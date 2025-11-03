Ukraine tung vũ khí mới, đánh thẳng vào huyết mạch hậu cần của Nga

Ảnh chụp màn hình cho thấy vụ nổ tại kho đạn dược của Nga ở Markyne, tỉnh Donetsk vào ngày 12 tháng 12 năm 2024. Nguồn: Espreso.

Theo thông báo của SBU, các đòn tấn công chính xác đã được thực hiện nhằm vào các trung tâm hậu cần, kho thiết bị và khu tập trung nhân sự của Nga. Đây được xem là phản ứng của Kiev trước việc Moscow liên tục mở rộng chiến dịch tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Đêm im lặng – rồi bùng nổ

“Các cuộc tấn công ban đêm được thực hiện bằng máy bay không người lái FP-2 mới, mang theo đầu đạn nặng 105 kg”, SBU cho biết. Những cuộc tấn công đã đánh trúng các nút hậu cần trọng yếu và khu tập trung thiết bị phục vụ điều động lực lượng Nga ra tiền tuyến.

Mẫu UAV tấn công FP-2 mới, do công ty Ukraine Fire Point phát triển và chỉ vừa ra mắt hồi tháng 9. FP-2 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu ở tuyến đầu và sâu trong vùng kiểm soát của đối phương.

Về cấu trúc, FP-2 tương tự FP-1 – mẫu drone trước đó – nhưng được nâng cấp đầu đạn lớn hơn. Tầm bay của FP-2 đạt 200 km, thấp hơn FP-1 (1.400 km), song được tối ưu hóa cho các nhiệm vụ chiến thuật tầm trung.

Chi phí sản xuất mỗi chiếc FP-2 vào khoảng 55.000 USD – mức giá được coi là rẻ nhưng có sức công phá cao, giúp Ukraine triển khai linh hoạt hàng loạt UAV giá rẻ mà vẫn duy trì hiệu quả tác chiến lớn.

Tín hiệu gửi tới Moscow

Theo các nhà phân tích quân sự Ukraine, việc SBU công khai sử dụng FP-2 là lời cảnh báo chiến lược tới Nga rằng Kiev đang mở rộng khả năng tấn công sâu vào hệ thống hậu cần của đối phương, ngay cả trong vùng lãnh thổ chiếm đóng.

FP-2 trở thành ví dụ điển hình cho sự thay đổi trong chiến thuật chiến tranh hiện đại, nơi các giải pháp công nghệ rẻ – nhưng thông minh và chính xác – có thể tạo ra tác động lớn hơn cả vũ khí đắt tiền.

“Ukraine sẵn sàng sử dụng mọi công cụ hiện có để vô hiệu hóa mối đe dọa. Năng lực phòng thủ của chúng tôi đang phát triển nhanh chóng”, thông cáo của SBU nhấn mạnh.