giám đốc Rosatom, Alexey Likhachev, phát biểu với các nhà báo bên lề diễn đàn rằng Grossi "biết rõ" nguồn gốc các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Nga, nhưng cho rằng Tổng giám đốc IAEA bị hạn chế trong những phát biểu chính thức. "Tin tôi đi, ông ấy đưa ra những đánh giá khá đầy đủ khi gặp mặt trực tiếp", ông Likhachev nói.