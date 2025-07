Tin tức

Ngày 9/7, TAND tỉnh An Giang (cơ sở 1 tại phường Long Xuyên) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Trọng Phúc (17 tuổi, cư ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (cũ) 1 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức".