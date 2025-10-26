Ukraine “xé toang” phòng tuyến Nga ở Donetsk, giành lại làng chiến lược gần Pokrovsk sau trận đánh dữ dội

Lính dù Ukraine giương cao quốc kỳ trên nóc một tòa nhà ở làng Sukhetske, tỉnh Donetsk vừa được giải phóng. Ảnh: Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine

Trận đánh dữ dội với đơn vị Nga hơn 60 người

Lữ đoàn đổ bộ đường không số 82 của Ukraine hôm 25/10 tuyên bố giải phóng ngôi làng Sukhetske thuộc huyện Pokrovsk, tỉnh Donetsk – khu vực đang là một trong những điểm nóng nhất trên mặt trận miền Đông.

Theo thông báo ngày 25/10 của lực lượng Đổ bộ đường không Ukraine, các binh sĩ của Lữ đoàn 82 đã cắm cờ quốc gia trên mái một ngôi nhà còn nguyên vẹn trong làng vừa được giải phóng, đánh dấu thắng lợi mới của quân đội Ukraine trong chiến dịch phản công ở khu vực Pokrovsk.

Bộ chỉ huy Lữ đoàn 82 cho biết trong quá trình tấn công, binh sĩ Ukraine đã đụng độ ác liệt với một đơn vị Nga có hơn 60 quân nhân. Nhờ chiến lược tốt, sự chuẩn bị kỹ càng, Lữ đoàn 82 đã đánh bại đơn vị Nga tại đây, tiêu diệt 44 binh sĩ đối phương, 8 người bị thương và 9 người đầu hàng. Bộ chỉ huy Ukraine gọi đây là “một chiến dịch chớp nhoáng và không khoan nhượng”, thể hiện khả năng phối hợp, tốc độ và quyết đoán của lực lượng đổ bộ đường không Ukraine.

Một đoạn video do lực lượng này công bố cho thấy các binh sĩ Ukraine giương cao quốc kỳ trên mái nhà tại Sukhetske.

Pokrovsk – mục tiêu trọng điểm của Nga

Trong suốt nhiều tháng qua, Pokrovsk vẫn là mục tiêu chính trong chiến dịch tấn công của quân Nga tại Donetsk. Moscow liên tục mở các đợt tấn công vào thành phố này và các khu vực xung quanh, đồng thời pháo kích dữ dội vào các tuyến tiếp vận của Ukraine ở hậu phương.

Tuy nhiên, lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn giữ vững phòng tuyến, đẩy lùi nhiều đợt tấn công và tiến hành các phản công chiến thuật nhằm giành lại các vị trí có lợi.

Việc Sukhetske được giải phóng giúp Ukraine nới lỏng áp lực của Nga ở hướng bắc Pokrovsk. Theo bản đồ của DeepState, ngôi làng nằm trên mũi phía bắc trong nỗ lực bao vây Pokrovsk mà Nga theo đuổi suốt thời gian qua.



Theo trang quân sự Militarnyi, Sukhetske nằm ở phía bắc cụm đô thị Pokrovsk–Myrnohrad, gần thành phố Rodynske. Việc kiểm soát được ngôi làng này giúp Ukraine tăng cường an ninh cho sườn phía bắc Pokrovsk, đồng thời làm suy yếu nỗ lực khép gọng kìm của Nga tại khu vực này.

Dù vậy, quân Nga vẫn duy trì các đợt tấn công bộ binh, tiếp tục gây áp lực lên phòng tuyến của Ukraine xung quanh Pokrovsk.