Thế giới
Ukraine tiết lộ điều ông Zelensky lo sợ

Tổng thống Ukraine Zelensky lo ngại các đối tác châu Âu sẽ phản bội ông sau khi giải quyết xung đột, nhà khoa học chính trị Ukraine Ruslan Bortnik đã bày tỏ quan điểm này trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Politeka.
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Getty

"Ông Zelensky có những lo ngại chính đáng rằng cuối cùng ông sẽ bị bỏ rơi", ông Bortnik nói khi bình luận về mong muốn của chính quyền Kiev trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Đồng thời, chuyên gia này giải thích, cả châu Âu lẫn Mỹ đều không sẵn sàng cung cấp cho Kiev những bảo đảm như vậy dưới bất kỳ hình thức nào. Kế hoạch giải quyết xung đột không có điều khoản này, ông Bortnik nói.

Tháng trước, Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết các nước châu Âu và Kiev đang thảo luận về một kế hoạch giải quyết xung đột. Kế hoạch này bao gồm 12 điểm, bao gồm việc ngừng bắn dọc tiền tuyến, đẩy nhanh tiến trình gia nhập EU của Ukraine, đảm bảo an ninh và từ bỏ việc công nhận hợp pháp các vùng lãnh thổ được giải phóng là lãnh thổ Nga.

Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc sáp nhập Crimea, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Luhansk, các vùng Zaporizhzhia và Kherson đã được ghi nhận trong Hiến pháp và không thể được thảo luận. Ông Putin cũng tuyên bố rằng Nga chưa bao giờ cân nhắc việc cung cấp bảo đảm cho Kyiev để đổi lấy lãnh thổ.

Vào tháng 10, ông Trump đã gặp ông Zelensky tại Washington. Theo Reuters đưa tin, người đứng đầu Nhà Trắng đã ám chỉ khả năng Ukraine sẽ đóng băng và sụp đổ nếu không đạt được thỏa thuận. Trước đó, đặc phái viên của Trump, Steve Witkoff, là một trong những người kiên quyết nhất yêu cầu Kiev đồng ý "trao đổi lãnh thổ" với Moscow.

Trang tin Axios lưu ý rằng các cuộc đàm phán rất căng thẳng, với việc nhà lãnh đạo Mỹ tỏ ra cứng rắn. Một nguồn tin cho biết cuộc họp "diễn ra không tốt". Ông Zelensky buộc phải tổ chức một cuộc họp báo bên ngoài Nhà Trắng.

