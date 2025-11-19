Ukraine tung vũ khí nguy hiểm nhất gây ác mộng cho lính Nga ở Pokrovsk

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị phóng UAV tấn công các mục tiêu Nga. Ảnh: Reuters

Ông Zelensky thăm các đơn vị UAV, ra mệnh lệnh "thép"

Chuyến thăm mới đây của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới tổng hành dinh của đơn vị máy bay không người lái "Những chú chim Madyar" (Madyar's Birds) của quân đội Ukraine, do Thiếu tá Robert Brovdi sáng lập ở mặt trận Pokrovsk đánh dấu giai đoạn leo thang mới của chiến tranh UAV Ukraine, Euromaidanpress ngày 19/11 đưa tin.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã đến để gặp toàn bộ các đơn vị UAV chủ lực hoạt động trong khu vực - từ Quân đoàn Azov số 1, Lữ đoàn đổ bộ 25, Lữ đoàn phản ứng nhanh số 7, Rubizh và nhiều đơn vị khác - nhằm đảm bảo họ có đầy đủ công cụ để tấn công lực lượng Nga.

Trong chuyến thăm ông Zelensky và Tổng tư lệnh Syrski đã đưa ra cùng một chỉ thị: tiêu diệt lực lượng Nga bên trong Pokrovsk. Và những gì diễn ra sau đó cho thấy mệnh lệnh đã được tiếp nhận một cách tuyệt đối.

Lữ đoàn 414 “Madyar” đã được triển khai để ngăn Nga tăng viện lực lượng bên trong Pokrovsk. Bộ chỉ huy Nga vẫn đang sử dụng chiến thuật luồn sâu, phần lớn các binh sĩ Nga vân di chuyển đơn lẻ, tận dụng địa hình để ẩn nấp với hy vọng Ukraine sẽ không triển khai UAV để diệt từng người một.

Nhưng hình ảnh chiến trường cho thấy điều ngược lại: các tổ lái Ukraine tuân thủ mệnh lệnh nghiêm ngặt, truy tìm và tiêu diệt từng binh sĩ Nga, sẵn sàng tấn công nhiều lần để đảm bảo mục tiêu bị loại bỏ.

Lữ đoàn Madyar báo cáo rằng, 8.005 binh sĩ Nga bị loại trong riêng tháng 10, minh chứng sức mạnh không thể cản phá của lực lượng vận hành UAV.

Trong một đoạn video được phía Ukraine công bố, 39 lính Nga, 6 mô tô và 1 xe địa hình đã bị UAV phá huỷ. Những lính Nga ẩn nấp bên trong Pokrovsk bị săn đuổi ngày đêm; kể cả lính Nga ẩn dưới đống đổ nát hoặc trong gara cũng bị phát hiện và tiêu diệt.

Các chiến binh của Madyar đã biến toàn bộ vành đai phía nam Pokrovsk thành vùng tử địa do UAV thống trị: bất cứ thứ gì di chuyển đều bị tấn công, và bất cứ ai ẩn nấp đều bị truy lùng, theo Euromaidanpres.

Đặc nhiệm Ukraine tung lực lượng tinh nhuệ với UAV cáp quang

Song song với Madyar, Tổng cục Tình báo Quân đội (GUR) cũng triển khai lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ với nhiệm vụ tiêu diệt lực lượng Nga đã lọt vào trong thành phố - một quyết định lập tức thay đổi cục diện trận chiến.

Các tổ lái UAV của lực lượng này thuộc nhóm tinh nhuệ nhất, và khi họ nhập trận, mức độ thương vong của Nga tăng vọt.

Đặc nhiệm GUR chuyển sang sử dụng UAV FPV điều khiển qua cáp quang, nhằm vượt qua chiến tranh điện tử của Nga và duy trì hiệu suất trong điều kiện thời tiết xấu. Khi những phi công UAV giỏi nhất cùng hoạt động tại một khu vực, việc tiêu diệt mục tiêu trở thành hệ thống hoá.

Chỉ trong một tháng, đặc nhiệm Ukraine tuyên bố loại hơn 1.500 binh sĩ Nga, phá huỷ 39 hệ thống pháo, tiêu diệt 18 hệ thống tác chiến điện tử và phòng không, cùng với 20 xe tăng, 62 xe bọc thép, và 532 xe tải, ô tô, mô tô. Họ cũng phá huỷ nhiều kho đạn và điểm lưu trữ nhiên liệu sâu trong hậu phương Nga.



Ấn tượng trước kết quả này, ông Zelensky đã quay trở lại Pokrovsk để trực tiếp chúc mừng binh sĩ. Ông trao huy chương, nói chuyện với các tổ lái UAV và nhấn mạnh rằng Nga đã không đạt được bất kỳ bước tiến nào xung quanh Pokrovsk trong những ngày gần đây - dù họ đang mở một trong những chiến dịch tấn công mạnh nhất trên toàn mặt trận.

Ông cho biết một phần ba toàn bộ giao tranh trên tiền tuyến Ukraine diễn ra tại Pokrovsk, và một nửa số bom lượn của Nga được phóng vào thành phố này. Đầu tháng 11, Nga thậm chí mở 100 đợt tấn công trong một ngày ở khu vực này.

Ukraine quyết giữ Pokrovsk

Việc Ukraine tung những đơn vị UAV tinh nhuệ nhất vào Pokrovsk cho thấy mức độ quyết tâm của Kiev. Trong chuyến thị sát, ông Zelensky nói rõ: “Pokrovsk là Ukraine, đây là phía đông của chúng ta, và chúng ta sẽ làm mọi thứ để giữ nó thuộc về Ukraine".

Nga có thể kiểm soát 81% tỉnh Donetsk và gần như toàn bộ Lugansk, nhưng để giành được các thị trấn phòng thủ kiên cố ở phía bắc Donetsk, Moscow có thể sẽ phải trả giá bằng lượng nhân lực và khí tài khổng lồ.

Cụm đô thị Pokrovsk – Myrnohrad giờ đây đã biến thành một pháo đài, được bảo vệ không chỉ bằng bộ binh mà bằng mạng lưới UAV sát thương nguy hiểm nhất mà Ukraine từng triển khai.